Hơn 2.900 trường học rà soát thực phẩm sau vụ 300 tấn thịt lợn bệnh tuồn ra thị trường

Đại diện một trường tư thục tại Hà Nội cho biết, từ khi thông tin “nổ” ra, phụ huynh liên tục gọi điện đề nghị nhà trường cung cấp thông tin về việc liệu có nhập thực phẩm lợn bệnh hay không.

“Nhà trường đã phải giải đáp cho từng phụ huynh về quản lý giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm, theo dõi chặt chẽ khâu nhập hàng hóa bằng chứng nhận của cơ quan chức năng. Nhân viên y tế, nhà bếp tiếp nhận thực phẩm bằng que test và theo cảm quan có tươi ngon hay không”, đại diện trường này nói.

Theo quy định, phụ huynh có quyền đến kiểm tra thực phẩm cũng như quy trình chế biến bữa ăn cho học sinh ở trường.

Công ty TNHH thực phẩm Cường Phát, đơn vị tuồn thịt lợn bệnh ra thị trường (ảnh: Thanh Hà)

Ngày 31/3, Trường Marie Curie (Hà Nội) thông báo, có 4 nhà bếp tại các cơ sở Mỹ Đình, Kiến Hưng, Văn Phú và Việt Hưng. Lương thực và thực phẩm cung cấp cho các nhà bếp từ các công ty có uy tín. Vào dịp đầu năm học, đại diện nhà trường đến thăm và làm hợp đồng với các cơ sở cung cấp lương thực, thực phẩm.

Trường này cũng công khai thông tin đơn vị cung cấp thịt lợn cho nhà bếp đồng thời khẳng định “không liên quan” lùm xùm về thịt lợn bệnh đang làm nóng dư luận để phụ huynh yên tâm.

Tương tự, Trường tiểu học Nguyễn Siêu, Phường Yên Hòa cũng có thông báo tới tất cả phụ huynh các khối lớp về thực phẩm nhà trường “không có bất kỳ liên quan nào tới Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát”.

Theo đại diện nhà trường, đơn vị đang hợp tác với một đơn vị công khai tên và địa chỉ đồng thời khẳng định toàn bộ quy trình lựa chọn, kiểm soát và giám sát nguồn thực phẩm được thực hiện nghiêm ngặt, đảm bảo đầy đủ các tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh thực phẩm và truy xuất nguồn gốc rõ ràng.

Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh, Hiệu trưởng Trường tiểu học Hoàng Liệt cũng cho biết, sau khi có thông tin lợn bệnh có thể vào trường học, nhà trường đã rà soát nguồn gốc thực phẩm và đơn vị cung ứng để báo cáo cơ quan quản lý, đồng thời thông báo với Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường thông tin cho phụ huynh các lớp “không liên quan” vụ việc.

Trước đó, phụ huynh Hà Nội đã từng phát hiện cá, thịt bốc mùi chuẩn bị chế biến tại bếp ăn bán trú.

Hiệu trưởng Trường tiểu học Kim Liên, Phường Đống Đa Nguyễn Linh Chi chia sẻ, hằng năm, trường lập đoàn kiểm tra, giám sát nguồn gốc thực phẩm của đơn vị cung ứng. Thầy cô và phụ huynh đến xưởng làm giá đỗ, xúc xích, cơ sở giết mổ động vật… để tận thấy quy trình sản xuất, đóng gói. Ở trường học, khâu giao nhận, chế biến được giám sát chặt chẽ, tuân thủ quy trình.

Tuy nhiên, ngay khi có thông tin về lợn bệnh, nhà trường thông báo với Ban đại diện cha mẹ phụ huynh các lớp để “trấn an” đồng thời tăng cường siết chặt quy trình đảm bảo an toàn bếp ăn trường học.

Hiệu trưởng một trường tiểu học tại phường Hà Đông nói rằng, từ đầu năm học, Giám hiệu đã họp phụ huynh để thống nhất một số thực phẩm lựa chọn đưa vào trường. Trong đó, thay vì soi giá thấp, nhà trường chọn các đầu mối cung cấp có uy tín nên khi có thông tin lợn bệnh, phụ huynh cũng không “chất vấn” nhà trường.

Phường, xã yêu cầu tất cả trường học rà soát

Đại diện Trường tiểu học Phan Chu Trinh thông tin, ngay từ tối qua (30/3), Phòng Văn hóa – xã hội của Phường đã yêu cầu nhà trường rà soát các đơn vị cung ứng thực phẩm vào bếp ăn. Nhà trường và ban đại diện cha mẹ học sinh cùng phối hợp kiểm tra cho thấy, từ trước đến nay không nhập thực phẩm của công ty Cường Phát.

Để phụ huynh yên tâm, trường đã yêu cầu đơn vị cung cấp thực phẩm tiếp tục kiểm tra các đầu mối nhập thực phẩm. Khi có thông tin “không liên quan” đơn vị cung cấp thịt lợn bệnh, Ban phụ huynh trường đã chia sẻ về các lớp để cha mẹ học sinh nắm được.

Được biết, UBND các phường, xã đã yêu cầu trường học rà soát, đánh giá lại các đầu mối, cơ sở cung cấp thực phẩm, nguyên liệu, suất ăn phục vụ bữa ăn bán trú cho học sinh thuộc phạm vi quản lý.

Trước đó, Cơ quan Công an Thành phố Hà Nội khởi tố 8 bị can trong đường dây giết mổ, tiêu thụ gần 300 tấn lợn bệnh ra tiêu thụ trên thị trường. Trong số các bị can, có Giám đốc Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát chuyên cung cấp thực phẩm cho nhiều bếp ăn tập thể và trường học.

Thông tin khiến phụ huynh có con đang trong độ tuổi đi học và ăn bán trú ở các trường tại Hà Nội lo “phát sốt”. Nhiều ý kiến cho rằng, cơ quan quản lí cần kiểm tra, giám sát chặt chẽ hơn nữa về quy trình giết mổ cũng như tiêu chuẩn thực phẩm vào bếp ăn tập thể, bếp ăn trường học đồng thời có chế tài xử lí nghiêm đơn vị vi phạm.

An toàn thực phẩm cho bữa ăn bán trú của học sinh luôn được phụ huynh quan tâm. Tại Hà Nội, năm học 2025-2026 đã liên tiếp để xảy ra nhiều vụ việc làm nóng dư luận. Trong số đó, phải kể đến như: phụ huynh phát hiện thịt thối, trứng bốc mùi tuồn vào bếp ăn trường học; dầu rán đen kịt như nước cống hay thậm chí cá rô phi chuẩn bị chế biến cho học sinh bốc mùi hôi thối...

Với thông tin, gần 300 tấn thịt lợn bệnh đã tuồn ra tiêu thụ trên thị trường, trong đó có bếp ăn trường học càng khiến phụ huynh "đứng ngồi không yên".

Hơn 2.900 trường học rà soát thực phẩm

Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, trong ngày 31/3 đã đề nghị UBND các phường, xã kiểm tra, xác minh thông tin về nhà cung cấp, nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm vào trường học. Các trường học rà soát, đánh giá lại các đầu mối, cơ sở cung cấp thực phẩm, nguyên liệu, suất ăn phục vụ bữa ăn bán trú cho học sinh thuộc phạm vi quản lý.

Đối chiếu hồ sơ pháp lý, điều kiện an toàn thực phẩm, năng lực cung ứng, điều kiện vận chuyển, truy xuất nguồn gốc và lịch sử chấp hành quy định của các đơn vị cung cấp để kịp thời chấn chỉnh, thay thế hoặc kiến nghị xử lý đối với các trường hợp không bảo đảm yêu cầu.

Sở GD&ĐT Hà Nội cũng yêu cầu các trường học trực thuộc đơn vị kiểm tra lại toàn bộ đầu mối cung cấp thực phẩm, nguyên liệu, nước uống, sữa, sản phẩm từ sữa và suất ăn phục vụ học sinh; kiểm tra đầy đủ hồ sơ pháp lý, giấy tờ đủ điều kiện an toàn thực phẩm, hợp đồng, hồ sơ nhân sự, hồ sơ tập huấn,

Thực hiện nghiêm việc kiểm thực ba bước, lưu mẫu thức ăn, ghi chép sổ giao nhận thực phẩm hằng ngày, theo dõi điều kiện bảo quản, vệ sinh khu vực bếp ăn, nhà ăn, dụng cụ chế biến, dụng cụ ăn uống ...

Kiểm soát chặt chẽ khâu tiếp nhận nguyên liệu đầu vào, kiên quyết không tiếp nhận thực phẩm không rõ nguồn gốc, thực phẩm không bảo đảm chất lượng, thực phẩm có dấu hiệu hư hỏng hoặc không đúng hợp đồng.

Hà Nội hiện có hơn 2.900 trường học các cấp từ mầm non, tiểu học, THCS, THPT.