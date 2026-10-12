Hơn 400 chủ phương tiện dưới đây nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

|
STT
|
Thời gian vi phạm
|
Phương tiện
Biển số
|
Vị trí vi phạm
|
Hành vi vi phạm
|
|
01-09-2026
00:04
|
Ô tô con
95A-033.53
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
01-09-2026
00:34
|
Ô tô con
36F-011.67
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
01-09-2026
06:24
|
Xe tải
36C-231.96
|
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
01-09-2026
06:59
|
Ô tô con
35A-176.93
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
|
01-09-2026
07:36
|
Ô tô con
36A-293.09
|
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
01-09-2026
08:01
|
Ô tô con
30L-551.91
|
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
01-09-2026
08:51
|
Ô tô con
36A-616.70
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
01-09-2026
09:18
|
Ô tô con
30F-309.61
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
01-09-2026
09:47
|
Ô tô con
36K-477.72
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
|
01-09-2026
10:01
|
Ô tô con
35A-320.93
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
01-09-2026
10:04
|
Ô tô con
30K-702.80
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
01-09-2026
10:06
|
Ô tô con
30K-490.36
|
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
01-09-2026
11:01
|
Ô tô con
36A-088.98
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
01-09-2026
11:18
|
Ô tô con
36K-178.48
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
01-09-2026
11:47
|
Ô tô con
29K-109.47
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
01-09-2026
12:11
|
Ô tô con
36K-235.59
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
01-09-2026
12:41
|
Ô tô con
36A-995.43
|
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
01-09-2026
12:55
|
Ô tô con
36A-135.98
|
Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
01-09-2026
13:24
|
Ô tô con
30E-817.99
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
01-09-2026
13:35
|
Ô tô con
36A-227.98
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
01-09-2026
13:35
|
Ô tô con
36A-469.60
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
01-09-2026
13:41
|
Ô tô con
36A-379.31
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
|
01-09-2026
14:25
|
Ô tô con
36A-134.74
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
01-09-2026
15:13
|
Ô tô con
30M-916.80
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
01-09-2026
15:29
|
Ô tô con
36A-347.67
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
01-09-2026
15:57
|
Ô tô con
30H-518.59
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
01-09-2026
15:58
|
Ô tô con
37A-335.97
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
01-09-2026
16:09
|
Ô tô con
89A-882.05
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
|
01-09-2026
16:16
|
Ô tô con
36A-579.69
|
Kho bạc Nhà nước, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
01-09-2026
16:23
|
Ô tô con
36A-754.11
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
|
01-09-2026
16:39
|
Ô tô con
36A-302.12
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
01-09-2026
16:39
|
Ô tô con
36A-302.12
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
|
01-09-2026
16:48
|
Ô tô con
36B-459.17
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
|
01-09-2026
16:53
|
Ô tô con
36B-370.76
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
01-09-2026
16:57
|
Ô tô con
99A-123.87
|
Nga ba Tống Duy Tân- Lê Hữu Lập., Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
01-09-2026
17:22
|
Ô tô con
36A-162.26
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
01-09-2026
17:33
|
Ô tô con
36A-370.86
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
01-09-2026
17:42
|
Ô tô con
36A-807.38
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
01-09-2026
17:42
|
Ô tô con
36A-807.38
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
|
01-09-2026
19:23
|
Ô tô con
36A-115.38
|
Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
01-09-2026
21:03
|
Ô tô con
36A-989.98
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
01-09-2026
21:35
|
Ô tô con
30E-587.95
|
Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
01-09-2026
22:10
|
Ô tô con
36K-297.48
|
Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
01-09-2026
22:53
|
Ô tô con
36D-027.04
|
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
02-09-2026
02:07
|
Ô tô con
36K-511.87
|
Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
02-09-2026
06:08
|
Ô tô con
36A-894.90
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
02-09-2026
08:09
|
Ô tô con
36A-891.15
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
02-09-2026
08:26
|
Ô tô con
36A-827.53
|
Nga ba Tống Duy Tân- Lê Hữu Lập., Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
02-09-2026
09:21
|
Ô tô con
36K-424.94
|
Nga ba Tống Duy Tân- Lê Hữu Lập., Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
02-09-2026
09:23
|
Ô tô con
36K-667.07
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
02-09-2026
09:32
|
Ô tô con
14K-126.42
|
Ngã tư Trịnh Kiêm - Hải Thượng Lãn Ông, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
02-09-2026
10:12
|
Ô tô con
36C-481.58
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
02-09-2026
10:31
|
Ô tô con
30E-526.76
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
02-09-2026
10:39
|
Ô tô con
30K-088.24
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
02-09-2026
10:43
|
Ô tô con
36A-454.42
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
02-09-2026
11:17
|
Xe tải
36H-021.88
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
02-09-2026
11:21
|
Ô tô con
36K-851.02
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
02-09-2026
11:21
|
Ô tô con
36A-350.69
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
02-09-2026
11:22
|
Xe tải
36H-049.89
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
02-09-2026
11:51
|
Ô tô con
30T-0505
|
Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
02-09-2026
12:22
|
Ô tô con
36A-361.49
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
02-09-2026
12:22
|
Ô tô con
36K-378.09
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
02-09-2026
12:35
|
Ô tô con
36A-616.79
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
02-09-2026
15:11
|
Ô tô con
36C-068.56
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
02-09-2026
15:14
|
Xe khách
36H-104.86
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
02-09-2026
15:19
|
Ô tô con
36B-176.13
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
02-09-2026
15:22
|
Xe tải
29E-353.54
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
02-09-2026
15:31
|
Ô tô con
36A-892.08
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
02-09-2026
17:05
|
Ô tô con
36A-914.83
|
Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
02-09-2026
18:26
|
Ô tô con
36H-169.37
|
Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
02-09-2026
19:04
|
Ô tô con
36K-571.49
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
02-09-2026
20:24
|
Ô tô con
36B-443.98
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
02-09-2026
21:03
|
Ô tô con
36A-953.48
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
03-09-2026
05:45
|
Ô tô con
36E-009.01
|
Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
03-09-2026
06:03
|
Ô tô con
36A-137.03
|
Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
03-09-2026
06:28
|
Ô tô con
76A-402.40
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
03-09-2026
06:49
|
Ô tô con
29A-282.93
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
03-09-2026
06:52
|
Ô tô con
36A-269.54
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
|
03-09-2026
07:02
|
Ô tô con
36A-274.96
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
03-09-2026
07:05
|
Ô tô con
36K-977.05
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
03-09-2026
07:16
|
Ô tô con
36A-397.85
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
03-09-2026
07:17
|
Ô tô con
36A-127.98
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
03-09-2026
07:42
|
Ô tô con
36A-720.20
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
03-09-2026
07:43
|
Ô tô con
36B-397.73
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
03-09-2026
07:48
|
Ô tô con
36A-072.49
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
03-09-2026
07:52
|
Ô tô con
36A-757.43
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
03-09-2026
07:54
|
Ô tô con
36K-270.14
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
03-09-2026
08:13
|
Ô tô con
36A-669.23
|
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
03-09-2026
08:41
|
Ô tô con
36K-833.41
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
03-09-2026
08:47
|
Ô tô con
36D-010.74
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
|
03-09-2026
09:27
|
Ô tô con
36A-758.94
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
03-09-2026
09:57
|
Ô tô con
36A-861.19
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
|
03-09-2026
10:00
|
Ô tô con
36K-067.07
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
03-09-2026
10:05
|
Xe tải
36K-758.61
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
03-09-2026
11:17
|
Ô tô con
36A-566.57
|
Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
03-09-2026
11:43
|
Ô tô con
36A-990.64
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
03-09-2026
12:31
|
Ô tô con
36A-892.70
|
Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
03-09-2026
13:08
|
Ô tô con
36A-322.16
|
Kho bạc Nhà nước, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
03-09-2026
14:08
|
Ô tô con
36K-140.20
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
|
03-09-2026
14:43
|
Ô tô con
36K-542.72
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
03-09-2026
15:09
|
Ô tô con
36K-477.10
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
23826.6.9.d.02 Đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều"
|
|
03-09-2026
15:22
|
Ô tô con
36A-573.66
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
03-09-2026
15:23
|
Ô tô con
36A-733.68
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
03-09-2026
15:40
|
Ô tô con
29A-435.46
|
Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
03-09-2026
16:09
|
Ô tô con
36K-124.45
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
|
03-09-2026
16:44
|
Ô tô con
56P-1361
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
03-09-2026
16:57
|
Ô tô con
36C-293.01
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
03-09-2026
17:09
|
Ô tô con
37B-315.60
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
03-09-2026
17:29
|
Ô tô con
36K-174.93
|
Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
03-09-2026
17:31
|
Xe khách
88C-223.00
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
03-09-2026
17:34
|
Ô tô con
36A-557.12
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
03-09-2026
18:26
|
Ô tô con
36K-211.93
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
03-09-2026
19:23
|
Ô tô con
36A-455.10
|
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
03-09-2026
21:56
|
Ô tô con
36B-045.36
|
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
04-09-2026
06:36
|
Ô tô con
36A-150.62
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
04-09-2026
06:57
|
Ô tô con
36A-421.10
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
04-09-2026
07:31
|
Ô tô con
36C-558.89
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
04-09-2026
08:04
|
Ô tô con
30G-367.60
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
|
04-09-2026
08:10
|
Ô tô con
36B-483.32
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
04-09-2026
08:41
|
Ô tô con
29D-039.30
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
04-09-2026
08:45
|
Xe tải
15H-057.45
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
04-09-2026
08:57
|
Ô tô con
36K-314.38
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
|
04-09-2026
09:10
|
Xe tải
36C-083.53
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
|
04-09-2026
09:14
|
Ô tô con
36A-387.35
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
04-09-2026
09:55
|
Ô tô con
36B-398.04
|
Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
04-09-2026
10:01
|
Ô tô con
36H-075.30
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
04-09-2026
10:06
|
Ô tô con
36A-120.94
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
04-09-2026
10:43
|
Xe tải
29C-290.55
|
Nga ba Tống Duy Tân- Lê Hữu Lập., Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
04-09-2026
10:50
|
Ô tô con
43A-349.65
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
04-09-2026
11:32
|
Ô tô con
30L-026.38
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
04-09-2026
11:43
|
Ô tô con
36A-302.97
|
Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
04-09-2026
11:56
|
Ô tô con
36A-166.37
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
04-09-2026
12:07
|
Ô tô con
30T-6083
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
04-09-2026
12:07
|
Ô tô con
36A-733.68
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
04-09-2026
12:26
|
Ô tô con
36A-819.79
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
04-09-2026
12:26
|
Ô tô con
36N-3031
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
04-09-2026
12:28
|
Ô tô con
36A-028.57
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
04-09-2026
12:47
|
Ô tô con
29X-3879
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
04-09-2026
13:29
|
Xe tải
90T-6970
|
Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp, (White Place), phường Quảng Phú, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
04-09-2026
13:54
|
Ô tô con
36H-107.33
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
04-09-2026
14:13
|
Ô tô con
36A-253.01
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
04-09-2026
14:43
|
Ô tô con
36B-045.36
|
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
04-09-2026
14:53
|
Xe tải
36C-278.85
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
04-09-2026
14:57
|
Ô tô con
36C-383.07
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
04-09-2026
15:36
|
Ô tô con
36H-224.84
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
04-09-2026
15:36
|
Xe tải
36C-399.13
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
04-09-2026
16:10
|
Ô tô con
36K-310.39
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
04-09-2026
16:10
|
Ô tô con
36H-157.27
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
04-09-2026
16:15
|
Ô tô con
99A-074.45
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
04-09-2026
16:37
|
Ô tô con
36C-341.40
|
Nga ba Tống Duy Tân- Lê Hữu Lập., Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
04-09-2026
16:55
|
Ô tô con
36A-258.40
|
Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
04-09-2026
17:02
|
Ô tô con
68A-330.80
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
04-09-2026
17:03
|
Ô tô con
36A-423.24
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
04-09-2026
17:07
|
Ô tô con
36A-344.77
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
04-09-2026
17:41
|
Ô tô con
36A-357.36
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
04-09-2026
17:42
|
Ô tô con
36A-692.70
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
|
04-09-2026
18:05
|
Ô tô con
36K-031.28
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
04-09-2026
18:06
|
Xe tải
36H-041.26
|
Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
04-09-2026
18:31
|
Ô tô con
36A-866.81
|
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
04-09-2026
18:37
|
Ô tô con
36A-882.76
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
04-09-2026
22:07
|
Ô tô con
36A-717.34
|
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
04-09-2026
22:19
|
Ô tô con
36B-045.10
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
05-09-2026
07:30
|
Ô tô con
36A-329.41
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
05-09-2026
07:46
|
Ô tô con
36K-871.48
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
05-09-2026
07:59
|
Ô tô con
36A-493.16
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
05-09-2026
08:27
|
Xe tải
36C-193.69
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
05-09-2026
09:06
|
Xe tải
51D-080.42
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
05-09-2026
10:48
|
Ô tô con
36A-668.57
|
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
05-09-2026
11:24
|
Xe tải
36C-414.98
|
Nga ba Tống Duy Tân- Lê Hữu Lập., Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
05-09-2026
12:10
|
Ô tô con
36A-058.68
|
Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
05-09-2026
12:56
|
Ô tô con
30A-148.86
|
Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
05-09-2026
15:16
|
Ô tô con
36A-329.81
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
05-09-2026
16:14
|
Ô tô con
36K-166.40
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
05-09-2026
16:27
|
Ô tô con
35A-534.47
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
|
06-09-2026
06:53
|
Ô tô con
36H-154.60
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
06-09-2026
07:48
|
Ô tô con
36A-417.04
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
|
06-09-2026
08:12
|
Ô tô con
36K-039.29
|
Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
06-09-2026
08:18
|
Ô tô con
36K-346.97
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
06-09-2026
08:37
|
Ô tô con
36K-315.83
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
06-09-2026
09:00
|
Ô tô con
36A-321.69
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
06-09-2026
09:02
|
Ô tô con
36M-2349
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
06-09-2026
09:51
|
Xe tải
19C-100.95
|
Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
06-09-2026
10:36
|
Ô tô con
36K-973.61
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
06-09-2026
11:43
|
Ô tô con
36A-599.86
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
06-09-2026
12:03
|
Ô tô con
36A-986.78
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
06-09-2026
12:15
|
Ô tô con
36K-912.80
|
Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
06-09-2026
12:31
|
Ô tô con
36K-838.38
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
06-09-2026
13:12
|
Ô tô con
36A-357.71
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
06-09-2026
13:39
|
Ô tô con
30K-592.99
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
06-09-2026
13:54
|
Xe tải
36B-390.82
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
06-09-2026
14:26
|
Ô tô con
36K-219.73
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
06-09-2026
15:13
|
Ô tô con
36A-428.89
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
06-09-2026
15:23
|
Ô tô con
36D-004.23
|
Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
06-09-2026
15:29
|
Ô tô con
36K-899.87
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
|
06-09-2026
15:33
|
Ô tô con
36A-567.22
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
06-09-2026
15:43
|
Ô tô con
36A-791.42
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
|
06-09-2026 16:19
|
Ô tô con
36A-441.82
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
06-09-2026
16:25
|
Ô tô con
36A-277.61
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
|
06-09-2026
16:30
|
Ô tô con
36A-558.54
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
06-09-2026
16:53
|
Ô tô con
36A-503.36
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
06-09-2026
17:16
|
Ô tô con
17A-767.60
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
06-09-2026
17:43
|
Ô tô con
36A-220.04
|
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
06-09-2026
18:22
|
Ô tô con
36A-892.61
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
06-09-2026
19:12
|
Ô tô con
36K-075.56
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
06-09-2026
19:26
|
Ô tô con
29A-395.38
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
06-09-2026
19:48
|
Ô tô con
36A-152.22
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
06-09-2026
21:34
|
Ô tô con
36A-746.30
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
06-09-2026
21:56
|
Ô tô con
36A-248.26
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
06-09-2026
10:13
|
Ô tô con
30G-458.80
|
Ngã ba Trường Thi - Lê Hoàn - Nguyễn Tạo, phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều"
|
|
01-09-2026
06:24
|
Xe máy(Mô tô)
36N9-1436
|
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
04-09-2026
11:32
|
Xe máy(Mô tô)
36B5-744.12
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
04-09-2026
22:07
|
Xe máy(Mô tô)
36B4-742.74
|
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
07-09-2026
06:09
|
Ô tô con
36A-515.94
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
07-09-2026
06:24
|
Ô tô con
36A-618.08
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
07-09-2026
06:37
|
Ô tô con
36A-329.81
|
Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
07-09-2026
06:55
|
Ô tô con
36K-522.88
|
Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
07-09-2026
07:52
|
Ô tô con
36K-020.71
|
Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
07-09-2026
08:29
|
Ô tô con
36A-768.18
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
07-09-2026
10:02
|
Ô tô con
36K-822.60
|
Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
|
07-09-2026
14:11
|
Ô tô con
36K-192.36
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
07-09-2026
15:03
|
Ô tô con
36C-519.37
|
Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
07-09-2026
15:21
|
Ô tô con
36B-038.35
|
Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
07-09-2026
15:21
|
Xe tải
36C-389.30
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
07-09-2026
15:23
|
Ô tô con
36K-061.79
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
07-09-2026
15:51
|
Ô tô con
36A-547.26
|
Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
07-09-2026
15:52
|
Ô tô con
36A-590.23
|
Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
07-09-2026
16:07
|
Ô tô con
36A-934.49
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
07-09-2026
16:12
|
Ô tô con
36A-244.06
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
07-09-2026
16:17
|
Ô tô con
36M-1299
|
Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
07-09-2026
16:36
|
Ô tô con
36A-575.35
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
07-09-2026
16:43
|
Ô tô con
36A-691.58
|
Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
07-09-2026
16:53
|
Ô tô con
30E-428.54
|
Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
07-09-2026
17:03
|
Ô tô con
36K-016.76
|
Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
07-09-2026
17:17
|
Ô tô con
36A-812.05
|
Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
|
07-09-2026
17:26
|
Ô tô con
36A-658.32
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
07-09-2026
17:27
|
Ô tô con
36C-096.92
|
Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
|
07-09-2026
17:34
|
Ô tô con
36A-463.93
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
07-09-2026
17:37
|
Ô tô con
29A-476.26
|
Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
07-09-2026
17:38
|
Ô tô con
36A-869.29
|
Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
07-09-2026
17:38
|
Ô tô con
36F-010.68
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
07-09-2026
17:42
|
Ô tô con
36A-170.92
|
Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
07-09-2026
17:44
|
Ô tô con
36B-530.54
|
Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
|
07-09-2026
17:46
|
Ô tô con
17A-767.60
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
07-09-2026
19:24
|
Ô tô con
36A-676.97
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
07-09-2026
23:33
|
Ô tô con
36K-090.60
|
Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
08-09-2026
00:54
|
Ô tô con
36A-179.99
|
Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
08-09-2026
06:09
|
Ô tô con
36A-217.50
|
Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
08-09-2026
06:14
|
Ô tô con
36B-524.81
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
08-09-2026
06:25
|
Ô tô con
36K-956.20
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
08-09-2026
06:40
|
Ô tô con
36A-255.73
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
08-09-2026
06:52
|
Xe tải
36C-447.70
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
08-09-2026
06:59
|
Ô tô con
29A-282.93
|
Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
08-09-2026
07:05
|
Ô tô con
36A-274.96
|
Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
08-09-2026
07:43
|
Ô tô con
36K-216.47
|
Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
|
08-09-2026
09:45
|
Xe tải
36C-036.14
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
08-09-2026
10:27
|
Ô tô con
36A-387.40
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
|
08-09-2026
10:40
|
Ô tô con
36L-8637
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
|
08-09-2026
11:06
|
Ô tô con
36K-658.78
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
08-09-2026
11:46
|
Ô tô con
30G-863.03
|
Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
08-09-2026
12:16
|
Ô tô con
36K-177.19
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
08-09-2026
13:30
|
Ô tô con
35A-024.49
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
08-09-2026
14:01
|
Ô tô con
36A-358.22
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
08-09-2026
14:05
|
Ô tô con
30L-878.03
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
08-09-2026
14:14
|
Ô tô con
36C-263.78
|
Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
08-09-2026
14:24
|
Ô tô con
30H-804.25
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
08-09-2026
15:36
|
Ô tô con
36M-9036
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
08-09-2026
15:37
|
Ô tô con
36A-895.59
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
08-09-2026
15:42
|
Ô tô con
36C-270.97
|
Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
08-09-2026
16:10
|
Ô tô con
36A-887.37
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
08-09-2026
16:20
|
Ô tô con
36K-263.73
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
08-09-2026
16:34
|
Ô tô con
36A-065.68
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
08-09-2026
16:46
|
Ô tô con
36B-046.17
|
Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
|
08-09-2026
17:01
|
Ô tô con
36A-423.24
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
08-09-2026
17:43
|
Ô tô con
36A-338.15
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
|
08-09-2026
20:50
|
Ô tô con
36K-835.23
|
Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
09-09-2026
05:00
|
Ô tô con
36A-329.70
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
09-09-2026
06:04
|
Ô tô con
36A-249.66
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều"
|
|
09-09-2026
06:44
|
Ô tô con
36A-504.17
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
09-09-2026
06:53
|
Ô tô con
36A-656.46
|
Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
09-09-2026
07:02
|
Ô tô con
36A-666.26
|
Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
09-09-2026
07:03
|
Ô tô con
36K-217.31
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
09-09-2026
07:12
|
Ô tô con
36K-977.05
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
09-09-2026
07:24
|
Ô tô con
36A-054.13
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
09-09-2026
08:21
|
Ô tô con
29A-391.48
|
Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung,Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
09-09-2026
08:25
|
Ô tô con
36K-257.74
|
Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
09-09-2026
08:38
|
Ô tô con
36N-3426
|
Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
09-09-2026
08:40
|
Ô tô con
36K-026.27
|
Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung,Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
09-09-2026
08:43
|
Ô tô con
36A-684.03
|
Ngã tư Phú Sơn,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
09-09-2026
08:47
|
Ô tô con
35A-456.22
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
09-09-2026
09:41
|
Ô tô con
30H-760.24
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
09-09-2026
09:41
|
Xe tải
36C-125.22
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
09-09-2026
10:57
|
Ô tô con
36K-336.49
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
09-09-2026
11:04
|
Ô tô con
36A-828.14
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
09-09-2026
11:23
|
Ô tô con
36A-278.56
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
09-09-2026
12:04
|
Ô tô con
37K-019.31
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
09-09-2026
12:17
|
Ô tô con
29A-883.61
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
09-09-2026
12:28
|
Ô tô con
36A-509.98
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
09-09-2026
12:50
|
Ô tô con
36K-313.56
|
Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
09-09-2026
12:52
|
Ô tô con
36C-505.67
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
09-09-2026
13:10
|
Ô tô con
36A-958.86
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
09-09-2026
13:17
|
Xe tải
36C-104.02
|
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn),Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
09-09-2026
13:31
|
Ô tô con
36K-008.62
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
09-09-2026
13:33
|
Ô tô con
36A-315.82
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
09-09-2026
13:33
|
Ô tô con
36A-017.28
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
09-09-2026
13:41
|
Ô tô con
36A-226.96
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
|
09-09-2026
14:04
|
Xe tải
36K-972.30
|
Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
09-09-2026
14:09
|
Ô tô con
36A-997.12
|
Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
09-09-2026
14:26
|
Ô tô con
36A-742.86
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
09-09-2026
14:40
|
Ô tô con
36A-226.13
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
09-09-2026
14:43
|
Ô tô con
36C-389.62
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
|
09-09-2026
14:57
|
Ô tô con
36B-437.20
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
09-09-2026
15:21
|
Xe tải
30M-9371
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
09-09-2026
15:42
|
Ô tô con
36A-270.36
|
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn),Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
09-09-2026
15:52
|
Ô tô con
36B-477.43
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
09-09-2026
16:12
|
Xe tải
36C-002.59
|
Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
|
09-09-2026
16:19
|
Ô tô con
36A-392.23
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
09-09-2026
16:27
|
Ô tô con
36K-972.03
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
09-09-2026
16:28
|
Ô tô con
36A-864.87
|
Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
09-09-2026
16:42
|
Ô tô con
29D-505.58
|
Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
09-09-2026
16:50
|
Ô tô con
36A-216.71
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
09-09-2026
17:26
|
Ô tô con
36A-486.26
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
|
09-09-2026
17:42
|
Ô tô con
36A-161.56
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
10-09-2026
07:14
|
Ô tô con
36K-977.05
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
10-09-2026
07:36
|
Ô tô con
36A-416.09
|
Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
10-09-2026
08:39
|
Xe tải
36K-832.47
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
|
10-09-2026
08:55
|
Ô tô con
36A-396.84
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
10-09-2026
08:58
|
Ô tô con
36A-618.82
|
Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung,Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
10-09-2026
09:33
|
Ô tô con
36A-566.98
|
Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
10-09-2026
11:17
|
Ô tô con
29K-063.16
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
10-09-2026
11:37
|
Ô tô con
36B-384.70
|
Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
10-09-2026
11:47
|
Ô tô con
36A-862.30
|
Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung,Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
10-09-2026
11:54
|
Ô tô con
36H-231.44
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
10-09-2026
13:23
|
Ô tô con
36A-883.90
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
10-09-2026
13:27
|
Ô tô con
36A-432.96
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
10-09-2026
14:11
|
Ô tô con
36A-997.12
|
Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
10-09-2026
14:30
|
Xe khách
36H-143.17
|
Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung,Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
10-09-2026
16:44
|
Ô tô con
36A-599.97
|
Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
10-09-2026
18:51
|
Ô tô con
36K-696.46
|
Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
10-09-2026
20:54
|
Ô tô con
36A-789.90
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
11-09-2026
07:31
|
Ô tô con
36H-236.43
|
Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung,Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
11-09-2026
08:03
|
Xe tải
36K-165.96
|
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn),Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
11-09-2026
08:57
|
Ô tô con
36A-959.89
|
Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
11-09-2026
09:38
|
Ô tô con
36K-010.41
|
Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
11-09-2026
10:11
|
Ô tô con
36H-070.05
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
11-09-2026
10:33
|
Ô tô con
36A-186.58
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
11-09-2026
10:47
|
Ô tô con
36K-262.03
|
Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
|
11-09-2026
11:12
|
Ô tô con
36A-923.31
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
11-09-2026
12:14
|
Ô tô con
36A-723.81
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
11-09-2026
12:20
|
Ô tô con
36H-181.19
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
11-09-2026
12:20
|
Ô tô con
36C-495.26
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
11-09-2026
12:34
|
Ô tô con
35A-746.44
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
11-09-2026
14:41
|
Ô tô con
30G-741.70
|
Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
|
11-09-2026
14:42
|
Ô tô con
36A-464.88
|
Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
11-09-2026
15:44
|
Ô tô con
30K-587.56
|
Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
11-09-2026
15:59
|
Ô tô con
36C-388.24
|
Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
11-09-2026
16:10
|
Ô tô con
36K-216.17
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
11-09-2026
16:11
|
Ô tô con
36C-068.56
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
11-09-2026
16:27
|
Ô tô con
36K-154.45
|
Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
11-09-2026
16:44
|
Ô tô con
36A-998.00
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
11-09-2026
16:57
|
Ô tô con
36A-799.05
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
11-09-2026
17:05
|
Ô tô con
36C-144.64
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
11-09-2026
17:33
|
Ô tô con
36A-507.69
|
Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
11-09-2026
18:14
|
Ô tô con
36A-515.89
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
11-09-2026
18:19
|
Xe tải
35A-609.63
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
12-09-2026
08:41
|
Xe tải
36C-111.70
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
12-09-2026
09:28
|
Ô tô con
36A-999.19
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
12-09-2026
09:32
|
Ô tô con
14A-700.30
|
Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
12-09-2026
09:33
|
Ô tô con
36A-989.65
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
12-09-2026
09:50
|
Ô tô con
36M-8275
|
Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
12-09-2026
10:02
|
Ô tô con
36A-692.15
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
12-09-2026
10:29
|
Ô tô con
36A-866.49
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
12-09-2026
10:37
|
Ô tô con
36A-161.42
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
12-09-2026
10:39
|
Ô tô con
36A-712.96
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
12-09-2026
10:41
|
Ô tô con
36A-546.75
|
Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
12-09-2026
11:14
|
Xe tải
36C-414.98
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
12-09-2026
11:15
|
Ô tô con
36A-909.77
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
12-09-2026
11:46
|
Ô tô con
36A-393.15
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
12-09-2026
13:00
|
Ô tô con
36K-089.52
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
12-09-2026
13:34
|
Ô tô con
36A-553.18
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
12-09-2026
13:42
|
Ô tô con
29A-650.95
|
Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
12-09-2026
13:45
|
Xe tải
36A-818.19
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
12-09-2026
14:11
|
Ô tô con
36A-603.06
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
12-09-2026
14:35
|
Xe tải
18N-6417
|
Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
12-09-2026
14:35
|
Xe tải
18N-6417
|
Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
|
12-09-2026
14:37
|
Ô tô con
36C-353.81
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
12-09-2026
14:39
|
Ô tô con
36K-123.89
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
12-09-2026
14:57
|
Ô tô con
36B-558.51
|
Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
12-09-20
26
14:57
|
Ô tô con
36A-685.62
|
Nga ba Tống Duy Tân- Lê Hữu Lập.,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
12-09-2026
15:09
|
Ô tô con
36B-368.12
|
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn),Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
12-09-2026 15:25
|
Ô tô con
29G-012.60
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
12-09-2026
15:45
|
Xe tải
36C-226.49
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
12-09-2026
16:17
|
Ô tô con
36A-390.48
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
12-09-2026
16:21
|
Ô tô con
36A-042.11
|
Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
12-09-2026
16:32
|
Ô tô con
36A-507.69
|
Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
12-09-2026
16:54
|
Ô tô con
36A-828.75
|
Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
12-09-2026
18:32
|
Ô tô con
36H-105.79
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
13-09-2026
06:16
|
Ô tô con
36B-595.81
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
13-09-2026
06:56
|
Ô tô con
36A-263.86
|
Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
13-09-2026
07:39
|
Ô tô con
30H-668.25
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
13-09-2026
08:29
|
Ô tô con
36A-886.34
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
13-09-2026
08:39
|
Ô tô con
36A-954.40
|
Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
13-09-2026
09:15
|
Ô tô con
36K-083.00
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
13-09-2026
09:28
|
Ô tô con
36C-276.83
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
|
13-09-2026
09:37
|
Ô tô con
36A-458.21
|
Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
13-09-2026
09:39
|
Ô tô con
36A-850.99
|
Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
13-09-2026
10:03
|
Ô tô con
36K-148.58
|
Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
13-09-2026
10:14
|
Ô tô con
36A-682.85
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
13-09-2026
11:39
|
Ô tô con
36A-917.86
|
Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
13-09-2026
12:15
|
Ô tô con
50LD-019.52
|
Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
|
13-09-2026
12:26
|
Ô tô con
36K-146.34
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
13-09-2026
12:52
|
Ô tô con
29A-052.09
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
|
13-09-2026
14:16
|
Ô tô con
36A-441.97
|
Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
13-09-2026
14:38
|
Ô tô con
36A-011.14
|
Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
|
13-09-2026
14:46
|
Ô tô con
36B-342.18
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
13-09-2026
16:11
|
Ô tô con
36A-393.93
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
|
13-09-2026
16:27
|
Xe tải
36C-506.51
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
08-09-2026
22:39
|
Mô tô
(Xe máy)
36K5-216.12
|
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, phường Hạc Thành,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
|
08-09-2026
22:39
|
Mô tô
(Xe máy)
36K5-216.12
|
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, phường Hạc Thành,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
|
|
08-09-2026
22:40
|
Mô tô
(Xe máy)
36BF-001.80
|
Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
|
08-09-2026
22:40
|
Mô tô
(Xe máy)
36BF-001.80
|
Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
|
|
13-09-2026
18:56
|
Mô tô
(Xe máy)
36F1-271.67
|
Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
|
13-09-2026
18:56
|
Mô tô
(Xe máy)
36F1-271.67
|
Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
Hơn 400 chủ phương tiện dưới đây nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168
Phòng CSGT tỉnh Thanh Hóa đề nghị chủ phương tiện, người vi phạm chủ động tra cứu, chấp hành việc nộp phạt nguội theo quy định.
Công an tỉnh Thanh Hóa vừa thông báo danh sách phạt nguội mới nhất. Theo đó, từ ngày 01/9/2026 đến ngày 13/9/2026, thông qua thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, các tổ công tác của phòng Cảnh sát giao thông Thanh Hoá đã phát hiện, ghi nhận bằng hình ảnh đối với tổng số 422 trường hợp phương tiện vi phạm quy định, đã gửi thông báo phục vụ "Xử phạt nguội".
Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày vi phạm, Phòng Cảnh sát Giao thông Thanh Hoá gửi thông báo cho chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính.
Sau khi nhận được thông báo, chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân căn cứ địa chỉ cư trú ghi trên giấy đăng ký xe liên hệ đến các địa điểm: Bộ phận 01 Cửa của Công an tỉnh Thanh Hoá (Địa chỉ: Số 01, Đỗ Huy Cư, P. Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá); Trụ sở đội Cảnh sát giao thông số 3, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hoá ( Địa chỉ: Km 570+450 đường Hồ Chí Minh thuộc xã Sao Vàng, tỉnh Thanh Hoá) hoặc trụ sở Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh (nơi cư trú) để giải quyết vụ việc.
Danh sách phạt nguội cụ thể như sau:
Cách tra cứu phạt nguội mới nhất
Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https:www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-phạm.html; hoặc có thể tra cứu vi phạm phạt "nguội" thông qua ứng dụng VneTraffic.