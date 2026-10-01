Hơn 25.000 trẻ đã tiêm vắc xin tay chân miệng tại VNVC

Chờ đợi để tiêm vắc xin cho con

BS.CKI Bạch Thị Chính, Giám đốc chuyên môn Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC, cho biết vắc xin tay chân miệng được VNVC ra mắt và triển khai tại gần 300 trung tâm trên toàn quốc từ ngày 25/9. Ngay những ngày đầu, nhiều gia đình đã đưa con đến tiêm, trong đó có những trẻ từng mắc tay chân miệng nhiều lần, thậm chí từng nhập viện điều trị vì bệnh nặng.

Sau gần một tuần đầu triển khai tiêm, có 25.000 trẻ được phụ huynh đưa đến VNVC tiêm và hàng chục nghìn phụ huynh đăng ký tiêm cho con. Đặc biệt, hơn 80% phụ huynh chủ động đặt giữ đủ phác đồ cho con, cho thấy sự hiểu biết đầy đủ của phụ huynh về tác dụng của vắc xin cũng như lo lắng về căn bệnh trẻ dễ lây nhiễm và bị biến chứng nặng, trong khi chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và đang gia tăng ca mắc tại khắp các tỉnh thành.

Vắc xin phòng tay chân miệng được VNVC tiếp nhận, bảo quản trong hệ thống kho lạnh đạt chuẩn GSP và vận chuyển đến gần 300 trung tâm trên toàn quốc. Ảnh: Anh Tuấn

Ở TP.HCM, chị Bảo Ngọc, 32 tuổi đưa bé Gia Minh, 4 tuổi đến VNVC Phạm Văn Chiêu, phường Gò Vấp tiêm vắc xin trong ngày 25/9. Chị cho biết năm 2023, bé Gia Minh, 1 tuổi đã mắc tay chân miệng nặng phải lọc máu, can thiệp phương pháp tim phổi nhân tạo ECMO tại Bệnh viện Nhi đồng 1. "Cảm giác nhìn con chuyển nặng rất nhanh mà mình bất lực, thực sự ám ảnh", chị Ngọc chia sẻ.

Tại Cần Thơ, vợ chồng chị Khả Hân, 34 tuổi, phường An Bình, Cần Thơ cho biết tìm hiểu chủng virus EV71 gây bệnh nguy hiểm, lây lan nhanh. Trong khi dấu hiệu bệnh mờ nhạt, khó phân biệt được với những bệnh thông thường. Trẻ có thể tỉnh táo nhưng có thể chuyển nặng nhanh chóng, biến chứng thần kinh gây tử vong cao và di chứng lâu dài.

Bé Khả Tuệ, 2 tuổi được ba mẹ đưa đến VNVC Bình Thủy (Cần Thơ) tiêm vắc xin tay chân miệng sáng 27/9. Ảnh: Lâm Anh

Vắc xin tay chân miệng có hơn 15 năm nghiên cứu, đã thử nghiệm ở Việt Nam

Theo BS Trương Hữu Khanh, Phó Chủ tịch Hội Truyền nhiễm TP.HCM, tay chân miệng do nhóm virus đường ruột Enterovirus gây ra, nhưng EV71 đặc biệt đáng lo ngại do có tính hướng thần kinh mạnh, liên quan nhiều trường hợp bệnh nặng, biến chứng thần kinh, hô hấp, tim mạch và tử vong ở trẻ nhỏ.

Virus có thể tấn công hệ thần kinh trung ương, đặc biệt vùng thân não, gây viêm não, viêm thân não, rối loạn thần kinh tự chủ từ đó dẫn đến rối loạn nhịp tim, huyết áp, phù phổi cấp, suy hô hấp, suy tuần hoàn và diễn tiến nguy kịch trong thời gian ngắn. Trong khi đó, các biểu hiện nhiễm EV71 ở trẻ có thể không rầm rộ, dễ nhầm lẫn với những bệnh thông thường khác dẫn đến điều trị muộn, tăng nguy cơ biến chứng.

BS Trương Hữu Khanh vui mừng chứng kiến trẻ đầu tiên được tiêm vắc xin tay chân miệng tại VNVC sáng ngày 25/9. Ảnh: Nhân Lê

"Nhiều năm qua, chứng kiến nhiều trẻ nhập viện và chuyển nặng rất nhanh, chỉ trong vài giờ đã rơi vào nguy kịch, đòi hỏi rất nhiều nhân lực, thiết bị hồi sức và thuốc men, các bác sĩ điều trị luôn chịu áp lực rất lớn. Đây là lý do vì sao việc phát triển vắc xin nhắm đến tác nhân gây bệnh nặng nhất EV71 thay vì ngăn ngừa tất cả chủng virus gây tay chân miệng", BS Khanh chia sẻ.

Vắc xin tay chân miệng được VNVC bảo quản, vận chuyển đến gần 300 trung tâm trên toàn quốc bằng xe lạnh chuyên dụng, đạt chuẩn GSP. Ảnh: Mộc Thảo

Chia sẻ tại hội thảo khoa học "Kỷ nguyên mới trong phòng ngừa tay chân miệng do EV71" với sự tham gia của chuyên gia trong nước và quốc tế, GS.BS Li-Min Huang, chuyên gia bệnh truyền nhiễm nhi khoa quốc tế, cho biết vắc xin tay chân miệng là thành quả của khoảng 15 năm nghiên cứu.

Vắc xin đã được thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 ngay tại Việt Nam với gần 2.500 trẻ tham gia, chiếm 82,9% tổng số đối tượng nghiên cứu. Trung tâm thử nghiệm lâm sàng Viện Pasteur TP.HCM là đơn vị phối hợp triển khai nghiên cứu tại Việt Nam, đóng góp nguồn dữ liệu khoa học quan trọng để đánh giá hiệu quả của vắc xin trên chính trẻ em Việt Nam.

Dữ liệu triển khai thực tế với 600.000 liều vắc xin được tiêm cho trẻ tại khu vực có dịch tễ tương đồng Việt Nam cho thấy bức tranh dịch tễ thay đổi rõ rệt.

Tay chân miệng lưu hành quanh năm tại Việt Nam, 9 tháng đầu năm ghi nhận hơn 100.000 ca tay chân miệng, tăng khoảng 2,5 lần so với cùng kỳ năm trước. Các bệnh viện nhi tuyến cuối ghi nhận nhiều trẻ bệnh nặng, nguy kịch, phải thở máy, lọc máu, một số trường hợp tử vong do biến chứng.