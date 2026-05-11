CDC Mỹ cho biết đến nay, đã có 102 hành khách và 13 thành viên thủy thủ đoàn được báo cáo nhiễm norovirus, với các triệu chứng bao gồm tiêu chảy và nôn mửa. CDC đã nhận được báo cáo về vụ bùng phát norovirus trên tàu du lịch vào ngày 7/5. Du thuyền Caribbean Princess đang trong chuyến hành trình kéo dài từ ngày 28/4 đến ngày 11/5.

Hiện tại, du thuyền này đang ở phía Tây Bắc Đại Tây Dương, hướng đến Puerto Plata ở Cộng hòa Dominica - theo CruiseMapper. Dự kiến tàu sẽ đến cảng Port Canaveral, bang Florida, Mỹ vào ngày 11/5.

Theo CDC, trên tàu du lịch có tổng cộng 3.116 hành khách và 1.131 thành viên thủy thủ đoàn. Để đối phó với vụ bùng phát dịch norovirus, thủy thủ đoàn đã tăng cường các quy trình làm sạch và khử trùng, cách ly những người bị ốm và thu thập mẫu phân để xét nghiệm.

Hãng tàu Princess Cruises cho biết trong một tuyên bố rằng họ có thể xác nhận một số ít hành khách đã báo cáo các triệu chứng bệnh đường tiêu hóa nhẹ trong chuyến đi khởi hành vào ngày 28/4 từ cảng Port Everglades trên du thuyền Caribbean Princess.

"Chúng tôi đã nhanh chóng khử trùng mọi khu vực trên tàu và tăng cường vệ sinh trong suốt chuyến đi" - theo tuyên bố - "Khi đến cảng Port Canaveral vào ngày 11/5, tàu Caribbean Princess sẽ được làm sạch và khử trùng toàn diện trước khi bắt đầu cho chuyến đi tiếp theo".

Việc nhiễm Norovirus diễn ra khá phổ biến, đặc biệt là trên tàu biển, tàu du lịch và không liên quan đến đợt bùng phát hantavirus trên du thuyền Hondius.

Đây là vụ bùng phát bệnh đường tiêu hóa thứ tư được báo cáo trên tàu du lịch trong năm nay - CDC cho biết.

Các triệu chứng nhiễm Norovirus thường gồm buồn nôn, nôn, tiêu chảy phân nước, đau bụng hoặc co thắt bụng, đôi khi kèm sốt nhẹ, ớn lạnh, đau đầu, đau nhức cơ và mệt mỏi...