HOT: Cindy Lư - Đạt G lộ ngày cưới, những khách mời đầu tiên đã xuất hiện!

Khoảng 1 ngày trước, Cindy Lư và Đạt G đều đăng tải hình ảnh check-in bên thiệp cưới trên mạng xã hội. Tuy nhiên, cặp đôi không tiết lộ cụ thể về ngày diễn ra hay nơi tổ chức ngày vui. Thông tin này khiến nhiều người vô cùng tò mò.

Cho đến mới đây, siêu mẫu Xuân Lan đã chia sẻ thiệp cưới của cặp đôi trên mạng xã hội. Trong bức hình cũng để lộ ngày diễn ra đám cưới là vào 13/7 sắp tới. Tối 9/6, ca sĩ Hằng BingBoong cũng đăng tải hình ảnh thiệp cưới của cặp đôi này. Đây là những khách mời đầu tiên xác nhận sẽ tham gia ngày trọng đại của Cindy Lư và Đạt G.

Trên trang cá nhân, siêu mẫu Xuân Lan còn nhắn nhủ và chúc mừng tới Cindy Lư: "Rồi em đã gặp đúng người. Mẹ con Gà Cún đã có người đàn ông của gia đình yêu chiều chăm sóc. Mừng cho em lắm. Mãi hạnh phúc nha bé yêu".

Cindy Lư và Đạt G sẽ tổ chức đám cưới vào ngày 13/7 sắp tới

Vợ chồng Xuân Lan và ca sĩ Hằng BingBoong là những khách mời đầu tiên xác nhận tham gia ngày vui của cặp đôi

Hôn lễ của cả hai hứa hẹn sẽ có sự góp mặt đông đảo dàn sao nổi tiếng trong showbiz Việt

Chuyện tình của Đạt G và Cindy Lư từng là tâm điểm chú ý khi công khai vào năm 2021 – không lâu sau khi Cindy Lư xác nhận ly hôn với ca sĩ Hoài Lâm. Cặp đôi từng trải qua không ít sóng gió và luồng ý kiến trái chiều, nhưng luôn chọn cách bảo vệ nhau và giữ sự riêng tư nhất định trước truyền thông. Sau một khoảng thời gian im ắng, cả hai được cho là "đường ai nấy đi", tuy nhiên sau đó Cindy Lư cho biết cả hai chưa hề rời xa nhau, vẫn cùng bên cạnh để chăm sóc 2 con.

Vào ngày 30/4 vừa qua, Đạt G đã cầu hôn Cindy Lư thành công

Về chuyện có con chung, Đạt G cho biết đã cùng thảo luận điều này trước đó với Cindy Lư. "Đạt nghĩ sẽ lo cho Gà và Cún (con riêng của Cindy Lư - PV) thêm 1 thời gian nữa. Tầm Gà và Cún hết cấp 1 là bắt đầu đủ tự tin có thêm 1 thành viên ra đời".

Cindy Lư nhiều lần dành lời có cánh cho nửa kia trên mạng xã hội. "Cảm ơn vì đã âm thầm đồng hành cùng em nuôi dạy, chăm sóc lo lắng cho tụi nhỏ từ chuyện ăn uống, đến học hành suốt 3 năm nay, và cám ơn vì đã luôn theo đúng chủ nghĩa 'để trẻ thơ đầy đủ tình thương khi lớn lên'. Thank you, we love you", Cindy Lư bày tỏ.