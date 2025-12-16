Hôn nhân của nhạc sĩ khiếm thị nổi tiếng nhất Việt Nam và mỹ nhân Vĩnh Long kém 18 tuổi

Những câu chuyện tình yêu chênh lệch tuổi tác vốn luôn nhận được rất nhiều sự quan từ mạng xã hội. Vừa qua trong chương trình Vợ Chồng Son, cặp đôi chồng hơn vợ 18 tuổi khiến ai cũng phải ngạc nhiên bởi không chỉ tuổi tác mà ngoại hình, tính cách đều có phần trái ngược nhưng lại rất hợp nhau và có cuộc sống hôn nhân viên mãn.

Đó chính là câu chuyện của Hà Chương (43 tuổi, quê Quảng Ngãi) và Thúy An (25 tuổi, quê Vĩnh Long). Hà Chương được biết đến là nhạc sĩ khiếm thị đầu tiên của Việt Nam có album riêng. Sự nghiệp sáng tác và biểu diễn của anh được công chúng đón nhận và ủng hộ. Nhạc sĩ từng trải qua một cuộc hôn nhân và ly hôn vào năm 2020. Còn Thúy An thì đang làm nhân viên kế toán.

Cả hai gặp nhau từ năm 2017 khi anh Hà Chương có chuyến lưu diễn tại một trường trung học phổ thông mà Thúy an học. Khi nghe người nhạc sĩ này chia sẻ cảm hứng về cuộc đời và sự nghiệp, Thúy An bày tỏ sự mến mộ. Cô chủ động kết bạn facebook, thi thoảng “thả tim” bài viết.

Cặp đôi chênh lệch nhau 18 tuổi, có nhiều trái ngược trong tính cách (Ảnh chụp màn hình)

Trong một lần, cô nhắn tin cho nam nhạc sĩ: “Con rất cảm ơn buổi truyền cảm hứng của chú đến với học sinh, cho chúng con thêm động lực”. Hà Chương đáp lại: “Nếu gọi là chú thì không trả lời”. Từ sau kỷ niệm đó, cả hai vẫn thỉnh thoảng hỏi thăm nhau.

Bẵng đi đến năm 2021, Thúy An tốt nghiệp đại học, chuyển lên TP.HCM làm việc thì tình cờ thuê trọ ở gần nhà anh Chương. Thời điểm dịch covid-19 bùng phát, thấy anh Chương sống 1 mình, Thúy An đã nấu đồ ăn mang qua, hoặc có khi sang nhà anh Chương nấu nướng.

Sau nhiều lần tiếp xúc ngoài đời, cảm thấy có phần hợp nhau nên anh Hà Chương ngỏ lời mời Thúy An làm trợ lý, hỗ trợ anh sắp xếp công việc. Thúy An tiết lộ cô được nam nhạc sĩ trả mức lương 7 - 8 triệu/tháng - một mức lương khá hậu hĩnh so với công việc.

“Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”, qua thời gian tiếp xúc, anh Chương thấy An phù hợp với mình. Dù có sự chênh lệch về tuổi tác nhưng cả hai tìm được tiếng nói chung. Trong công việc, An cũng hỗ trợ anh rất nhiều. Cô gái tuy còn trẻ nhưng rất chăm chỉ, không ngại thức khuya, dậy sớm, không nề hà việc gì. Nam nhạc sĩ nhận thấy, anh rất cần một người đồng hành như thế.

Thúy An sở hữu ngoại hình ưa nhìn, mê "ông chú" từ thời còn đi học (Ảnh chụp màn hình)

Về phía Thúy An, cô nhận thấy đây là người đàn ông kỹ tính, khó tính. Thậm chí, không ít lần cô còn bị la đến mức bật khóc. Nhưng sau đó, Hà Chương luôn nhắn tin, dỗ dành cô nàng: "Anh la em, em đừng có buồn nhé. Mình sai ở đâu thì hôm sau khắc phục chỗ đó, như vậy mới tốt lên được". Hôm nào không thấy tin nhắn, cô gái lại cảm thấy thiếu thiếu. Điều này khiến An nhận ra, có lẽ mình đã có tình cảm đặc biệt với người đàn ông này rồi và chờ đợi một lời tỏ tình từ anh.

Song mọi chuyện không như Thúy An tưởng tượng. Cô từng nghĩ đến một lời tỏ tình chính thức, lãng mạn. Thế nhưng trong ngày cả hai hẹn hò sau dịch, cô được nam nhạc sĩ dắt ra ngoài công viên, sau đó, anh lấy trong túi ra chiếc bấm móng chân và nhờ cô hỗ trợ vì không thể tự làm. Điều này khiến An vừa thấy lạ lùng, vừa thấy hụt hẫng.

Tuy nhiên thực tế, nam nhạc sĩ đã có một kế hoạch khác cho buổi tỏ tình. Khi cả hai có chuyến công tác ở Phú Quốc, một số học viên đã giúp anh Chương tổ chức buổi cầu hôn An trong một không gian đẹp và lãng mạn khiến "nhà gái" rất bất ngờ, hạnh phúc.

Năm 2023, cặp đôi tổ chức đám cưới, chính thức về chung một nhà. Về mối quan hệ trước đó của nhạc sĩ Hà Chương và vợ cũ, Thúy An cho biết cô đều đã tìm hiểu trước khi tiến đến hôn nhân. Cô cũng đã từng gặp vợ cũ của anh và cả hai có những trao đổi văn minh, vui vẻ. Thúy Anh cũng bày tỏ cho đến hiện tại, tất cả mọi người đều hòa thuận, thỉnh thoảng gặp gỡ nhau bình thường.

Cặp đôi có cuộc sống hôn nhân êm đềm, hạnh phúc

Cuộc sống hôn nhân của cặp đôi chênh lệch nhau 18 tuổi có nhiều điều thú vị. Thúy An “bóc phốt” chồng là người đàn ông ra ngoài thì lịch lãm nhưng ở nhà thì xuề xòa. Anh tâm lý nhưng đôi khi chưa biết lắng nghe, an ủi vợ đúng cách. Còn với Hà Chương, anh thấy vợ là người xinh đẹp, nhỏ bé, cho anh cảm giác muốn được cưng chiều. Khuyết điểm duy nhất của cô là nói nhiều, tuy nhiên anh hiểu đó là điểm chung của phụ nữ nên không quá phiền lòng.

Trong chương trình, anh Chương gửi lời nhắn nhủ đến vợ: "Cuộc sống có nhiều khó khăn, chông gai, mong là 2 vợ chồng cũng vẫn nắm tay đi tiếp để vượt qua tất cả những điều đó, để có được một hạnh phúc như mình từng mong đợi".

Đáp lại, An cũng gửi lời cảm ơn chồng vì đã luôn yêu thương, bên cạnh. "Sau này, em sẽ là đôi mắt của anh, cùng anh đi cả cuộc đời này. Em sẽ sinh cho anh thật nhiều con để có nhiều đôi mắt nữa sẽ hỗ trợ anh trong sự nghiệp tương lai và cuộc sống hằng ngày".

Nguồn: Vợ chồng son