Hôn lễ "chị đại" Vbiz: Chú rể giấu kín bỗng công khai vì lý do khó ngờ, 2 ngôi sao đình đám vắng mặt bí ẩn

Thanh Hằng được ưu ái gọi là "chị đại" quyền lực nhất của làng mốt Việt. Cô đăng quang Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh năm 2002, sau đó nhanh chóng ghi dấu ấn trên sàn catwalk nhờ đôi chân dài 1m12 huyền thoại, thần thái lạnh lùng và phong cách catwalk dứt khoát. Ngoài thời trang, Thanh Hằng còn lấn sân thành công sang điện ảnh với loạt vai diễn ấn tượng trong Những cô gái chân dài , Mỹ nhân kế , Mẹ chồng , Chị chị em em 2 ... Cô cũng là giám khảo – host quyền lực của nhiều mùa Vietnam's Next Top Model , The Face , The New Mentor ... Không chỉ sở hữu sự nghiệp thành công, Thanh Hằng còn được ngưỡng mộ bởi đời tư kín tiếng, bản lĩnh, nói không với scandal và luôn giữ hình ảnh đẹp, đẳng cấp suốt hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật.

Thanh Hằng từng gây sốc khi thông báo lên xe hoa với nhạc trưởng Nhật Minh

Ở tuổi 40, Thanh Hằng cuối cùng cũng "chốt đơn" một mối tình đẹp sau nhiều năm lặng lẽ. Thanh Hằng và nhạc trưởng Trần Nhật Minh có nhiều năm bên nhau trước khi quyết định đi đến hôn nhân. Trước đó, nữ siêu mẫu giữ kín bưng chuyện hẹn hò nên khi công bố cưới khiến nhiều người ngỡ ngàng. Chồng của Thanh Hằng là nhạc trưởng Trần Nhật Minh, sinh năm 1981, tốt nghiệp Thạc sĩ Chỉ huy hợp xướng tại Nhạc viện Tchaikovsky (Nga) – một trong những trường âm nhạc danh giá nhất thế giới. Anh hiện là một trong những nhạc trưởng trụ cột tại Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ Kịch TP.HCM, đồng thời tham gia cố vấn âm nhạc cho nhiều chương trình lớn.

Trước tin đồn chồng là đại gia, Thanh Hằng từng phân trần: "Tôi đi tìm một người có thể ăn cùng một bữa cơm, chia sẻ cùng nhiều thứ. Có những điều giá trị tiền bạc không thể đong đếm. Người đó phải giúp tôi 'khai sáng', giúp tư duy nghề nghiệp tôi có thể phát triển được. Ở anh Minh đang có điều đó. Chứ không phải nói: "Em cần làm phim, anh đưa bao nhiêu tiền". Không phải vậy. Tiền thì tôi có thể làm ra được.

Khi có thông tin về anh Minh, mọi người vẫn đón nhận, đánh giá rất cao về những giá trị chồng tôi làm được ở góc độ nghề nghiệp của anh ấy. Những người trong giới hàn lâm cũng có lượng khán giả nhất định nên anh Minh không hề nhỏ bé. Tôi cảm thấy anh Minh vô cùng xứng đáng khi ở cạnh tôi. Anh Minh cũng hoàn toàn cảm thấy rất hãnh diện khi có bạn đời như tôi. Nhưng thấy anh Minh vậy thôi chứ cũng 'đại gia ngầm' đấy!".

Lễ cưới của Thanh Hằng diễn ra vào tháng 10/2023 tại một khách sạn 5 sao sang trọng ở TP.HCM, cả hai cũng có một buổi lễ gia tiên tổ chức riêng tư tại nhà riêng. Cô dâu Thanh Hằng diện tới 3 bộ váy cưới trong đêm tiệc, hai trong số đó được NTK Công Trí thiết kế riêng theo yêu cầu. Đặc biệt, cô đeo bộ trang sức đến từ nhà mốt Bulgari có tổng giá trị lên đến hơn 10 tỷ đồng, ghi dấu hình ảnh cô dâu đẳng cấp, sang trọng nhất nhì Vbiz.

Dù trước đó đã bị soi nhiều hint nhưng đến đúng ngày cưới, danh tính chú rể lần đầu được hé lộ. Thanh Hằng từng chia sẻ lý do công khai chồng ngay ngày trọng đại là để nhờ mọi người "trông" giúp. "Chị đại" từng chia sẻ: "Hằng muốn giới thiệu công khai người đàn ông đang đứng bên cạnh mình, sẵn tiện mọi người có gì dòm ngó giùm luôn. Hằng thấy được trong ánh mắt của mọi người là sự xúc động, như mọi người mong chờ điều này từ lâu cho Thanh Hằng".

Thanh Hằng công khai danh tính chồng ngay ngày cưới

Cô dâu diện váy thiết kế riêng, trang sức lên đến hàng tỷ đồng

Dàn sao Vbiz gần như "đổ bộ" với loạt tên tuổi đình đám như Hồ Ngọc Hà - Kim Lý, Hương Giang, Lan Khuê... Trong danh sách khách mời toàn sao "khét tiếng" của Vbiz, hai cái tên vắng mặt gây nhiều chú ý nhất chính là Tăng Thanh Hà và Hà Anh Tuấn vốn là những người bạn thân thiết lâu năm của Thanh Hằng.

Dàn sao Việt đình đám đổ bộ chúc phúc cho "chị đại" làng mẫu

Với Hà Anh Tuấn, anh là người bạn đồng hành thân thiết, từng xuất hiện cùng Thanh Hằng trên nhiều sân khấu lớn nhỏ, thậm chí còn bị fan "đẩy thuyền" vì quá đẹp đôi. Ít ai biết, Hà Anh Tuấn và nhạc trưởng Nhật Minh - chồng Thanh Hằng cũng có nhiều dự án làm việc cùng nhau. Vì vậy, việc nam ca sĩ không xuất hiện trong lễ cưới khiến cộng đồng mạng xôn xao. Sau đó, chính Thanh Hằng lên tiếng: "Hằng không thấy Hà Anh Tuấn phản hồi gì hết trơn, không biết là đang nơi nào. Nói vui vậy thôi chứ đúng đám cưới Hằng thì Hà Anh Tuấn có việc ở Hà Nội. Bạn cũng có gửi lời chúc mừng mình rồi".

Hà Anh Tuấn vắng mặt gây hoang mang, sau đó Thanh Hằng cho biết bạn bận lịch trình riêng

Còn với Tăng Thanh Hà, nữ diễn viên và Thanh Hằng từng có thời gian gắn bó mật thiết, nhất là sau bộ phim Mỹ Nhân Kế. Cả hai còn xưng hô với nhau là "tỷ - muội". Sự thiếu vắng của "ngọc nữ màn ảnh" trong ngày vui của Thanh Hằng từng khiến nhiều người tiếc nuối. Tuy nhiên, được biết, Tăng Thanh Hà đã gửi thiệp viết tay và quà từ sớm, kèm lời xin lỗi vì không thể góp mặt do bận lịch cá nhân. Thanh Hằng chia sẻ rằng cô rất xúc động trước sự chu đáo của bạn thân. Đến hiện tại, Tăng Thanh Hà và Thanh Hằng vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp.



Tăng Thanh Hà không dự đám cưới Thanh Hàng vì lý do cá nhân

Sau ngày cưới, Thanh Hằng vẫn chăm chỉ hoạt động showbiz. Song song đó, cô dành nhiều thời gian hơn để tận hưởng cuộc sống hôn nhân bên ông xã. Không còn những hình ảnh độc thân cá tính, Thanh Hằng của hiện tại viên mãn hơn không phô trương, không ồn ào, nhưng lại đầy chiều sâu và khí chất. Với cô, đám cưới không chỉ là một cái kết đẹp, mà còn là một khởi đầu cho chương hạnh phúc.

Khi được hỏi về dự định sau hôn lễ, Thanh Hằng từng chia sẻ: "Thời điểm này có song sinh cũng tốt ha, chứ 1 năm 1 đứa cũng hơi cực, đẻ được 1 cặp song sinh đó (Lisa và Leon - con của Hồ Ngọc Hà - PV) quá đáng yêu. Tôi cũng mong vậy".