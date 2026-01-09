Hơn 200 đơn vị sáng tạo tham gia “Tụ hội Sáng tạo” - Hành trình đến Lễ hội Thiết kế Sáng tạo 2026

Chương trình “Tụ hội sáng tạo” là hoạt động chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV nhiệm kỳ 2025 -2030 và thực hiện các nhiệm vụ Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị ban hành ngày 22/12/2024 xác định phát triển Khoa học, Công nghệ, Đổi mới Sáng tạo và Chuyển đổi số.

Chương trình “Tụ hội sáng tạo” do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Hội Kiến trúc sư Việt Nam chỉ đạo, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội và Tạp chí Kiến trúc là đơn vị tổ chức. Chương trình diễn ra với sự đồng hành của UNESCO, tập đoàn SOVICO và tổ chức UN-Habitat và nhận được sự tài trợ của các thương hiệu Honda, LOTTE Department Store, Lixil, LG và Minh Long…

Sẽ có hơn 200 đơn vị sáng tạo đa dạng của Hà Nội, bao gồm các thành viên Mạng lưới không gian sáng tạo Hà Nội, các thương hiệu thiết kế, các nhà sáng tạo, viện trường đào tạo, các doanh nghiệp... tham gia chuỗi hoạt động trong 2 ngày của chương trình “Tụ hội sáng tạo”.

Các hoạt động của chương trình Tụ hội sáng tạo nhằm đảm bảo các mục tiêu chính sau:

- Giới thiệu các sáng kiến của cộng đồng sáng tạo - thuộc 8 lĩnh vực công nghiệp văn hoá, tôn vinh tinh thần sáng tạo và các giải pháp đổi mới trong cộng đồng sáng tạo.

- Giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ công nghiệp văn hoá có tính thiết kế, thủ công mỹ nghệ và nghệ thuật, trong đó tập trung vào các sản phẩm sẵn sàng thương mại của các nhà thiết kế, nghệ nhân và nhà sản xuất địa phương… Từ đó, tìm kiếm cơ hội và khả năng thúc đẩy kết nối, xúc tiến và phát triển thương mại giữa nhà thực hành sáng tạo với các nhà bán lẻ, nhà bán buôn, đơn vị cung cấp giải pháp quà tặng, đơn vị xuất khẩu và các đối tác thị trường.

- Giới thiệu Đề án Khảo sát các không gian tiềm năng trở thành không gian sáng tạo và trung tâm công nghiệp văn hóa trong thành phố, hướng tới việc xây dựng hệ sinh thái sáng tạo và thúc đẩy nền kinh tế sáng tạo Hà Nội.

- Hoạt động gặp gỡ, kết nối và trao đổi hợp tác giữa các doanh nghiệp, cơ sở đào tạo, cơ quan quản lý văn hóa và các đối tác sáng tạo, qua đó hình thành mạng lưới liên kết đa chiều, hỗ trợ phát triển các sáng kiến, sản phẩm và mô hình công nghiệp văn hóa trong hệ sinh thái sáng tạo của Thủ đô.

Trong khuôn khổ Chương trình Tụ hội Sáng tạo, sáng 10/01/2026, triển lãm tranh “Chất Địa Phương” chính thức khai mạc tại Trung tâm Thông tin Văn hóa Hồ Gươm, do UNESCO phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, TiredCity tổ chức, với sự hỗ trợ của SOVICO. Triển lãm mở cửa miễn phí từ ngày 10 đến 18/01/2026, giới thiệu 89 tác phẩm tiêu biểu tôn vinh bản sắc văn hóa Việt qua góc nhìn sáng tạo của các họa sĩ trẻ.