Mới đây, ngày 23/9, Genie Yamaguchi - một nữ influencer 30 tuổi, bị tòa tuyên áp dụng lệnh báo cáo hằng ngày (Day Reporting Order - DRO) trong thời gian 3 tháng. Đây là hình thức xử phạt thay thế cho án tù hoặc phạt tiền, yêu cầu người vi phạm phải thường xuyên đến trung tâm chỉ định để kiểm tra và báo cáo.

Trước đó, Yamaguchi đã thừa nhận hành vi lấy cắp hàng hóa trị giá khoảng 600 SGD tại siêu thị Don Don Donki, trung tâm thương mại Orchard Central.

Theo hồ sơ tòa án, rạng sáng 25/8 năm ngoái, Yamaguchi cùng một người bạn là Lee Suet Keay Cheryl đã lấy 27 sản phẩm cho vào xe đẩy rồi rời siêu thị mà không thanh toán. Số hàng này gồm mỹ phẩm, thực phẩm và túi xách, tổng trị giá 628,90 SGD. Vụ việc nhanh chóng bị nhân viên phát hiện, báo lên quản lý và thông tin cho cảnh sát. Camera an ninh cũng ghi lại toàn bộ sự việc.

KOL tại Singapore đã bị cấm túc trong ba tháng sau khi bị kết tội trộm cắp. ẢNH: Soundcloud/Genie Yamaguchi, Google Maps

Ngày 3/9 cùng năm, cảnh sát tiến hành bắt giữ Yamaguchi tại nơi ở. Tại phiên tòa sau đó, luật sư Joyce Khoo cho biết thân chủ của bà đã hoàn trả đầy đủ giá trị số hàng cho siêu thị. Công tố viên cũng xác nhận Yamaguchi chưa từng có tiền án và đề nghị tòa xem xét áp dụng lệnh DRO.

Tại phiên tòa, luật sư Khoo trình bày trước tòa rằng Yamaguchi vô cùng ăn năn, cam kết không tái phạm.

Yamaguchi từng là gương mặt nổi tiếng trên mạng xã hội, thu hút hàng nghìn người theo dõi nhờ ngoại hình nổi bật, phong cách sống xa hoa và hình ảnh thời thượng. Tuy nhiên, sau khi hầu tòa vì vụ việc trên, tài khoản Instagram của cô đã bị gỡ bỏ.

Trên thực tế, không ít ngôi sao nổi tiếng từng vướng vòng lao lý vì hành vi ăn cắp. Một trong những trường hợp gây chú ý nhất là vào năm 2002, minh tinh Hollywood Winona Ryder – từng đoạt giải Oscar – bị kết án 36 tháng tù treo, 480 giờ lao động công ích và nộp phạt 3.700 USD sau khi lấy trộm hàng hóa trong một cửa hàng thời trang tại Beverly Hills.

“Tôi thật khó giải thích cho con trai 16 tuổi của mình hiểu tại sao một người có thể kiếm 6 triệu USD chỉ từ một bộ phim lại đi ăn cắp vặt. Câu trả lời duy nhất chỉ có cô mới đưa ra được”, thẩm phán Elden Fox phát biểu trong phiên xử. Thẩm phán cũng nhấn mạnh Ryder đã làm nhiều người hâm mộ thất vọng, khiến cuộc đời cô rẽ sang một hướng khác kể từ vụ việc tại cửa hàng Saks Fifth Avenue.

Theo hồ sơ, tổng giá trị số hàng Ryder lấy cắp khoảng 5.600 USD, bao gồm một chiếc áo len Marc Jacobs trị giá 760 USD, trâm cài tóc Frederic Fekkai giá 600 USD cùng một số đôi tất hàng hiệu.

Khi mới bị bắt, nữ diễn viên biện minh rằng mình chỉ “luyện tập” cho một vai diễn theo yêu cầu của đạo diễn, song không đưa ra được bằng chứng thuyết phục. Đến khi hầu tòa, Ryder thừa nhận bản thân đang trải qua giai đoạn sự nghiệp tụt dốc, tâm lý khủng hoảng, dẫn đến rối loạn hành vi.

Sau cú sốc này, sự nghiệp của Winona Ryder gần như chững lại hoàn toàn, biến một trong những minh tinh đình đám nhất Hollywood thời đó trở thành biểu tượng điển hình cho “căn bệnh ăn cắp vặt” của người nổi tiếng.

Siêu sao Hollywood Winona Ryder bị tù treo vì ăn trộm

Không ồn ào như vụ việc của Winona Ryder, song không ít ngôi sao khác cũng từng khiến dư luận choáng váng vì những bê bối liên quan đến tội trộm cắp.

Trong số đó, cái tên Lindsay Lohan xuất hiện nhiều lần trên mặt báo. Dù không bị kết tội trong vụ trộm trang sức và tiền mặt tại một căn nhà ở Hollywood, nhưng hình ảnh của cô đã sụp đổ khi liên tiếp vướng vào vòng lao lý. Năm 2011, Lohan bị cáo buộc lấy trộm một chiếc vòng cổ trị giá 2.500 USD tại cửa hàng nữ trang, sự việc làm công chúng thất vọng sâu sắc.

Cũng trong năm 2011, nữ đạo diễn kiêm diễn viên Miranda July tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn rằng bà từng cảm thấy xấu hổ khi nhớ lại quá khứ sinh viên – thời điểm đã ăn cắp tiền từ một quỹ từ thiện.

Một loạt sao nữ khác cũng bị “bóc phốt” vì hành vi tương tự. Megan Fox thời thiếu niên từng bị Wal-Mart – hệ thống bán lẻ lớn nhất nước Mỹ – cấm mua hàng sau khi bị camera ghi lại cảnh lấy trộm son môi. Courtney Love cũng có một tuổi trẻ tai tiếng khi bị bắt vì ăn cắp, và đến năm 2010, bà tiếp tục bị một công ty trang sức nổi tiếng ở New York kiện vì không trả lại số nữ trang trị giá 114.000 USD được cho mượn.

Người mẫu Tila Tequila từng bị cảnh sát bắt vì ăn cắp kẹo cao su và khoai tây chiên tại một cửa hàng tiện lợi. Cô giải thích rằng do bị mất ví và quá đói sau một ngày làm việc, nên mới nảy sinh ý định trộm đồ ăn, nhưng lời biện minh này không đủ để xoa dịu dư luận.

Trong giới hoa hậu và người đẹp, bê bối trộm cắp cũng không hiếm. Á hậu 2 Hoa hậu Thái Lan 2013 – Aem Dutnee bị truất ngôi sau khi bị phát hiện lấy tiền của bạn cùng tham gia sự kiện ở Nhật Bản.

Ris Low, đăng quang Hoa hậu Singapore 2009 khi mới 19 tuổi, bị phát giác từng sử dụng trái phép 7 thẻ tín dụng để mua sắm quần áo, trang sức, điện thoại… với tổng trị giá 8.000 SGD. Đến tháng 5/2009, Low bị tuyên 2 năm tù treo. Truyền thông cho rằng hành vi này một phần bắt nguồn từ chứng rối loạn lưỡng cực khiến cô không kiểm soát được cơn nghiện mua sắm.

Ngoài ra, năm 2011, giới thời trang quốc tế rúng động khi người mẫu Beata Boman bị bắt giữ vì lấy trộm một chiếc khăn có giá tới 11.000 USD.

