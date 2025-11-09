Tối 8/11, Concert G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, presented by VPBank D-1 là sự kiện tâm điểm phủ sóng khắp mạng xã hội. Nhiều nghệ sĩ Việt nhưu Diệu Nhi, Dương Hoàng Yến, Quốc Anh, Đàm Thu Trang... cũng nhanh chóng khoe cảnh check in tại concert để "đu idol". Mặc dù cận kề ngày ra mắt sản phẩm mới nhưng SOOBIN cũng "quẩy" cực nhiệt tình tại concert G-DRAGON.

Đáng nói, trên khu vực Sky Lounge dành cho những khách mời danh giá, ngoài sự xuất hiện của SOOBIN thì còn có nhân vật gây chú ý không kém chính là vợ chồng Á hậu Phương Nhi và "thái tử" Vingroup Phạm Nhật Minh Hoàng. Á hậu Phương Nhi diện đồ đơn giản nhưng nổi bật, khoe trọn vóc dáng cao tráo, mảnh mai. Thiếu gia Minh Hoàng ăn mặc giản dị, trẻ trung khi xuất hiện cùng vợ. Đây là lần hiếm hoi Phương Nhi và chồng công khai sánh đôi tại một sự kiện giải trí như thế này sau khi tổ chức lễ ăn hỏi.

Theo quan sát của chúng tôi, cả hai "dính như sam" suốt concert. "Thái tử" Vingroup có nhiều hành động thể hiện sự dịu dàng, nhẹ nhàng với bà xã như đặt tay lên vai, ôm từ phía sau vô cùng tình tứ. Á hậu Phương Nhi cũng gây ấn tượng bởi thần sắc vui vẻ, vô tư hát hò, nhún nhảy. Cặp đôi còn đến trò chuyện rất thân thiết với SOOBIN.

Á hậu Phương Nhi đi xem concert G-DRAGON cùng thiếu gia Minh Hoàng

Á hậu Phương Nhi xuất hiện trên khu vực Sky Lounge ở concert G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI

Phương Nhi liên tục nở nụ cười, nhún nhảy rất hào hứng cùng chồng

Thiếu gia có những hành động ngọt ngào như ôm, khoác vai vợ

Cả hai còn đứng trò chuyện cùng với SOOBIN

Phương Nhi là Á hậu 2 Miss World Vietnam 2022, cô nhanh chóng nổi bật nhờ vẻ đẹp trong trẻo, ngọt ngào, được cộng đồng gọi bằng những biệt danh như "thần tiên tỷ tỷ", "ngọc nữ thế hệ mới". Không chỉ sở hữu ngoại hình chuẩn mực với gương mặt khả ái, làn da sáng và nụ cười ngọt lịm, Phương Nhi còn có học vấn đáng nể khi theo học Luật Thương mại Quốc tế tại Đại học Luật Hà Nội, cùng khả năng giao tiếp bằng nhiều ngoại ngữ, bao gồm cả tiếng Tây Ban Nha.

Sau khi đăng quang, Phương Nhi được kỳ vọng là "át chủ bài" của Việt Nam tại đấu trường quốc tế. Đúng như mong đợi, năm 2023, cô đại diện Việt Nam tham dự Miss International 2023 tổ chức tại Nhật Bản. Trên sân khấu, Á hậu 2002 gây ấn tượng với phong thái tự tin, khả năng trình diễn tốt và gương mặt đậm chất Á Đông. Chung cuộc, cô lọt vào Top 15, thành tích này vừa đủ để khiến khán giả tự hào, nhưng đồng thời cũng khiến không ít người tiếc nuối khi Phương Nhi hoàn toàn có tiềm năng tiến xa hơn.

Á hậu Phương Nhi sống kín tiếng sau khi lấy chồng

Tháng 1/2025, cô tổ chức lễ ăn hỏi với Phạm Nhật Minh Hoàng - con trai tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Buổi lễ được tổ chức ấm cúng, riêng tư, gần như không có sự tham gia của truyền thông, đúng với phong cách kín tiếng mà Phương Nhi luôn theo đuổi. Từ sau lễ ăn hỏi, người đẹp Thanh Hóa gần như rút lui khỏi làng giải trí, không xuất hiện ở các sự kiện, cũng hạn chế đăng tải trên mạng xã hội. Những hình ảnh hiếm hoi hé lộ về cuộc sống của cô đều gắn liền với phong cách sang trọng, kín đáo, mang dáng dấp của một nàng dâu nhà giàu.

Thời gian qua, Phương Nhi chỉ xuất hiện trong các hoạt động cùng gia đình chồng

