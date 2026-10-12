Cục An ninh mạng (Bộ Công an) vừa đăng tải khuyến cáo về quy định liên kết, xác thực tài khoản mạng xã hội với VNeID. Theo đó, người dân cần tỉnh táo nhận diện các thủ đoạn phát tán thông tin sai sự thật, dùng tiêu đề giật gân, thông tin chưa kiểm chứng để gây hoang mang. Một số nội dung lợi dụng lo ngại về quyền riêng tư để đưa ra khẳng định thiếu căn cứ về việc thu thập dữ liệu cá nhân, theo dõi tin nhắn hoặc kiểm soát hoạt động trên mạng.

Từ nay đến 31/12/2026, tài khoản mạng xã hội tại Việt Nam cần liên kết, xác thực với tài khoản định danh điện tử (VNeID)

Theo Nghị định số 320/2026/NĐ-CP ngày 13/8/2026 của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 28/9/2026, bổ sung quy định về liên kết, xác thực tài khoản giao dịch điện tử với tài khoản định danh điện tử. Để hiểu đúng quy định, chủ động thực hiện và bảo vệ thông tin cá nhân, người dân cần lưu ý những nội dung sau:

1. Liên kết, xác thực tài khoản hạn chế giả mạo, lừa đảo:

Việc liên kết, xác thực tài khoản mạng xã hội với tài khoản định danh điện tử góp phần nâng cao độ tin cậy của danh tính trên môi trường số, loại bỏ “nick ảo”, tăng cường trách nhiệm của người sử dụng và phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật.

- Hạn chế giả mạo, lừa đảo: Tăng khả năng xác minh danh tính, góp phần phòng ngừa hành vi giả danh, chiếm đoạt tài sản và phát tán thông tin độc hại.

- Nâng cao trách nhiệm: Khuyến khích người dùng chia sẻ thông tin có kiểm chứng, ứng xử văn minh và tuân thủ pháp luật.

- Bảo vệ quyền lợi người dân: Hỗ trợ xác minh chủ thể khi phát sinh sự cố, tranh chấp hoặc hành vi vi phạm.

- An toàn trong các hoạt động trực tuyến: Minh bạch hoá các tài khoản bán hàng, giao dịch thông qua mạng xã hội.

2. Bảo vệ quyền riêng tư và dữ liệu cá nhân

Việc liên kết, xác thực tài khoản phải tuân thủ quy định pháp luật về định danh điện tử và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Người dân cần bảo mật thông tin đăng nhập, không cung cấp mật khẩu VNeID, mã OTP cho người khác và chỉ thực hiện xác thực qua các kênh chính thức. Đồng thời, cần kiểm chứng những thông tin liên quan đến việc thu thập, sử dụng dữ liệu cá nhân trước khi tin tưởng hoặc chia sẻ.

3. Đối tượng và thời hạn thực hiện

Theo khoản 9 Điều 40 Nghị định số 69/2024/NĐ-CP được bổ sung bởi Nghị định số 320/2026/NĐ-CP, tài khoản giao dịch điện tử trên nền tảng số phục vụ hoạt động thuộc lĩnh vực mạng xã hội tại Việt Nam nằm trong diện phải liên kết, xác thực với tài khoản định danh điện tử. Đối với các tài khoản thuộc diện áp dụng đã tạo lập trước ngày 28/9/2026, thời hạn hoàn thành là trước ngày 31/12/2026. Người dân cần theo dõi hướng dẫn chính thức để thực hiện đúng quy trình và thời hạn áp dụng.

Để bảo đảm thực hiện đúng quy định, người dân cần chủ động cập nhật thông tin từ cơ quan có thẩm quyền, kiểm chứng nội dung trước khi chia sẻ, cảnh giác với các thủ đoạn giả mạo và không tiếp tay lan truyền thông tin chưa được xác minh. Mỗi người hãy nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, bảo vệ dữ liệu cá nhân và góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, văn minh.