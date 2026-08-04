Hồng Nhung, Hiền Thục, Hồ Văn Cường cùng hát về mẹ trong đêm nhạc thiện nguyện tại TP.HCM

Quỹ từ thiện Bông Hồng Nhỏ (Little Roses Foundation) vừa khởi động chương trình nghệ thuật thường niên "Mẹ là Tình Yêu" mùa 6, diễn ra lúc 19h ngày 15/8/2026 tại Nhà hát Bến Thành, TP.HCM. Chủ đề năm nay là "Mẹ Tôi…".

Show chính quy tụ dàn nghệ sĩ trải dài nhiều thế hệ gồm Hồng Nhung, Cẩm Vân và Khắc Triệu, CeCe Trương, Duy Mạnh và Cầm, Hoàng Bách và Thục An, Hiền Thục, Hồ Văn Cường cùng Táo. Hai mini show dành cho lớp nghệ sĩ trẻ hơn với Xuân Ái, Thế Bảo, Hào, Táo, Jaigon Orchestra, Whee! Band, Tọi và Hải Sâm.

Chương trình được xây dựng thành ba chương, tương ứng với hành trình mà hầu như ai cũng từng đi qua bên mẹ. Mở đầu là "Mẹ tôi… là những ấu thơ dịu ngọt", gợi lại những ngày đầu đời trong vòng tay mẹ. Tiếp nối là "Mẹ tôi… là niềm mong ước trên từng bước tôi trưởng thành", khắc họa dáng mẹ lặng lẽ dõi theo con. Khép lại là "Mẹ tôi… là những yêu thương gửi đến mặt trời trong tôi".

Theo ban tổ chức, dấu ba chấm trong tên chủ đề được để ngỏ có chủ đích, như lời mời khán giả tự viết tiếp bằng ký ức riêng của mình.

Toàn bộ đóng góp sẽ được rót vào hai dự án đã công bố sẵn từ đầu. Thứ nhất là "Phát triển giáo dục toàn diện cho trẻ em vùng sâu vùng xa", giai đoạn 2026 đến 2029, triển khai tại Tuyên Quang, Đà Nẵng và An Giang với kinh phí khoảng 6 tỷ đồng mỗi khu vực. Mỗi địa phương sẽ có 2 đến 4 trường được hỗ trợ theo mô hình tích hợp: học bổng, cơ sở vật chất, dạy tiếng Anh, bồi dưỡng giáo viên, khám sức khỏe cho học sinh và phụ huynh, cùng chương trình "Nhà Yêu Thương" lo nơi ở cho các em khó khăn nhất.

Thứ hai là "Hiểu để Thương" (Discerning Love), đồng hành cùng cha mẹ có con rối loạn phát triển từ 18 tháng đến 6 tuổi, triển khai hai năm tại TP.HCM. Thay vì can thiệp trực tiếp lên trẻ, dự án trao kiến thức và kỹ năng cho cha mẹ, kèm chuyên viên theo dõi tiến bộ của trẻ hằng tháng và kết nối gia đình với chuyên gia can thiệp sớm, trường hòa nhập cùng bác sĩ nhi khoa.

"Mẹ là Tình Yêu" đã duy trì đều đặn suốt 5 mùa trước đó. Mùa 2023 với chủ đề "Về với Mẹ" gây quỹ hơn 1,7 tỷ đồng, theo Thanh Niên. Mùa 4 năm 2024 đặt mục tiêu tiếp bước đến trường cho 600 học sinh khó khăn trên cả nước.

Khán giả và nhà hảo tâm có thể chung tay và nhận giấy mời tham dự tại website chính thức melatinhyeu.com. Ban tổ chức cho biết mọi đóng góp đều được ghi nhận công khai.