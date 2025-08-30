Nữ diễn viên Mưa Đỏ trẻ thêm 10 tuổi

Bộ phim Mưa Đỏ hiện đang là tâm điểm chú ý khi nhận được tình cảm nồng nhiệt từ đông đảo khán giả. Không chỉ thành công trong việc khắc họa lịch sử đầy hào hùng, dàn diễn viên của phim cũng để lại ấn tượng mạnh mẽ, trong đó nổi bật phải nhắc đến nữ diễn viên Đinh Thúy Hà. Cô đã có màn hóa thân xuất sắc thành Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, hình ảnh luôn toát lên khí chất sang trọng nhưng vẫn vô cùng nhẹ nhàng, trang nhã. Mới đây, một đoạn video ghi lại khoảnh khắc đời thường của diễn viên Đinh Thúy Hà khi đi làm tóc bất ngờ được "đào lại" trên mạng xã hội, hút gần 1 triệu lượt xem. Dù đã ở ngưỡng U50, vẻ ngoài trẻ trung và rạng rỡ của cô vẫn khiến nhiều người khen ngợi không ngớt.

Màn "F5 giao diện" đang hút hơn 1 triệu lượt xem của diễn viên Đinh Thúy Hà. (Nguồn: TikTok 1900hairsalon.official)

Chỉ sau một lần thay đổi mái tóc, visual của nữ diễn viên Đinh Thúy Hà đã khiến dân tình không khỏi xuýt xoa. Từ mái tóc bông xù vô tình khiến diện mạo cô trông khá già dặn và cứng nhắc, sau khi được tạo kiểu và làm mượt, cô nhanh chóng “lột xác” với vẻ ngoài trẻ trung, nhẹ nhàng hơn hẳn. Mái tóc đen óng ả nhờ duỗi thẳng, tỉa đuôi ôm nhẹ lấy gương mặt giúp tôn lên đường nét hài hòa và nụ cười rạng rỡ của nữ diễn viên. Ở tuổi 47, nữ diễn viên vẫn giữ được nhan sắc tươi tắn, khí chất nhẹ nhàng nhưng không kém phần dịu dàng cùng làn da trắng rạng rỡ.

Chỉ với việc thay đổi kiểu tóc, nữ diễn viên Đinh Thúy Hà như trẻ ra cả chục tuổi.

Vẻ ngoài trẻ lâu của diễn viên Đinh Thúy Hà khiến netizen khen ngợi không ngớt.