Honda Lead nâng cấp ra mắt Việt Nam: Giá từ hơn 40 triệu đồng, phối màu mới, cốp 37 lít, phanh ABS

Honda Lead bản nâng cấp ra mắt Việt Nam. Ảnh: Honda

Honda Lead vừa ra mắt bản nâng cấp hôm 4/11 nhận được sự quan tâm của giới truyền thông và khách hàng trong nước.

Thiết kế tinh chỉnh

Về diện mạo tổng thể, Honda Lead vẫn giữ phong cách quen thuộc: gọn gàng, hướng đến tính tiện dụng và phù hợp với vóc dáng người dùng châu Á. Tuy nhiên, ở phiên bản mới, Honda đã thực hiện một số thay đổi để tạo cảm giác hiện đại hơn.

Logo trên thân xe được tinh chỉnh tùy theo phiên bản. Ảnh: Honda

Điểm nổi bật của Lead là logo được làm mới, tinh chỉnh riêng cho từng phiên bản. Cụ thể, logo trên bản bản Tiêu chuẩn và Cao cấp được phối màu bạc ánh kim. Trong khi phiên bản Đặc biệt có logo được phối màu vàng ánh kim trên nền Đen mờ, Xanh đen; mạ chrome tối màu trên nền xe Bạc mờ.

Bên cạnh đó, Lead 2026 tiếp tục giữ cách bố trí cốp, yếm xe và đường nét thân xe quen thuộc, vốn được người dùng đánh giá cao nhờ phù hợp với phong cách lịch thiệp, nữ tính. Đèn LED, mặt nạ trước và cụm đèn hậu gần như không thay đổi quá nhiều, cho thấy Honda hướng tới việc “giữ chất” ổn định thay vì lột xác hoàn toàn.

Cốp vẫn siêu rộng

Honda Lead từ lâu nổi tiếng nhờ tính thực dụng và phiên bản mới tiếp tục phát huy thế mạnh này. Hộc đựng đồ phía trước được thiết kế rộng hơn, tích hợp cổng sạc Type-C, cho phép người dùng dễ dàng sạc điện thoại hoặc các thiết bị điện tử khi di chuyển.

Cốp xe rộng rãi luôn là ưu điểm của Honda Lead. Ảnh: Honda

Điểm đáng chú ý nhất tiếp tục đến từ cốp chứa đồ dung tích 37 lít, gần như lớn nhất trong phân khúc xe tay ga đô thị cỡ nhỏ tại Việt Nam. Không gian này đủ để chứa hai mũ bảo hiểm cả đầu và nhiều vật dụng cá nhân. Hãng xe Nhật cũng bổ sung thêm đèn chiếu sáng bên trong cốp và tấm chia khoang giúp sắp xếp đồ khoa học hơn.

Ngoài ra, mẫu xe vẫn duy trì chìa khóa thông minh Smart Key trên các phiên bản cao cấp.

Động cơ giữ nguyên

Honda Lead sử dụng động cơ 125cc eSP+, xi-lanh đơn, 4 kỳ. Động cơ này cung cấp công suất tối đa 11 mã lực và mô-men xoắn cực đại 11,7Nm. Hãng cho biết, mức tiêu hao nhiên liệu của xe đạt 2,1 lít/100km.

Phiên bản cao cấp trang bị phanh ABS. Ảnh: Honda

Hệ thống phanh ABS tiếp tục được trang bị trên phiên bản Đặc biệt, giúp xử lý các tình huống phanh khẩn cấp, đặc biệt tại điều kiện đường trơn trượt hoặc khi di chuyển trong đô thị đông đúc. Các phiên bản còn lại sử dụng hệ thống phanh CBS quen thuộc, đủ đáp ứng nhu cầu vận hành cơ bản.

Honda Lead cũng có cảnh báo khóa điện thông minh trên ứng dụng My Honda+ đối với bản cao cấp, giúp người dùng quản lý xe dễ dàng hơn.

Giá bán tăng nhẹ

Giá bán của Honda Lead bản mới tăng nhẹ 730.000-850.000 so với trước đó. Cụ thể, bản Tiêu chuẩn có giá 40,29 triệu đồng, bản Cao cấp giá 42,49 triệu đồng, bản Đặc biệt 46,49 triệu đồng. Theo kế hoạch, những chiếc Honda Lead đầu tiên sẽ có mặt tại đại lý từ ngày 8/11 tới đây.