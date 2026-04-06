Hơn 2.000 thí sinh tranh tài, Festival Piano Talent 2026 khép lại bằng đêm chung kết giàu cảm xúc

Tối 5/4, đêm Chung kết Festival Piano Talent Toàn quốc 2026 diễn ra tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, khép lại hành trình tranh tài sôi nổi của hàng nghìn thí sinh trên khắp cả nước. Trong không gian học thuật trang trọng, những phần trình diễn xuất sắc nhất đã mang đến một đêm nhạc giàu tính nghệ thuật, nơi kỹ thuật và cảm xúc được thể hiện trọn vẹn qua từng phím đàn.

Tại Gala công diễn và trao giải, Ban Tổ chức đã vinh danh các thí sinh nổi bật với tổng cộng 13 cúp ở nhiều bảng thi và hạng mục. Không chỉ là cuộc thi về chuyên môn, chương trình còn để lại dấu ấn mạnh mẽ bởi những câu chuyện truyền cảm hứng.

Đặc biệt, bốn thí sinh khiếm thị gồm Nguyễn Vũ Duy Anh, Nguyễn Danh Khoa, Mai Nguyên Khang và Nguyễn Phan Tuấn Hùng đã chinh phục khán giả bằng nghị lực và niềm đam mê âm nhạc. Họ được trao danh hiệu “Thí sinh truyền cảm hứng” cùng học bổng 15 triệu đồng từ Quỹ Sugi Ryotaro, tiếp thêm động lực trên hành trình theo đuổi nghệ thuật.

Festival năm nay còn mở ra cơ hội quốc tế khi những gương mặt xuất sắc được tuyển chọn tham dự vòng chung kết của PIARA International Piano Competition tại Nhật Bản vào tháng 7/2026. Đây được xem là bước đệm quan trọng để các tài năng trẻ Việt Nam giao lưu và khẳng định mình trên sân khấu quốc tế.

Do Viện Phát triển Giáo dục và Văn hóa Việt Nam tổ chức, với sự đồng hành của Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Festival Piano Talent bước sang mùa thứ ba với quy mô ngày càng mở rộng. Năm 2026 ghi nhận hơn 2.000 thí sinh đăng ký – gấp đôi năm trước, trở thành một trong những cuộc thi piano đông đảo nhất hiện nay.

Cuộc thi dành cho thí sinh từ 5 đến 25 tuổi, chia thành 15 bảng thi với các hạng mục Tự do, Classic và Nghệ sĩ, tất cả đều trình diễn độc tấu. Hội đồng giám khảo quy tụ nhiều chuyên gia uy tín, trong đó có nghệ sĩ Nguyễn Huy Phương, góp phần đảm bảo chất lượng chuyên môn và tính công tâm.

Phát biểu tại đêm chung kết, ông Nguyễn Văn Tuấn nhấn mạnh festival không chỉ tìm kiếm tài năng mà còn hướng tới xây dựng môi trường học thuật bền vững cho âm nhạc cổ điển.

Khởi động từ tháng 10/2025 và trải qua các vòng sơ tuyển, bán kết ba miền, vòng chung kết toàn quốc quy tụ 800 thí sinh xuất sắc nhất. Đêm Gala khép lại mùa giải thứ ba, đồng thời mở ra hành trình mới cho thế hệ nghệ sĩ piano trẻ Việt Nam trên con đường hội nhập quốc tế.