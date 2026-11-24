Ở Trung Quốc, các trường thuộc Dự án 985 - chương trình đầu tư xây dựng đại học đẳng cấp thế giới mà Trung Quốc khởi động từ năm 1998, là nhóm đại học danh giá bậc nhất, nơi gần như thí sinh nào thi đại học cũng mơ được đặt chân vào. Thế nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, hơn 10 trường thuộc nhóm này liên tục công bố danh sách dừng tuyển và xóa bỏ ngành học. Gộp lại trong vài năm, số ngành bị cắt ở các trường này đã vượt con số 200.

Điều khiến nhiều người bất ngờ là trong danh sách có cả những ngành từng rất hot như Thương mại điện tử, Báo chí hay Tâm lý học ứng dụng...

Loạt trường top đầu đồng loạt dừng tuyển nhiều ngành học

Ngày 2/11/2026, Đại học Đông Bắc công bố dừng tuyển 4 ngành gồm Kỹ thuật thiết bị quá trình và điều khiển, Công nghệ truyền thông số, Báo chí và Kỹ thuật trắc địa bản đồ. Đây là ngôi trường hơn 100 năm tuổi, vừa thuộc Dự án 985, vừa nằm trong danh sách các trường được Trung Quốc ưu tiên xây dựng thành đại học hàng đầu thế giới.

Trước đó không lâu, ngày 27/10, Đại học Cát Lâm cho biết từ năm 2022 đến nay trường đã dừng tuyển hoặc xóa bỏ tổng cộng 22 ngành, trong đó có Tâm lý học ứng dụng và Biên đạo phát thanh truyền hình. Đại học Hồ Nam cũng dừng tuyển 12 ngành trong năm 2026, có cả Thương mại điện tử. Mạnh tay nhất là Đại học Khoa học Kỹ thuật Điện tử với 16 ngành không còn tuyển sinh. Ngoài các ngành kỹ thuật, danh sách của trường còn có Dịch thuật và Quản lý chuỗi cung ứng.

Nhiều ngành từng được thí sinh săn đón ở các đại học top đầu Trung Quốc nay đã dừng tuyển sinh (Ảnh minh họa: Northeastern University)

Không ít trường khác cũng đang điều chỉnh. Đại học Hạ Môn có gần 20 ngành tạm ngừng tuyển sinh, như Phát thanh truyền hình hay Ngoại giao. Đại học Hoa Nam Lý Công dừng 10 ngành, Đại học Trung Nam dừng 12 ngành. Đại học Sư phạm Bắc Kinh tạm ngừng 7 ngành, trong đó lại có Tâm lý học ứng dụng.

Nhìn rộng ra toàn Trung Quốc, xu hướng này còn rõ hơn. Số liệu Bộ Giáo dục Trung Quốc công bố hồi tháng 4 cho thấy trong giai đoạn 2021 - 2025, các trường mở mới khoảng 10.200 mã ngành nhưng lại xóa hoặc dừng tuyển tới 12.200 mã ngành. Tổng tỷ lệ điều chỉnh vượt 30%. Riêng năm 2026, tỷ lệ này lần đầu vượt mốc 10%.

Đầu ra khó, lương thấp, nhiều ngành bị đưa vào diện cảnh báo

Phần lớn các ngành bị cắt thuộc nhóm khoa học xã hội truyền thống, kỹ thuật ít người theo và nghệ thuật. Khi triển vọng ngành nghề không rõ ràng, đầu ra khó khăn, lương thấp và công nghệ thay đổi quá nhanh, nhiều ngành dần bị gắn "thẻ vàng", thậm chí "thẻ đỏ".

Thẻ đỏ là cách gọi của MyCOS, đơn vị chuyên khảo sát việc làm sinh viên tại Trung Quốc. Ngành bị thẻ đỏ có tỷ lệ việc làm, mức lương và mức độ hài lòng với công việc đều thấp, trong khi nhu cầu thị trường giảm hoặc tăng rất chậm. Tâm lý học ứng dụng từng bị thẻ đỏ liên tục từ năm 2021 đến 2024. Năm 2025, ngành này thoát thẻ đỏ nhưng vẫn nằm trong danh sách thẻ vàng.

Nhóm ngành báo chí, truyền thông cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ khi ngành nghề chuyển đổi và AI ngày càng phát triển. Báo cáo việc làm Đại học Nam Kinh công bố hồi tháng 5/2026 cho thấy khoa Báo chí Truyền thông của trường có 101 sinh viên tốt nghiệp năm 2025. Chỉ 42 người đi làm ngay, chưa tới một nửa. Số còn lại chủ yếu chọn học lên trong nước hoặc du học.

Nhiều ngành nghệ thuật liên tục bị gắn thẻ đỏ vì đầu ra khó và lương thấp (Ảnh minh họa: Xinhua Daily)

Tình hình còn khó hơn với các ngành nghệ thuật. Báo cáo việc làm sinh viên đại học Trung Quốc năm 2026 xếp 6 ngành vào nhóm thẻ đỏ gồm Biểu diễn âm nhạc, Quy hoạch đô thị và nông thôn, Hội họa, Mỹ thuật học, Quản lý công nghiệp văn hóa, Lao động và bảo hiểm xã hội. Hội họa là ngành duy nhất bị thẻ đỏ 5 năm liền, còn Biểu diễn âm nhạc góp mặt 4 lần trong 5 năm.

Sinh viên ba ngành Biểu diễn âm nhạc, Hội họa và Mỹ thuật học ra trường chủ yếu làm ở trung tâm đào tạo hoặc trường tiểu học. Tỷ lệ làm đúng chuyên ngành lần lượt là 51%, 59% và 61%, đều thấp hơn mặt bằng chung. Thu nhập hàng tháng của các ngành này lần lượt khoảng 5.527 nhân dân tệ (khoảng 21,3 triệu đồng), 5.100 nhân dân tệ (khoảng 19,7 triệu đồng) và 5.031 nhân dân tệ (khoảng 19,4 triệu đồng), trong khi trung bình của sinh viên đại học là 6.435 nhân dân tệ (khoảng 24,8 triệu đồng).

Dù vậy, những ngành bị điều chỉnh không hẳn là kém giá trị. Vấn đề nằm ở chỗ quy mô đào tạo và đầu ra của chúng đang tạm thời lệch khỏi nhu cầu xã hội, một phần do chu kỳ ngành nghề, một phần do công nghệ thay đổi.

Không còn ngành học nào bảo đảm một nghề ổn định cả đời

Song song với việc cắt giảm, các trường liên tục mở ngành mới. Tại hội nghị triển khai chiến lược số hóa giáo dục năm 2026, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Trung Quốc Hoài Tiến Bằng yêu cầu các trường mở thêm ngành phù hợp với quá trình nâng cấp thông minh của các ngành công nghiệp. Ông cũng nhấn mạnh việc đưa các môn học liên ngành gắn với trí tuệ nhân tạo vào đào tạo.

Năm 2026, Đại học Sư phạm Hoa Đông mở 6 ngành mới, trong đó có Trí tuệ nhân tạo, Ngôn ngữ học tính toán và Quản lý và ứng dụng dữ liệu lớn. Đại học Công nghiệp Cáp Nhĩ Tân dự kiến mở 6 ngành như Khoa học và kỹ thuật hàng không vũ trụ, Công nghệ và kỹ thuật tầm thấp, Khoa học thông tin lượng tử. Đại học Bách khoa Bắc Kinh thêm ngành Trí tuệ nhân tạo hiện thân và ngành Giáo dục trí tuệ nhân tạo. Đại học Hồ Nam mở ngành An ninh không gian mạng, còn Đại học Khoa học Kỹ thuật Hoa Trung có thêm Kỹ thuật sản xuất thông minh.

Có thể thấy, ngành bị cắt và ngành được mở đang đi theo hai hướng trái ngược. Gần như mọi ngành mới đều xoay quanh AI, công nghệ tầm thấp, lượng tử hay an ninh mạng.

Các ngành mới mở gần như đều xoay quanh trí tuệ nhân tạo và công nghệ cao (Ảnh minh họa: Shenzhen University of Advanced Technology)

Theo nhà nghiên cứu Trữ Triều Huy của Viện Khoa học Giáo dục Trung Quốc, chuyện thêm hay bớt bao nhiêu ngành không phải mấu chốt. Các trường không nên chạy theo phong trào. Quan trọng hơn là xác định đúng thế mạnh của mình để tạo nên bản sắc riêng. Ông cho rằng nhu cầu nhân lực thay đổi quá nhanh, chỉ điều chỉnh ngành thì khó theo kịp. Thay vào đó, nên trao cho sinh viên quyền chủ động chọn môn học dựa trên năng lực và nhu cầu thị trường.

Ông Trần Chí Văn, thành viên Hội đồng học thuật của Hiệp hội Chiến lược Phát triển Giáo dục Trung Quốc, nhận định AI sẽ dần thay thế những công việc đơn giản, lặp lại trong mọi lĩnh vực. Vì thế, trông chờ vào một ngành học để có công việc ổn định suốt đời là điều không còn thực tế. Theo ông, điều cần làm là rèn cho sinh viên những năng lực nền tảng có thể mang theo bất cứ đâu, như tư duy độc lập và khả năng tự học không ngừng. Có được những năng lực này, dù thị trường thay đổi thế nào thì người trẻ vẫn có thể thích nghi.

Ngành học có lúc hot, có lúc nguội, thời thế cũng luôn đổi thay. Thay vì đặt cược vào một ngành đang được săn đón, có lẽ thí sinh nên tự hỏi mình thật sự giỏi gì và muốn theo đuổi điều gì lâu dài. Suy cho cùng, không có ngành nào hot mãi, chỉ có người biết thích nghi với thời cuộc.