Hơn 50 trường đại học xét tuyển bổ sung 2025, 15 điểm đã đỗ

Trường Đại học Sư phạm TP.HCM xét tuyển bổ sung ngành Công nghệ Giáo dục, Công nghệ thông tin cùng các ngành ngoại ngữ: Ngôn ngữ Nga, Pháp, Nhật, Hàn Quốc, Quốc tế học. Trường xét tuyển dựa trên điểm thi tốt nghiệp THPT 2025, kết quả học bạ kết hợp thi đánh giá năng lực chuyên biệt năm 2024, 2025, nhận hồ sơ từ ngày 3/9-16/9.

Lần đầu tiên trong khoảng 10 năm trở lại đây, trường Đại học Y Hà Nội thông báo xét tuyển bổ sung với 80 chỉ tiêu ngành Công tác xã hội. Cụ thể, trường xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT. Các tổ hợp xét tuyển gồm A00 (Toán, Lý, Hóa), B00 (Toán, Hóa, Sinh), B08 (Toán, Sinh, tiếng Anh). Ngưỡng nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển từ 17 điểm.

Thí sinh có nguyện vọng vào trường nộp hồ sơ trực tiếp từ 8h ngày 3/9 đến 16h ngày 12/9. Hồ sơ gồm một bản sao công chứng giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT cùng bản sao chứng chỉ ngoại ngữ, giải quốc gia, quốc tế (nếu có).

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo tuyển sinh bổ sung cho các chương trình đào tạo bằng tiếng Anh như: Kế toán, Khoa học máy tính, Du lịch, Quản trị khách sạn,... Trường nhận hồ sơ đăng ký trực tuyến từ ngày 1/9 đến 10/9.

Thông báo của trường Đại học Hòa Bình , năm nay nhà trường xét tuyển bổ sung đợt 2 ở 20 ngành, với phương thức xét học bạ và điểm thi tốt nghiệp THPT. Các ngành đều có mức điểm 15, cá biệt một số ngành ở mức 19-20,5 điểm.

Thí sinh và phụ huynh tham khảo thông tin các trường xét tuyển bổ sung năm 2025 để có cơ hội trúng tuyển.

17h ngày 2/9 hệ thống xác nhận nhập học trực tuyến của Bộ GD&ĐT đã đóng. Nếu không thực hiện việc xác nhận nhập học, thí sinh coi như từ bỏ nguyện vọng đã trúng tuyển và bị huỷ kết quả.

Các trường chưa đủ sinh viên có thể tuyển bổ sung nhiều đợt, kéo dài đến tháng 12. Thí sinh được đăng ký nếu không trúng tuyển hoặc không xác nhận nhập học trường nào. Thí sinh đã trúng tuyển và xác nhận nhập học không được xét tuyển bổ sung, trừ các trường hợp được thủ trưởng cơ sở đào tạo cho phép không nhập học.