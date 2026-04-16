Hôn lễ khiến cả showbiz dậy sóng tranh cãi, cô dâu bị "ném đá" vì làm trái một điều quen thuộc

Vào tháng 2, MC Kim Ji Young (cựu thí sinh chương trình hẹn hò Heart Signal 4 ) đã tổ chức đám cưới với Yoon Soo Young - người sáng lập cộng đồng đọc sách Trevari. Tuy nhiên những hình ảnh từ đám cưới được công bố đã gây ra tranh cãi gay gắt, thậm chí khiến Kim Ji Young bị chỉ trích là "bất hiếu".

Cụ thể, cô phá vỡ truyền thống để bố dắt tay vào lễ đường trao cho chồng, một mình bước đi. Sau quãng thời gian bị "ném đá", Kim Ji Young đã lên tiếng về điều này: " Một số người hỏi tôi có phải không có bố bên cạnh không, nhưng bố tôi vẫn khỏe mạnh ”. Về việc một mình bước vào lễ đường, mỹ nhân này giải thích: " Ý nghĩa người cha bảo vệ con gái rồi trao con cho chú rể không gây ấn tượng với tôi. Vì tôi đã sống tự lập mà không có sự hỗ trợ của cha mẹ khi trưởng thành, nên ý nghĩa đó không quan trọng ”.

Theo các nguồn tin, quan điểm của cha Kim Ji Young cũng đồng nhất với quan điểm của cô. Để ủng hộ những giá trị kiên định của con gái, ông đã nói với cô: " Con muốn làm gì thì làm ", thể hiện sự khích lệ mạnh mẽ. Khi câu chuyện được công khai, một số netizen tôn trọng ý kiến của cô, số khác lại chỉ trích.

Các phản ứng rất đa dạng, từ những lời khen ngợi như “ Thật đáng ngưỡng mộ khi cô ấy tự tin xây dựng cuộc sống riêng của mình ”, “ Cô ấy là nhân vật chính của đám cưới, vậy thì nghi thức cưới hỏi có quan trọng gì nữa? ” đến những quan điểm trái chiều hơn như “ Hôn nhân là sự kết hợp giữa hai gia đình, cha mẹ có thể cảm thấy bị tổn thương ”, “ Sống độc lập và sự bảo vệ của cha mẹ là hai vấn đề riêng biệt ”...

Kim Ji Young cũng thu hút sự chú ý khi nhấn mạnh sự độc lập về tài chính đằng sau buổi lễ xa hoa. Về chi phí khách mời và ăn uống, cô giải thích: “ Đó là một buổi lễ quy mô lớn với khoảng 1.000 khách mời, nhưng chi phí ăn uống đã được trang trải đầy đủ bằng số tiền chúc mừng nhận được ”.

Do không có sự hỗ trợ từ gia đình, chồng cô cũng chi trả toàn bộ chi phí đám cưới, và Kim Ji Young dường như đã tổ chức sự kiện một cách hiệu quả bằng cách tận dụng tầm ảnh hưởng của mình trên mạng xã hội, nhằm kêu gọi các nhà tài trợ và quảng cáo.

Kim Ji Young kết hôn với Yoon Soo Young - người sáng lập cộng đồng đọc sách Trevari vào tháng 2. Cô công khai việc mang thai trước khi kết hôn, thu hút sự chú ý của công chúng. Gần đây, nữ MC kiêm influencer đã chia sẻ cuộc sống tân hôn của mình trên chương trình "Đồng sàng dị mộng 2 – Định mệnh của em" trên đài SBS.

Kim Ji Young sinh năm 1995, nổi tiếng sau chương trình hẹn hò thực tế đình đám Heart Signal 4 (2023). Với vẻ ngoài trong trẻo, nụ cười tỏa nắng và phong thái dịu dàng, cô không chỉ khiến các khách mời nam trong chương trình "điêu đứng" mà còn trở thành hình mẫu bạn gái lý tưởng trong mắt khán giả châu Á.

Trước khi nổi đình đám qua Heart Signal 4 , Kim Ji Young từng có khoảng thời gian làm tiếp viên hàng không tại hãng bay quốc gia Korean Air. Nhờ ngoại hình nổi bật, Kim Ji Young là thí sinh nhận được nhiều tin nhắn nhất từ các chàng trai trong những tập đầu. Cô gây ấn tượng bởi sự tinh tế, biết cách lắng nghe và luôn tạo ra bầu không khí thoải mái cho đối phương. Dù vướng vào những vòng xoáy tình cảm phức tạp trong ngôi nhà chung, cô vẫn giữ được thái độ chừng mực và trưởng thành.

Sau khi rời show, Kim Ji Young chuyển hướng làm MC, trở thành gương mặt đại diện cho nhiều nhãn hàng mỹ phẩm, thực phẩm chức năng và thời trang cao cấp tại Hàn Quốc. Tài khoản Instagram của cô thu hút hàng trăm nghìn lượt theo dõi, nơi cô chia sẻ về lối sống, phong cách trang điểm và thiết kế nội thất – niềm đam mê hiện tại của cô.

Nguồn: Koreaboo