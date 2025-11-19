Hơn 90% bệnh nhân ung thư vú được chữa khỏi nếu phát hiện sớm

Theo Tổ chức Ung thư toàn cầu, ung thư vú chiếm gần 29% tổng số ca bệnh ung thư ở nữ giới Việt Nam, tức cứ ba phụ nữ được chẩn đoán ung thư thì có một người mắc bệnh này.

Đáng lo ngại, nhiều trường hợp được phát hiện ở giai đoạn muộn, khiến việc điều trị gặp nhiều khó khăn và tỷ lệ tử vong cao.

Song, ung thư vú có tỷ lệ sống cao, lên đến hơn 90% nếu được phát hiện ở giai đoạn sớm và được điều trị kịp thời.

Chị N.T.H. (40 tuổi, ngụ Bến Lức, tỉnh Tây Ninh), qua tầm soát sức khỏe tại Bệnh viện Chợ Rẫy, chị tình cờ phát hiện có tổn thương ở vú 2 bên nên được chỉ định làm sinh thiết, kết quả phát hiện ung thư vú tại chỗ ở cả hai bên ở giai đoạn 0.

Phụ nữ từ 40 tuổi nên tầm soát ung thư vú định kỳ để phát hiện bệnh kịp thời.

Bác sĩ quyết định chọn phương pháp mổ nội soi cắt tuyến vú hai bên, không nạo hạch nách và tái tạo lại ngực bằng túi độn cả hai bên. Hiện sức khoẻ người bệnh đã hoàn toàn ổn định, cuộc sống, sinh hoạt bình thường.

Theo thống kê, từ năm 2023 đến giữa năm 2024, tại Bệnh viện Chợ Rẫy có 130 trường hợp thực hiện phẫu thuật nội soi cắt tuyến vú, hơn 96% các trường hợp đều đạt kết quả tốt.

Theo PGS.TS.BS. Huỳnh Quang Khánh, Trưởng khoa Tuyến vú bệnh viện Chợ Rẫy, nếu người bệnh phát hiện ung thư vú ở giai đoạn 0, tức là giai đoạn sớm nhất và được điều trị kịp thời thì tỷ lệ chữa khỏi rất cao.

Ở giai đoạn này, các tế bào ung thư chỉ xuất hiện trong ống dẫn sữa hoặc tiểu thùy vú và chưa xâm lấn sang các mô xung quanh. Dạng phổ biến nhất là ung thư biểu mô ống dẫn sữa tại chỗ (DCIS), chiếm khoảng 20% các ca ung thư vú mới.

“Giai đoạn này thường không có triệu chứng rõ rệt và chủ yếu được phát hiện qua sàng lọc như chụp nhũ ảnh định kỳ, nhưng nếu không điều trị, bệnh có thể tiến triển thành ung thư xâm lấn” , BS. Huỳnh Quang Khánh nói.

Hiện nay, ung thư vú giai đoạn sớm thường được chỉ định phẫu thuật ít xâm lấn như phẫu thuật nội soi, phẫu thuật robot nhằm giúp xử lý triệt để khối u ở vú đồng thời tái tạo lại tuyến vú cho người bệnh.

Phẫu thuật giúp người bệnh ít đau, thời gian mổ và nằm viện ngắn, vết mổ thẩm mỹ, khôi phục dáng vẻ ban đầu, mang lại sự tự tin cho phụ nữ không may mắc ung thư vú.

Bác sĩ CKII Nguyễn Triệu Vũ, Trưởng khoa Tuyến vú, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM cho biết, trước đây, bệnh nhân thường đến viện trong giai đoạn muộn, bệnh nặng khiến tỷ lệ chữa khỏi thấp, nhưng nay nhiều phụ nữ có ý thức tầm soát sớm, phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm nên việc điều trị thuận lợi hơn.

Một số trường hợp chỉ cắt rộng khối u chứ cũng không cắt hết bầu ngực hoặc lấy 1 số hạch đại diện của nách mà không cần nạo hạch nách, điều này sẽ hạn chế được những di chứng về sau cho người bệnh.

Để phát hiện sớm ung thư vú, các chuyên gia khuyến cáo phụ nữ từ 40 tuổi nên tầm soát định kỳ nhằm kịp thời ngăn bệnh tiến triển.

Khi nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào như sờ thấy khối u, thay đổi hình dạng vú, đau kéo dài hoặc tiết dịch núm vú, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế có chuyên khoa ung bướu để được thăm khám, chẩn đoán và tư vấn phương pháp điều trị phù hợp.

Việc tầm soát đúng thời điểm và chủ động khám khi có triệu chứng giúp tăng khả năng phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm, nâng cao hiệu quả điều trị và giảm thiểu nguy cơ biến chứng.