Hộp quà Tết Tường An: Yêu thương từ gian bếp đến trái tim

Bộ quà Tết không chỉ đơn thuần là món quà mà còn chứa đựng lời chúc sức khỏe, sự an lành và thành công trong năm mới.

Tường An - Sự lựa chọn gắn bó với gia đình Việt

Suốt gần 50 năm qua, Tường An đã ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng người tiêu dùng Việt với hàng loạt sản phẩm chất lượng cao, phục vụ mọi nhu cầu từ bữa cơm gia đình cho đến những bữa tiệc lớn nhỏ. Là thương hiệu đã đạt được nhiều giải thưởng/danh hiệu danh giá như Thương hiệu Quốc gia Việt Nam, Huân chương lao động Hạng I – II – III, và liên tục nằm trong top Thương hiệu được chọn mua nhiều nhất khu vực Thành thị năm 2024, Tường An chính là biểu tượng của sự tin tưởng và chất lượng.

Với bộ quà Tết 2025, Tường An tiếp tục mang đến sự gắn kết qua từng sản phẩm. Các bộ quà được thiết kế sang trọng và tiện dụng, bao gồm dầu ăn, bơ thực vật và các gia vị thiết yếu – tất cả đều được chọn lựa kỹ lưỡng để làm tròn vai trò "người bạn đồng hành" trong căn bếp Việt.

Một chuỗi dây chuyền sản xuất tại Nhà máy dầu Phú Mỹ - Bà Rịa Vũng Tàu trực thuộc Tường An

Hộp quà Tết Tường An: Gắn kết gia đình, tỏa sáng ngày Tết

Những bộ quà Tết của Tường An năm nay không chỉ chú trọng vào chất lượng sản phẩm mà còn được thiết kế đẹp mắt, tinh tế, phù hợp để làm quà biếu tặng. Với ba sự lựa chọn Combo Danh Tiếng, Combo Thượng Hạng, và Combo Đặc Biệt, khách hàng có thể dễ dàng chọn được sản phẩm phù hợp với nhu cầu.

Bộ 3 combo: Bộ quà tặng danh tiếng, đặc biệt và thượng hàng mà Tường An ra mắt người tiêu dùng mùa Tết năm nay

Điểm nhấn của bộ quà Tết 2025:

- Sự kết hợp hài hòa giữa các sản phẩm dầu ăn, bơ thực vật, và gia vị thiết yếu như nước mắm, hạt nêm, giúp tối ưu hóa cho việc nấu nướng trong những ngày Tết.

- Thiết kế hộp quà sang trọng, rực rỡ, mang thông điệp "Tết có Tường An – Cát Tường An Khang" đến người nhận.

- Dễ dàng mua sắm tại hệ thống 450.000 điểm bán hàng truyền thống, các siêu thị, đại siêu thị, và trên các sàn thương mại điện tử.

Chị Thảo Bùi – Một khách hàng lâu năm của Tường An cho biết: "Bộ quà Tết Tường An năm nay thật sự tiện lợi, chất lượng, vừa đẹp mắt lại chứa đựng nhiều ý nghĩa. Đây là món quà Tết hoàn hảo để dành tặng gia đình và bạn bè".

Chị Thảo Bùi tranh thủ mua sắm, "chọn mặt" những món quà thiết yếu để "gửi vàng", làm quà tặng người thân, bạn bè dịp Tết sắp đến

Ghi nhận từ người tiêu dùng: Hài lòng và yêu thích

Bộ quà Tết của Tường An luôn nhận được sự đánh giá cao từ khách hàng. Những nhận xét tích cực trên các nền tảng thương mại điện tử và mạng xã hội chính là minh chứng cho sự yêu thích này. Một số bình luận tiêu biểu được tổng hợp:

- "Món quà thực sự tiện ích, đặc biệt là hộp gia vị đầy đủ, tôi không cần phải mua thêm bất kỳ thứ gì để chuẩn bị Tết".

- "Sản phẩm không chỉ chất lượng mà còn mang ý nghĩa sâu sắc, một món quà thể hiện sự quan tâm trọn vẹn".

Những set quà thiếu yếu, tiện dụng trở thành lựa chọn hàng đầu mùa Tết năm nay

Đồng hành cùng xu hướng tiêu dùng thông minh

Trong bối cảnh hiện tại, người tiêu dùng ngày càng chú trọng đến tính thiết yếu và giá trị sử dụng của sản phẩm. Tường An không chỉ đáp ứng nhu cầu này mà còn đẩy mạnh các chương trình ưu đãi và hỗ trợ tại điểm bán, giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận và lựa chọn sản phẩm.

Đặc biệt, với các hình thức mua sắm online, livestream bán hàng, và sự đồng hành của các KOL/KOC nổi bật, Tường An mang đến trải nghiệm mua sắm hiện đại và tiện lợi. Bộ quà Tết được phân phối trên các kênh thương mại điện tử uy tín, đồng thời có các ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho dịp cuối năm.

Tường An - Hành trình gần 50 năm đồng hành cùng bếp Việt

Không chỉ là một thương hiệu, Tường An đã trở thành biểu tượng của sự gắn bó, yêu thương trong mỗi căn bếp Việt. Với hơn 6 tỷ sản phẩm đã được tiêu thụ, Tường An khẳng định vị thế tiên phong và tiếp tục lan tỏa những giá trị tốt đẹp qua từng sản phẩm. Bộ quà Tết 2025 chính là lời tri ân sâu sắc mà thương hiệu muốn gửi đến khách hàng – những người đã và đang đồng hành cùng Tường An trên hành trình này.