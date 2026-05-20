Trong showbiz Việt, hiếm có cuộc hôn nhân nào gây nhiều tò mò, đàm tiếu như chuyện tình của ca sĩ Long Nhật.

Cuộc hôn nhân gần 30 năm

Tháng 7/2025, ca sĩ Long Nhật gây chú ý khi đăng dòng trạng thái đầy yêu thương dành cho người vợ đã gắn bó với anh suốt 27 năm. Nam ca sĩ viết: "Từ khi đăng quang đến nay là 27 năm rồi mà bà xã vẫn xinh đẹp trẻ trung, chăm chồng, chăm con, vun đắp gia đình. Hai đứa mình mãi yêu nhau say đắm như này vợ yêu nhé! Anh trân trọng và biết ơn bà xã nhiều lắm, nói làm răng cho hết Tình nghĩa đá vàng!".

Vợ chồng Long Nhật - Kim Ngân

Trong làng giải trí Việt Nam, hiếm có cuộc hôn nhân nào gây nhiều tò mò, đàm tiếu nhưng lại bền vững như chuyện tình của ca sĩ Long Nhật và người vợ hoa khôi Hải Phòng - chị Kim Ngân.

Được biết, năm 1998, chị Kim Ngân khi ấy còn là sinh viên năm cuối khoa Giáo sinh Âm nhạc của Trường Văn hóa Nghệ thuật Hải Phòng đã đăng quang danh hiệu Hoa khôi Hải Phòng , đồng thời giành thêm danh hiệu Hoa khôi có đôi mắt đẹp nhất .

Cùng năm đó, chị Kim Ngân gặp ca sĩ Long Nhật trong một chương trình nghệ thuật. Chỉ một lần chạm mặt, cô hoa khôi đất cảng đã khiến trái tim Long Nhật xao động. Với lối trò chuyện dí dỏm, tình cảm và chân thành của mình, nam ca sĩ đã nhanh chóng chinh phục trái tim người đẹp. Một năm sau, vào năm 1999, cả hai quyết định nên duyên vợ chồng.

Vợ Long Nhật là tiểu thư nhà giàu, có bố là chủ khách sạn bề thế tại Hải Phòng. Đặc biệt, bố vợ rất quý mến Long Nhật và đích thân ông là người mai mối, gả con gái cho nam ca sĩ. Vì bà xã là con gái lớn trong nhà nên Long Nhật phải ở rể suốt 15 năm. Cả hai có với nhau 4 người con.

"Vợ con yêu tôi bất chấp thị phi"

Nhiều thị phi, nhất là thị phi về giới tính, thế nhưng chàng ca sĩ Mấy nhịp cầu tre lại may mắn có được sự hậu thuẫn từ phía gia đình nhỏ của mình. Long Nhật cho rằng các con và bà xã chính là chỗ dựa tinh thần lớn nhất để anh có được cuộc sống riêng tư ung dung như hiện nay.

"Ngân rất yêu tôi, cô ấy luôn hiểu chuyện và đồng cảm với chồng. Ngân thậm chí còn phản pháo lại dư luận. Ngân thường phản ứng lại khiến mọi người phải chùng bước không còn trêu chọc nữa. Có lần một người đàn ông bảo: 'Em ơi, tại sao em lại yêu Long Nhật, Long Nhật là người yêu của anh đấy', Ngân phản pháo: 'Người yêu chồng tôi chỉ toàn đại gia và người đẹp, chắc không đến lượt anh'.

Bà xã tôi là vậy đấy, chẳng những xinh đẹp, giỏi giang mà tất cả thị phi đều được cô ấy bỏ ngoài bờ cửa, mỗi lần tôi về nhà thì chỉ có mùa xuân, Ngân yêu tôi vô điều kiện. Tôi mang ơn cô ấy, tôi luôn cảm ơn số phận cho mình ngày hôm đó đã gặp được cô ấy", Long Nhật chia sẻ trên tờ Ngôi Sao.

Luôn mang son phấn bên người

Đến nay, Long Nhật vẫn nhiều lần gây xôn xao vì tin đồn giới tính, xuất phát từ ngoại hình mảnh mai, giọng nói nhẹ nhàng.

Bản thân Long Nhật cũng từng thừa nhận anh luôn mang son, phấn trong người. Anh quan niệm nghệ sĩ cần ý thức giữ gìn hình ảnh mỗi lần xuất hiện trước công chúng. Giọng ca gốc Huế không ngại thừa nhận từng đi tiêm chất làm căng da mặt để khắc phục những dấu hiệu xuống sắc.

Long Nhật gây hiểu nhầm nhiều nhất về vấn đề giới tính

Trong chương trình Chinh phục thần tượng năm 2022, ca sĩ chia sẻ: "Tôi lúc nào cũng có hộp phấn, cây son trong áo. Mình ăn mặc đàng hoàng, đẹp, chỉn chu rồi nhưng trước khi bước ra sân khấu tôi phải soi gương lại một lần nữa. Tôi muốn lên sân khấu hát thật hay và tỏa sáng".

"Có lần tôi hỏi các con là con có thích ba "manly", nghiêm khắc hơn không nhưng con tôi nói là con thích ba Nhật mãi mãi như thế. Con cứ thích ba như thế này, nhẹ nhàng, cưng chiều tụi con", Long Nhật từng kể.

Khi Long Nhật kết hôn, đám cưới của anh bị cho là "làm trò". Vì quá áp lực, ca sĩ từng đề nghị chia tay, song vợ anh không đồng ý. Bà xã anh cho rằng anh có ngoại hình không nam tính nhưng luôn cưng chiều vợ con.

Tổng hợp