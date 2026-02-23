Siêu mẫu Lan Khuê: "Có những chuyện hoàn toàn không đúng 1% nào hết nhưng vẫn bị lan truyền từ năm này qua tháng nọ"

Sau hơn một thập kỷ hoạt động trong làng mốt, Lan Khuê không còn chỉ được nhắc đến với danh xưng siêu mẫu hay hoa hậu. Ở thời điểm hiện tại, cô xuất hiện với hình ảnh của một người phụ nữ trưởng thành, bản lĩnh, đồng thời đảm nhiệm nhiều vai trò mới trong lĩnh vực thời trang và truyền thông.

Trong cuộc trò chuyện đầu năm, Lan Khuê thẳng thắn chia sẻ về cột mốc mới, quan điểm về truyền hình thực tế sau nhiều năm làm nghề, cách cô xây dựng hình ảnh phụ nữ tự do nhưng có khuôn khổ, cũng như bí quyết giữ sự bình thản trước những áp lực và tin đồn. Bên cạnh câu chuyện sự nghiệp, Lan Khuê còn mở lòng về cuộc sống gia đình, cách nuôi dạy con và những giá trị truyền thống mà cô muốn gìn giữ.

Chào Lan Khuê, cảm ơn chị đã nhận lời xuất hiện trong một cuộc trò chuyện ngày đầu năm. Trước khi chuyển sang năm mới, Lan Khuê cảm nhận mình đã bước qua 1 năm 2025 như thế nào?

Năm 2025 là năm cá nhân số 5 của tôi. Đúng như ý nghĩa của năm con số đó, đây thực sự là một năm của những chuyến đi và những cơ hội. Trong suốt năm vừa qua, tôi đã có rất nhiều trải nghiệm đáng nhớ, những hành trình thú vị và cơ hội gặp gỡ nhiều con người mới mẻ. Những chuyến đi ấy không chỉ mang lại niềm vui mà còn giúp tôi mở rộng các mối quan hệ, đón nhận thêm nhiều cơ hội trong công việc. Vì vậy, có thể nói 2025 là một năm thành công với Lan Khuê, cả trong sự nghiệp lẫn cuộc sống cá nhân.

Ngoài những hoạt động liên quan đến giải trí, thời trang như từ trước đến nay thì trong năm 2025, Lan Khuê chia sẻ đã đảm nhận thêm vị trí mới. Vậy điều gì khiến Lan Khuê quyết định nhận vai trò Managing Editor tại L'OFFICIEL Vietnam?

Năm 2025 đánh dấu một cột mốc rất quan trọng trong sự nghiệp của Khuê khi cô đảm nhận vị trí mới tại một trong những tạp chí quen thuộc với những người yêu thời trang là L'Officiel Vietnam. Đây thực sự là một cái duyên. Là người luôn dành tình yêu lớn cho thời trang, tôi có cơ hội tiếp tục hành trình 13 năm trong ngành nhưng ở một vai trò hoàn toàn mới. Công việc này cho phép tôi tiếp cận sâu hơn, đào sâu tìm hiểu và gần như chạm vào "guồng quay" vận hành của ngành công nghiệp thời trang một cách trực diện nhất.

Nhưng thành thật mà nói, công việc này với tôi vừa quen mà cũng vừa lạ. Lạ ở chỗ, trong lĩnh vực truyền thông hay xuất bản, tôi gần như là một tân binh. Nhưng trong lĩnh vực thời trang, tôi đã có kinh nghiệm nên những ngày đầu làm quen với vai trò mới không quá khó khăn. Tôi đã nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ mọi người xung quanh. Thêm vào đó, tôi cũng không phải mất thời gian để giới thiệu mình là ai, vì mọi người đã biết phần nào về hành trình hoạt động trước đây. Điều họ quan tâm hơn là: Lan Khuê sẽ làm được gì ở vị trí mới này? Chính câu hỏi đó vừa là thử thách, nhưng đồng thời cũng là động lực để tôi tự tin khi gật đầu đảm nhận vai trò này.

Nhưng vì mọi người đã biết Lan Khuê là ai, thì những ngày đầu làm công việc mới có khiến chị áp lực không? Bởi vì đó là Lan Khuê nên mọi người sẽ nhìn sâu hơn, mọi người sẽ đọc kỹ hơn chẳng hạn?

Đó cũng chính là lý do tôi đã dành nhiều thời gian để cân nhắc thật kỹ trước khi nhận lời mời. Thật sự có nhiều điều mới lạ nhưng mọi người thường nhận xét tôi là người học hỏi và thích nghi rất nhanh. Điều đầu tiên tôi làm là ngồi trò chuyện với các bạn trong ekip, tìm hiểu xem cách mọi người đang vận hành công việc như thế nào. Tôi không chỉ tập trung vào riêng phòng biên tập mà còn chủ động giao lưu với các phòng ban khác, vì với tôi, yếu tố vận hành, logistics là điều rất quan trọng để mọi thứ có thể trơn tru và nhịp nhàng. Khi hiểu được cách các bộ phận phối hợp với nhau, tôi bắt đầu nhìn thấy một hướng đi rõ ràng hơn cho công việc của mình. Và cứ thế, qua từng tháng, tôi dần quen với nhịp làm việc, cảm nhận được mình thực sự hòa vào guồng quay đó.

Một lợi thế khi tôi đến với L'Officiel Vietnam là trước đó đã từng có thời gian làm việc cùng ekip qua các buổi chụp hình, phỏng vấn. Mọi người đã theo dõi hành trình của tôi nên phần nào hiểu được tính cách cũng như cách làm việc của mình. Sự tôn trọng và yêu mến đó giúp tôi nhận được sự hỗ trợ rất lớn trong giai đoạn đầu. Tôi hiểu rằng phía trước chắc chắn sẽ còn nhiều khó khăn nhưng việc được đối diện, vượt qua và gặt hái kết quả, dù là những thành tựu nhỏ nhất đều là những trải nghiệm rất "ngọt". Qua từng tháng, Khuê vừa làm vừa học hỏi, tích lũy thêm kinh nghiệm trong lĩnh vực còn khá mới mẻ này. Và đến thời điểm hiện tại, tôi đã đồng hành cùng L'Officiel được 9 số.

Ở thời điểm này, Lan Khuê muốn xây dựng hình ảnh một người phụ nữ như thế nào?

Lan Khuê muốn xây dựng hình ảnh của một người phụ nữ tự do. Tự do để làm những điều mình yêu thích. Tự do để học hỏi, để khám phá và mở rộng giới hạn của bản thân. Tự do để bước ra khỏi vùng an toàn và sẵn sàng ném mình vào những thử thách mới. Với tôi, sự tự do đó không phải là bốc đồng, mà là sự chủ động lựa chọn. Khi mình hiểu mình muốn gì, mình đủ bản lĩnh để thử và đủ can đảm để chấp nhận cả thành công lẫn thất bại, thì đó chính là tự do.

Nhưng để có sự tự do đó, Lan Khuê chắc hẳn sẽ cần sự đồng hành, san sẻ và thấu hiểu từ chồng đúng không?

Đúng vậy, tôi quan điểm sự tự do trước hết là việc bản thân mình cho phép mình được tự do và đồng thời nhận được sự thấu hiểu, ủng hộ từ những người xung quanh. Nhưng tự do không có nghĩa là phá bỏ mọi rào cản. Với tôi, mọi sự tự do đều cần tồn tại trong một khuôn khổ nhất định. Điều quan trọng không phải là vượt khỏi tất cả giới hạn, mà là xây dựng cho mình một nền tảng đủ ổn định, một phạm vi rõ ràng để mình có thể vận động, sáng tạo và phát triển một cách chủ động. Trong phạm vi đó, tôi vừa cảm thấy an toàn, vừa đủ tự do để khám phá và hoàn thiện bản thân. Đó là sự tự do có ý thức, tự do trong lựa chọn, trong trách nhiệm và trong cách mình trưởng thành mỗi ngày.

Với những quyết định lớn, cần nhiều suy tư và cân nhắc, tôi luôn muốn được chia sẻ với những người mình tin tưởng. Không chỉ là chồng, mà còn là ba mẹ hoặc những người bạn thân thiết. Bởi mỗi lần trò chuyện như vậy, Khuê thường nhận được những lời khuyên rất giá trị. Có những điều nghe tưởng đơn giản, nhưng lại giống như một "chân lý" giúp mình nhìn rõ vấn đề hơn. Chính những cuộc đối thoại đó giúp tôi sàng lọc lại suy nghĩ, cân bằng cảm xúc và từ đó đưa ra quyết định phù hợp nhất với bản thân mình.

Lan Khuê nghĩ phụ nữ hiện đại có đang bị đặt quá nhiều kỳ vọng vào việc phải vừa vẹn toàn gia đình, vừa thành công sự nghiệp?

Áp lực hay không, thật ra phần lớn đến từ cách mình nhìn nhận. Xã hội lúc nào cũng tồn tại áp lực không chỉ với phụ nữ mà với tất cả mọi người. Mỗi người đều có áp lực riêng, từ chính bản thân và từ những định kiến xung quanh. Những định kiến đó, mình không thể thay đổi hoàn toàn. Điều duy nhất mình có thể thay đổi là chính mình.

Lan Khuê từng nghe một người bạn nói một câu mà đến giờ vẫn rất tâm đắc là khi mình kiểm soát được bản thân, mọi thứ xung quanh sẽ dần đi vào quỹ đạo. Mỗi người là một vũ trụ riêng. Khi "trục" của mình đủ vững, những "vệ tinh" xung quanh sẽ xoay theo đúng quỹ đạo của nó. Khi nghe câu đó, tôi thật sự có một khoảnh khắc "vỡ ra". Bởi khi mình có một niềm tin, một kim chỉ nam rõ ràng và kiên định đi theo điều đó, thì dần dần mọi thứ xung quanh sẽ tự sắp xếp lại. Không phải vì mình kiểm soát được tất cả, mà vì mình đủ rõ ràng để biết mình muốn gì. Việc được bước ra ngoài xã hội, gặp gỡ nhiều người, học hỏi nhiều góc nhìn khác nhau đã giúp tôi hoàn thiện mình hơn mỗi ngày. Và khi mình trưởng thành hơn, áp lực không còn là thứ đè nặng, mà trở thành động lực để mình tiến về phía trước.

Sau hơn 1 thập kỷ đặt chân vào showbiz, cách Lan Khuê đối diện với tin đồn bây giờ có khác gì so với thời điểm mới vào nghề?

Khác chứ. Hồi trước, ai nói gì là mình muốn phản ứng ngay, muốn giải thích, muốn cãi lại. Còn bây giờ, ai nói gì… mình cũng kệ. Có những tin đồn nghe xong mình còn không hiểu vì sao lại có thể xuất hiện. Những chuyện hoàn toàn không đúng 1% nào hết nhưng vẫn bị lan truyền từ năm này qua tháng nọ. Trước đây mình sẽ khó chịu, còn bây giờ nhiều khi đọc xong lại thấy… mắc cười.

Tôi tin rằng điều gì đến rồi cũng sẽ qua. Đến một ngày, mọi người sẽ tự hiểu. Còn nếu họ không hiểu, thì thật ra cũng không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của mình. Những người yêu mến mình vẫn sẽ yêu mến. Những người tin tưởng mình vẫn sẽ tin tưởng. Còn những ai đủ tỉnh táo thì họ cũng sẽ nhận ra đâu là tin đồn vô lý. Như tôi nói, mình có quyền lựa chọn. Và tôi chọn bỏ qua.

Mỗi dịp Tết, nhiều người đều háo hức chờ xem nhà Lan Khuê sẽ trang trí như thế nào. Bởi ai cũng biết không gian Tết của gia đình cô luôn ngập tràn hoa cỏ, được đầu tư chỉn chu và rất rực rỡ. Lan Khuê dường như rất thích trang hoàng nhà cửa hoành tráng như thế nhỉ?

Tôi rất may mắn vì không phải "động não" quá nhiều cho việc này. Gia đình tôi ai cũng thích góp tay tạo nên không khí đẹp cho ngày Tết, nên đó là việc của tất cả mọi người cùng nhau làm. Nhờ vậy tôi cảm thấy mình đón Tết rất bình yên, vui vẻ và nhiều tiếng cười bên gia đình.

Khoảnh khắc tôi mong chờ nhất mỗi năm là đêm 30 và sáng mùng 1. Đêm giao thừa là cảm giác năm cũ chuyển sang năm mới, pháo hoa rực sáng, khoảnh khắc đó luôn khiến mình xúc động. Nhưng thích nhất vẫn là sáng mùng 1. Dù đã lớn, Khuê vẫn thích lì xì.

Lan Khuê có bị áp lực phải đón Tết "bên ngoại - bên nội" không, chị dành thời gian cho 2 gia đình như thế nào?

Đối với tôi thì chuyện đó không hề áp lực. Bởi việc tặng quà hay chăm sóc những người mình yêu thương là điều tôi thật sự thích làm và muốn làm. Khi mình làm một điều xuất phát từ sự yêu thích và tự nguyện, thì nó không còn là áp lực hay điều gì phải trăn trở nữa, mà đơn giản đó là niềm vui. Còn ba mẹ của tôi thì giờ đã gả con xong, nên khá rảnh tay. Những dịp lễ Tết, ba mẹ lại rất thích đi du lịch. Nhiều khi đến Tết muốn tìm ba mẹ cũng không dễ, vì ông bà đã lên kế hoạch đi chơi từ trước rồi.

Lan Khuê có thuộc hội ông bố bà mẹ giữ tiền lì xì hộ con không?

Lan Khuê đúng là thuộc "hội giữ tiền lì xì hộ con" chính hiệu. Nếu có hội trưởng thì chắc Khuê cũng xin nhận luôn (cười). Năm nào Khuê vẫn hay nói với con: "Thôi để mẹ giữ tiền lì xì, sau này con cần gì mẹ mua cho”. Nhưng nghĩ lại thì cũng hiếm khi con thực sự hỏi mua một món gì từ khoản đó mà mình đồng ý. Thôi thì tôi nghĩ rằng chuyện ăn uống, học hành vốn dĩ ba mẹ vẫn phải lo. Coi như đó là "khoản đóng góp" nho nhỏ của con từ khi còn bé, phụ giúp ba mẹ vậy.

Còn chuyện bé lớn lên có thay đổi "quy định" không thì hiện tại vẫn chưa. Tuy nhiên, khi con lớn hơn, tôi và chồng cũng không giữ hết tiền lì xì nữa. Hai vợ chồng sẽ để lại một phần cho bé. Dù bé chưa thật sự biết sử dụng tiền, nhưng tôi bắt đầu hướng dẫn con về cách tiết kiệm. Những bài học đầu tiên rất đơn giản, như khi bé rụng răng, đặt chiếc răng dưới gối để nhận vài đồng xu. Hoặc khi bé hoàn thành một việc gì đó, sẽ có phần thưởng tương xứng, để bé hiểu rằng lao động sẽ đi kèm với giá trị nhận lại. Đó là những bước đầu tiên mà tôi và chồng muốn con làm quen với khái niệm về tiền bạc và hiểu được giá trị của đồng tiền.

Có một truyền thống Tết nào chị luôn cố gắng giữ, dù cuộc sống thay đổi thế nào?

Tôi rất mong con mình, rồi sau này là cả cháu của mình, vẫn sẽ duy trì thói quen mỗi dịp Tết, đặc biệt là đêm 30 và mùng 1 sẽ dành trọn thời gian cho gia đình. Tôi yêu cảm giác cả nhà quây quần bên nhau, gửi cho nhau những lời chúc đầu năm, cùng ăn bữa cơm ấm cúng và tham gia những trò chơi nhỏ trong gia đình. Không khí đó với tôi luôn để lại một ấn tượng rất sâu sắc. Đó là điều tôi mong chờ mỗi năm, và cũng là truyền thống mà Khuê hy vọng con cháu sau này vẫn sẽ giữ gìn và tiếp nối.

Lan Khuê có phải là người đặt ra những điều kiêng kỵ trong Tết không, nếu có đó là gì?

Thường vào đầu năm, tôi sẽ tránh mặc những gam màu tối. Bản thân tôi vốn thích những màu sắc tươi sáng, nên ngày Tết lại càng ưu tiên chọn những trang phục rực rỡ nhất. Và tôi cũng luôn nhắc mình phải cười thật nhiều. Tôi nghĩ đơn giản là ngày đầu năm, trời trong xanh, mọi thứ đều đẹp, mình lại ở bên những người mình yêu thương, vậy tại sao không cười thật tươi? Đó là cách tôi giữ cho không khí xung quanh luôn vui vẻ.

Tôi cũng cố gắng không la con, tự nhủ trong lòng: "Không la, không la, mùng 1 không la”. Năm nào cũng vậy, tôi luôn cố gắng giữ cho bản thân và những người xung quanh một trạng thái tươi vui nhất. Bởi tôi tin rằng, nếu ngày đầu năm mình vui vẻ, thì cả năm sẽ tràn đầy may mắn.

Nhìn những bức hình gia đình Lan Khuê vào đầu năm, nhiều người thường nghĩ chắc hẳn Lan Khuê là người đứng sau lựa chọn trang phục cho cả nhà nhỉ?

Tôi luôn quan điểm rằng mỗi người đều có một phong cách riêng. Vì vậy, Khuê sẽ không bao giờ ép chồng hay con phải mặc theo một tông màu hay một kiểu nhất định cho "đồng bộ". Ai thích màu gì thì chọn màu đó. Thế nên nhiều khi nhìn tổng thể vẫn thấy cả nhà khá thời trang, nhưng mẹ thì có phần "thời trang" hơn một chút (cười). Đó đơn giản là cá tính riêng của mỗi người. Chồng tôi ưu tiên sự thoải mái và cũng không quá quan tâm đến màu sắc.

Còn con trai thì lâu lắm rồi tôi không còn dịp được chọn đồ cho bé nữa. Từ những dịp lễ Tết đến khi đi chơi, bé đều tự chọn trang phục cho mình. Thỉnh thoảng, có những bộ bé tự phối khiến tôi cũng bất ngờ vì gu thẩm mỹ khá thú vị. Vì vậy, nếu chồng hay con có câu hỏi về thời trang, tôi luôn sẵn sàng tư vấn. Nhưng trên hết, tôi vẫn tôn trọng phong cách cá nhân của từng người trong gia đình.

Với vai trò là người phụ nữ của xã hội và người mẹ, người vợ gia đình vai trò nào khiến Lan Khuê phải tâm tư và áp lực nhiều hơn?

Với tôi, mọi vai trò trong xã hội đều quan trọng và cần tồn tại song song. Không có vai trò nào là nhỏ bé hay có thể bị xem nhẹ, bởi chính sự cộng hưởng của tất cả mới tạo nên một cuộc sống trọn vẹn. Điều quan trọng là mình biết tách bạch rõ ràng từng vai trò. Khi ở trong nhà, hãy tạm đặt công việc lại phía ngoài cánh cửa và tập trung trọn vẹn cho những điều đang hiện hữu trong gia đình. Còn khi bước ra ngoài, đó là lúc mình bắt đầu "cuộc chiến" của riêng mình, với ước mơ, mục tiêu và khát vọng nghề nghiệp.

Dù ở vị trí nào, chỉ cần mình làm tốt nhất có thể vai trò đó tại thời điểm đó, thì tự nhiên sự cân bằng sẽ đến. Nhiều người hỏi tôi làm sao để cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Nhưng thay vì cố gắng giữ một "cán cân" hoàn hảo, tôi chọn cách tập trung làm tốt từng việc trong từng giai đoạn. Bởi nếu đang đi làm mà tâm trí vẫn bận lòng chuyện ở nhà, hoặc ngược lại, thì mình sẽ không thể toàn tâm, toàn ý cho bất kỳ điều gì.

May mắn là hiện tại em bé đã lớn hơn, nên phần lớn thời gian trong ngày con ở trường. Khoảng thời gian đó cũng trùng với giờ làm việc của tôi, vì vậy mọi thứ tương đối thuận tiện và có một nhịp sinh hoạt khá rõ ràng. Khi trở về nhà, công việc cơ bản đã hoàn tất, nên tôu có thể dành trọn thời gian cho con, chơi cùng con, hướng dẫn con học bài. Bé bắt đầu lớn, bài tập nhiều hơn nên mẹ cũng phải đồng hành sát sao hơn để giúp con hoàn thành tốt. Cuối tuần, tôi thường không phải đến văn phòng, nên đó là khoảng thời gian riêng dành cho gia đình. Nhờ vậy, ở thời điểm hiện tại, Khuê cảm thấy việc sắp xếp thời gian giữa công việc và gia đình vẫn vận hành khá ổn và trong tầm kiểm soát.

Lan Khuê nghĩ sao về việc nhiều người vẫn cho rằng phụ nữ được chồng yêu thương, lo lắng về mặt tài chính thì không cần phải cố gắng nhiều sau hôn nhân?

Với tôi, con người ở bất kỳ vị trí nào cũng cần phải cố gắng. Dù bạn đứng trong căn bếp hay làm việc ở văn phòng, phía trước máy tính hay ngoài xã hội, thì nỗ lực vẫn là điều bắt buộc. Bởi chỉ khi cố gắng, mình mới có thể gánh vác được trách nhiệm. Ở nhà, mình có trách nhiệm với gia đình, với ngôi nhà, với sức khỏe và tinh thần của những người thân yêu. Tôi từng trải qua giai đoạn ở nhà chăm sóc gia đình, nên hiểu rất rõ việc nuôi dạy con cái, quán xuyến nhà cửa không hề đơn giản. Đó là một công việc đòi hỏi sự kiên nhẫn và hy sinh rất lớn. Còn khi bước ra xã hội, đối diện với công việc, với con số, con chữ hay những mối quan hệ, áp lực lại mang một màu sắc khác. Mỗi công việc đều có khó khăn riêng và đều cần sự nỗ lực như nhau.

Nếu ai đó may mắn có điều kiện tốt hơn, thì theo tôi, sự cố gắng lại càng phải nhiều hơn. Bởi mình luôn phải chứng minh rằng những điều kiện đó không đến một cách ngẫu nhiên, mà là kết quả của sự nỗ lực, của quá trình phấn đấu. Với Khuê, con người là một chuỗi của những cố gắng mỗi ngày để hoàn thiện bản thân. Và sau tất cả, điều quan trọng nhất không phải là mình có gì, mà là mình tạo ra được giá trị gì trong hành trình đó.

Sau nhiều năm làm việc với các thương hiệu lớn, Lan Khuê thấy yếu tố đầu tiên khiến nhãn hàng chú ý đến một nghệ sĩ là gì?

Tôi nghĩ rằng, để một nghệ sĩ có thể hoạt động lâu dài, được khán giả yêu mến và nhãn hàng tin tưởng dù là thương hiệu đại chúng hay cao cấp thì những yếu tố như lượng người theo dõi, hình ảnh đẹp và dấu ấn nghề nghiệp là điều kiện cần. Nhưng để có thể đồng hành cùng các thương hiệu thời trang quốc tế, Khuê cho rằng còn một yếu tố rất quan trọng mà đôi khi chúng ta lại bỏ quên đó là lifestyle.

Các nhãn hàng ngày nay không chỉ nhìn vào thành tích hay độ phủ truyền thông, họ quan tâm đến cách một nghệ sĩ sống. Mỗi người có một cách thể hiện cuộc sống khác nhau. Có người yêu thiên nhiên, thích trải nghiệm ngoài trời, thể thao. Có người lại gắn bó với gia đình, yêu việc nấu nướng, tận hưởng những khoảnh khắc đời thường. Cũng có người theo đuổi cuộc sống năng động, giao lưu, gặp gỡ và kết nối.

Dù phong cách sống của bạn là gì, điều quan trọng nhất vẫn là sự chân thật. Khi bạn thể hiện rõ ràng cá tính và cách sống của mình, mọi người, đặc biệt là thương hiệu sẽ nhìn thấy sự đồng điệu giữa con người bạn và tinh thần mà họ theo đuổi. Với Khuê, lifestyle không phải là điều được xây dựng để "trình diễn", mà là cách bạn sống mỗi ngày. Và khi điều đó đủ nhất quán, nó sẽ tự nhiên trở thành điểm kết nối bền vững giữa nghệ sĩ và thương hiệu.

Khi làm việc với các thương hiệu lớn, Lan Khuê đâu là quy tắc bất thành văn mà nghệ sĩ cần hiểu và tôn trọng?

Đây là quan điểm cá nhân thôi, không phải một quy tắc chung cho tất cả mọi người. Khi đã chọn đồng hành cùng một nhãn hàng, tôi muốn dành cho họ sự toàn tâm và trọn vẹn. Nghĩa là nếu tôi gắn bó với thương hiệu A, thì từ cách sử dụng sản phẩm, cách thể hiện tình yêu và sự kết nối với thương hiệu đó, Khuê đều muốn làm một cách nhất quán và "chung thủy".

Tôi nghĩ nếu hôm nay mình xuất hiện cùng nhãn hàng A, ngày mai lại là B, C, D một cách dày đặc và thiếu sự đồng nhất, thì khán giả đôi khi sẽ cảm thấy hình ảnh đó không rõ ràng. Vì vậy, khi đã lựa chọn đồng hành, Khuê muốn thể hiện sự gắn kết với thương hiệu đó một cách sâu sắc, không chỉ trên thảm đỏ hay trong các sự kiện, mà còn trong đời sống thường ngày.

Khi Lan Khuê xuất hiện tại các sự kiện hay thảm đỏ trong nước, đó là một cái tên quen thuộc với công chúng. Nhưng khi ra quốc tế, giữa hàng trăm nghệ sĩ đến từ nhiều quốc gia, không phải lúc nào khán giả cũng nhận diện ngay nghệ sĩ Việt. Vậy mỗi lần tham dự sự kiện ở nước ngoài và bước lên thảm đỏ quốc tế, Lan Khuê có những cảm xúc đặc biệt gì không?

Chắc chắn một điều là ở bất kỳ đâu cũng vậy, dù ở Việt Nam hay ra nước ngoài, sẽ có người biết mình và cũng sẽ có người không biết, thậm chí không quan tâm. Khi bước ra quốc tế, tỷ lệ những người nhận ra mình lại càng thấp hơn nữa. Vậy thì nếu đã xác định phần lớn mọi người không biết mình, thôi thì cứ "chơi lớn" đi. Với tôi, khi tham dự các sự kiện quốc tế, điều quan trọng nhất không phải là mình có được nhận diện hay không, mà là mình thể hiện bản thân như thế nào. Làm sao để thể hiện được sự hiểu biết, sự kết nối với nhãn hàng và quan trọng hơn hết, để khi mọi người nhìn vào, họ có thể nghĩ: "Con gái Việt Nam đẹp quá".

Vì vậy, trước mỗi sự kiện, tôi luôn dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu, sự kiện tổ chức ở đâu, không khí ra sao, nhãn hàng mong muốn điều gì. Từ đó lựa chọn trang phục, kiểu tóc, make-up phù hợp, không chỉ hợp với sự kiện mà còn hợp với chính mình. Bởi khi phù hợp với bản thân, mình mới có thể tỏa sáng và tự tin thật sự. Khi có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng ekip, sự tự tin của tôi tăng lên rất nhiều. Và một khi đã xác định rằng ở đây không ai biết mình, thì mình càng thoải mái hơn để thể hiện hết mình. Chính tinh thần đó giúp tôi tận hưởng các sự kiện quốc tế một cách trọn vẹn.

Bên cạnh đó, tôi cũng hiểu rằng ở môi trường quốc tế, mình phải chủ động. Đừng chờ ai đó tiếp cận mình, vì mọi người thường quan tâm đến những điều họ đã biết. Nếu mình vẫn là "nobody" trong mắt họ, thì mình phải tự giới thiệu bản thân, tự tạo kết nối. Và sau mỗi chuyến đi như vậy, chính sự chủ động ấy lại mang đến cho tôi thêm nhiều mối quan hệ thú vị và những cơ hội mới.

Lan Khuê từng là biểu tượng catwalk của thế hệ người mẫu. Khi nhìn thời trang Việt hiện tại, điều gì khiến chị thấy tự hào nhất?

Điều khiến tôi tự hào nhất về thời trang Việt ở giai đoạn hiện tại là sau đại dịch Covid -19, có thể thấy các thương hiệu Việt ngày càng được nhiều KOL, fashionista và celebrity quốc tế lựa chọn. Nếu lướt trên mạng xã hội, mọi người sẽ dễ dàng bắt gặp rất nhiều bài đăng nhắc đến các thương hiệu Việt với sự yêu thích rõ rệt. Điều đó cho thấy từ mẫu mã, chất lượng đến mức giá, tất cả đã phần nào đáp ứng được nhu cầu làm đẹp của khách hàng, không chỉ trong nước mà còn ở thị trường quốc tế, đó là một tín hiệu rất đáng mừng.

Bên cạnh đó, trong thời gian qua, nhiều nhà mốt và nhà thiết kế Việt đã xuất hiện tại các tuần lễ thời trang lớn, các thiết kế cũng góp mặt trên thảm đỏ của những sự kiện quốc tế. Những dấu ấn đó cho thấy ngành công nghiệp thời trang Việt Nam đang từng bước khẳng định vị thế của mình. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn cả là làm sao để những thành quả đó được duy trì và phát triển bền vững hơn nữa, để tên tuổi thời trang Việt không chỉ tạo được sự chú ý nhất thời mà thực sự có chỗ đứng lâu dài trên bản đồ thời trang quốc tế.

Là một trong những siêu mẫu, Lan Khuê có quan điểm gì về việc hiện tại nhiều KOL, influencer, nhà sáng tạo nội dung "lấn sân" sàn diễn thời trang?

Có thể nói thế này, thời trang dành cho tất cả mọi người. Dù bạn ở độ tuổi nào, giới tính ra sao, cao hay thấp, mập hay ốm, thời trang vẫn có chỗ cho bạn. Quan trọng là chúng ta biết cách lựa chọn để tỏa sáng theo cách của mình. Tôi tin đó cũng là tinh thần mà nhiều thương hiệu đang hướng đến: sự đa dạng và tính bao trùm. Việc lựa chọn những gương mặt đa dạng cho các chiến dịch hay bộ sưu tập phản ánh rõ một điều rằng thời trang không bị giới hạn trong một khuôn mẫu duy nhất. Nó mở ra nhiều góc nhìn và nhiều cách thể hiện khác nhau.

Tuy nhiên, cũng cần tách bạch một điều, những nhân vật trình diễn trong bộ sưu tập đó đang đảm nhiệm vai trò thể hiện tinh thần đa dạng của thời trang, chứ không đồng nghĩa họ là người mẫu chuyên nghiệp. Bởi bất kỳ ngành nghề nào cũng có đặc thù và tiêu chuẩn riêng. Nếu bạn là người mẫu, bạn vẫn cần đáp ứng những yêu cầu chuyên môn của nghề.

Điều này, những người trong nghề hiểu, khách hàng hiểu và cả những người được mời tham gia cũng hiểu. Vì vậy, quan trọng nhất vẫn là mỗi người làm tốt vai trò của mình. Người mẫu làm tốt công việc của người mẫu. Khách mời tỏa sáng đúng với tinh thần và cá tính của mình. Khi mỗi người đứng đúng vị trí và phát huy thế mạnh riêng, thì ai cũng có cơ hội và có "đất" để tỏa sáng theo cách riêng của mình.

Hình ảnh của Lan Khuê được gây chú ý rất nhiều, khán giả nhận ra chị có sự thay đổi, trưởng thành và bình tĩnh hơn hẳn tại The New Mentor. Lần trở lại show thực tế này đã mang đến cho chị được - mất những gì?

Tôi không cảm thấy mình mất gì cả, ngược lại còn nhận được rất nhiều. Phải quay lại thời điểm đầu khi Khuê nhận lời tham gia The New Mentor. Lúc đó, tôi thực sự chưa sẵn sàng. Chưa sẵn sàng ở đây là cả về tinh thần, thậm chí cả ngoại hình. Sau khi sinh, để một người phụ nữ có thể trở lại vóc dáng như thời còn son hay như giai đoạn đỉnh cao của nghề người mẫu, cần rất nhiều thời gian. Thêm vào đó là một khoảng thời gian dài không hoạt động nhiều trong nghề, nên đôi khi tôi cũng cảm thấy mình hơi lúng túng. Nhưng nhờ sự thuyết phục của mọi người, tôi quyết định nhận lời. Bởi chỉ khi thử thì mới có thể tìm lại được cảm giác đã từng có. Như tôi từng chia sẻ, việc ném bản thân vào những thử thách mới chính là cách để mình bước tiếp. Sau vài tuần suy nghĩ, tôi mới chính thức quyết định đồng hành cùng chương trình.

Và sau khi chương trình kết thúc, tôi mới nhận ra mình đã được rất nhiều. Được tìm lại cảm giác với nghề, và xác định rõ rằng thời trang vẫn là con đường gắn bó sâu sắc nhất với mình. Tôi yêu nó và tin rằng mình vẫn còn có thể cống hiến thêm. Tôi có thêm sự kết nối với những người yêu thời trang, có thêm những "em gái" mới trong nghề, và tiếp tục được học hỏi. Dù làm nghề 5 năm, 10 năm hay 20 năm, việc học hỏi vẫn luôn diễn ra mỗi ngày. Tại The New Mentor, bản thân tôi cũng học được rất nhiều.

Tôi nhận ra nghề người mẫu không chỉ đơn giản là có ngoại hình đẹp hay những bước catwalk trên sàn diễn. Thời đại kỹ thuật số đòi hỏi sự đa năng hơn. Mỗi người ít nhất cũng cần hiểu cách vận hành của thị trường, cách phát triển bản thân và hỗ trợ những người xung quanh. Sau chương trình, Khuê thấy mình nhận được rất nhiều tình cảm hơn. Nếu nói "mất" thì có lẽ chỉ mất… ngủ một chút thôi.

Có quan điểm cho rằng show thực tế ngày càng cần drama để thu hút khán giả. Là người từng trải nghiệm, chị nhìn nhận điều này thế nào?

Tôi không biết các chương trình thực tế khác vận hành ra sao, nhưng với những show mà mình từng tham gia, mọi thứ đều diễn ra rất tự nhiên. Tất cả những cảm xúc từ vui, buồn, tức giận đến thất vọng đều là phản ứng bộc phát ngay tại thời điểm đó. Có lẽ chính sự chân thật ấy khiến khán giả bị cuốn vào chương trình. Bởi truyền hình thực tế đúng nghĩa là nơi hành động, thái độ và cảm xúc của người tham gia được thể hiện một cách trực diện nhất trước ống kính.

Sau nhiều chương trình, tôi rút ra cho mình một bài học quan trọng là phải biết điều tiết cảm xúc. Thời điểm The Face mùa 1 vẫn được nhắc lại nhiều, một phần vì đó gần như là giai đoạn đầu tiên của format này tại Việt Nam. Khi ấy, mọi người chưa thực sự hiểu cách chương trình được ghi hình, dẫn dắt hay biên tập như thế nào, nên cảm xúc thể hiện rất bộc phát và chân thật. Sau một mùa, mọi người dần hiểu cách vận hành của truyền hình thực tế, và vì thế cũng biết tiết chế, kiểm soát cảm xúc hơn. Bản thân Khuê cũng vậy. Khi tham gia những show đầu tiên, tôi chỉ mới ngoài 20. Đến bây giờ đã ngoài 30, sự trải nghiệm và trưởng thành khiến mình học được cách cân bằng tốt hơn.

Vì vậy, khi đến với The New Mentor, nhiều người nhận xét tôi khác trước. Sau gần 10 năm, mọi thứ chắc chắn không còn như cũ. Lần này, tôi bước vào chương trình với tinh thần nhẹ nhàng hơn, quan sát nhiều hơn. Nhưng khi đối diện thử thách thì vẫn "chiến" hết mình, chiến với chính bản thân, với kinh nghiệm và những hiểu biết của mình về nghề. Chính điều đó giúp tôi cảm nhận lại tình yêu dành cho thời trang. Tôi tin rằng, truyền hình thực tế không chỉ là "món ăn tinh thần" dành cho khán giả, mà còn là trải nghiệm nuôi dưỡng cảm xúc cho chính những người tham gia.

Cách đây không lâu, Lan Khuê xuất hiện trong buổi định hướng cho Mai Phương trước thềm debut. Điều gì khiến chị nhận lời đồng hành cùng đàn em ở thời điểm này? Khi nhìn thấy Mai Phương chuẩn bị bước vào giai đoạn mới, chị thấy hình ảnh nào của chính mình trong những ngày đầu làm nghề?

Đầu tiên, lý do tôi tư vấn Mai Phương như vậy là bởi với tôi, thời trang không chỉ đơn thuần là mặc đẹp. Thời trang thực sự có khả năng kể chuyện. Bạn muốn mọi người nhìn thấy mình ở phiên bản nào, muốn kể câu chuyện gì về bản thân, thì thời trang hoàn toàn có thể truyền tải điều đó.

Ở Mai Phương, tôi nhìn thấy một tình yêu rất lớn dành cho âm nhạc. Nhưng khán giả vốn đã quá quen với hình ảnh Mai Phương là một hoa hậu. Vì vậy, nếu muốn công chúng thực sự nhìn vào năng lực và khả năng ca hát, để quên đi định kiến "người đẹp đi hát", thì Phương cần tạo dấu ấn thông qua thời trang. Từ trang phục, kiểu tóc, lối trang điểm đến phong thái trên sân khấu, tất cả đều phải đồng nhất với hình ảnh một ca sĩ. Tôi chia sẻ điều đó với Mai Phương vì đây cũng là lĩnh vực chuyên môn của mình. Và hơn hết, tôi thấy ở Phương một cô gái trẻ rất giàu năng lượng. Nhìn Phương, Khuê như thấy lại chính mình ở tuổi đôi mươi, tràn đầy sức sống và yêu công việc mình đang làm. Chính nguồn năng lượng đó sẽ là động lực giúp Phương tiến xa.

Tuy nhiên, bên cạnh sự nhiệt huyết, nếu có thêm một chút bình tĩnh và điềm đạm, Phương sẽ biết cách phân bổ năng lượng hợp lý hơn. Bởi tôi nhận ra rằng người trẻ rất dễ "cháy" hết mình hôm nay, nhưng ngày mai lại dễ hoang mang, lạc lối trước áp lực và suy nghĩ riêng. Vì vậy, nếu có thể, những người đi trước nên trò chuyện nhiều hơn với các bạn trẻ, để giúp họ có định hướng rõ ràng hơn và cảm thấy yên tâm rằng phía sau mình luôn có một điểm tựa. Khi đó, dù thành công hay thất bại, họ cũng sẽ không cảm thấy chông chênh.

Trong năm 2026 này, siêu mẫu Lan Khuê có dự định gì?

Thật ra thì cũng có những dự định đó. Nhưng Khuê ít khi chia sẻ một điều gì khi mình chưa thực hiện được, vì vẫn có chút lo "nói trước bước không qua". Khuê chỉ mong rằng năm 2026 sẽ là một năm may mắn, để mình có thêm những bước tiến mới trong sự nghiệp cũng như trong cuộc sống.

Nhân dịp đầu năm mới Lan Khuê xin gửi lời cảm ơn đến quý độc giả đã dành thời gian lắng nghe những chia sẻ của Lan Khuê. Lan Khuê cũng chúc cho mọi người một năm mới thật là nhiều may mắn, thành công và vạn sự như ý!

Cảm ơn những chia sẻ thú vị của Lan Khuê!