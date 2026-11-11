HOT: Burger, hot dog và frozen custard trứ danh New York sắp có mặt tại Thảo Điền

Thương hiệu đến từ New York cho biết họ đang bước vào những khâu chuẩn bị cuối cùng cho màn chào sân, tại trung tâm khu phố Thảo Điền (phường An Khánh, TP. Hồ Chí Minh).



Shack đầu tiên tại Công viên Madison Square, New York.



Vì sao là Thảo Điền?

Không khó hiểu khi Shake Shack chọn Thảo Điền. Năm 2024, khu phố này được tạp chí Time Out xếp thứ 16 trong top 38 khu phố thú vị nhất thế giới, nhờ những con hẻm rợp bóng cây xanh, các không gian sáng tạo và nhịp sống giao thoa giữa người bản địa với cộng đồng quốc tế.

"Thảo Điền là nơi văn hóa địa phương và cộng đồng quốc tế gặp gỡ mỗi ngày. Đó cũng chính là tinh thần khi chúng tôi lựa chọn địa điểm cho mỗi Shack: một điểm hẹn để mọi người cùng quây quần bên những món ăn ngon thật sự", đại diện Shake Shack chia sẻ.

Tiếp nối triết lý Stand For Something Good® (theo đuổi những giá trị tốt đẹp), cửa hàng tạo dấu ấn đầu tiên bằng tác phẩm "The Urban Oasis - Ốc đảo giữa lòng đô thị" của họa sĩ Trần Thị Ngọc Hân, được giới thiệu trên vách dựng bao quanh công trình. Sắc xanh mát của bức tranh gợi nhắc những con đường nhiều cây quen thuộc ở Thảo Điền, đồng thời liên tưởng đến Công viên Madison Square, "ốc đảo xanh" giữa lòng Manhattan, nơi Shake Shack khởi nguồn hơn hai thập kỷ trước.

Hình thực tế của vách dựng bao quanh công trình cửa hàng Shake Shack tại Thảo Điền.



Những món kinh điển của nước Mỹ phiên bản "nâng tầm"

Shake Shack mô tả thực đơn của mình là phiên bản nâng tầm, tươi mới và giàu năng lượng của các món ăn Mỹ kinh điển, dùng nguyên liệu cao cấp từ những nguồn cung đạt chuẩn và chế biến theo từng đơn gọi để giữ độ tươi ngon.

Tại Việt Nam, thực khách sẽ sớm được gặp chiếc ShackBurger® trứ danh, cùng Chicken Shack™ và 'Shroom Burger. Đi kèm là khoai tây chiên lượn sóng Crinkle Cut Fries, Chicken Bites (gà chiên giòn), Lemonade (nước chanh tươi), Fifty/Fifty™ và dòng Classic Shake đánh tay béo mịn. Món kem concrete Shack Attack® cũng có mặt, bên cạnh bia ShackMeister® Ale, rượu vang đỏ Shack Red, rượu vang trắng Shack White và các món độc quyền dành riêng cho thị trường Việt Nam.

Những món ăn kinh điển của Shake Shack.



Để hiện thực hóa kế hoạch này, Shake Shack hợp tác với Maxim's Caterers Limited, tập đoàn F&B thành lập năm 1956 tại Hồng Kông, cùng các đối tác địa phương. Maxim's hiện có hơn 2.000 cửa hàng tại Hồng Kông, Ma Cao, Trung Quốc đại lục, Việt Nam, Campuchia, Thái Lan, Singapore và Malaysia, đồng thời giữ giấy phép nhiều thương hiệu như Genki Sushi, IPPUDO Ramen, The Cheesecake Factory.

Shake Shack khởi đầu từ một cửa hàng ở công viên Madison Square (New York) năm 2004. Đến nay, hệ thống đã có hơn 610 cửa hàng, gồm hơn 390 cửa hàng tại 34 bang của Mỹ và Washington, D.C., cùng hơn 210 cửa hàng ở các thị trường quốc tế như London, Hồng Kông, Thượng Hải, Singapore, Mexico City, Istanbul, Dubai, Tokyo và Seoul. Thảo Điền sẽ là điểm dừng chân mới nhất trên bản đồ đó.