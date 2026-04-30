Hơn 100 năm trước, Tesla đã đúng về tương lai của công nghệ

Nikola Tesla (1856–1943) là một nhà phát minh, kỹ sư điện và kỹ sư cơ khí lỗi lạc người Mỹ gốc Serbia, nổi tiếng với việc thiết kế hệ thống dòng điện xoay chiều (AC) hiện đại. Ông được coi là thiên tài bị lãng quên, người đặt nền móng cho công nghệ điện năng và vô tuyến truyền thanh, đồng thời được mệnh danh là "nhà bác học điên" vì những ý tưởng tiên phong trước thời đại.

Không phải những phát minh về điện hay các thí nghiệm gây tranh cãi, điều khiến Nikola Tesla vẫn được nhắc đến cho đến ngày nay còn nằm ở một điều khác là tầm nhìn về một thế giới kết nối không dây, thứ mà con người hiện đại đang sống cùng nó mỗi ngày.

Khi “internet” còn chưa tồn tại, Tesla đã hình dung một thế giới kết nối toàn cầu. Cụ thể, năm 1926, trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Collier’s, Tesla đã mô tả một tương lai mà ở đó con người có thể giao tiếp tức thì bất kể khoảng cách. Ông cho rằng khi công nghệ không dây phát triển hoàn thiện, “toàn bộ Trái Đất sẽ giống như một bộ não khổng lồ” và con người có thể kết nối với nhau một cách trực tiếp.

Không dừng lại ở đó, ông còn nói rằng con người sẽ có thể “nhìn và nghe nhau như thể đang đối diện trực tiếp” dù cách xa hàng nghìn km, một mô tả gần như trùng khớp với video call ngày nay. Ở thời điểm đó, khi điện thoại còn là thiết bị cồng kềnh và internet chưa hề tồn tại, những nhận định này gần như mang màu sắc khoa học viễn tưởng.

Điều đáng chú ý nhất trong dự đoán của Tesla không chỉ nằm ở khả năng kết nối, mà còn ở hình dạng của công nghệ tương lai. Ông cho rằng các thiết bị giao tiếp sẽ trở nên đơn giản đến mức “một người có thể mang theo trong túi áo”.

Hơn một thế kỷ sau, smartphone – thứ gần như không thể thiếu trong đời sống lại chính là minh chứng rõ ràng nhất cho hình dung này. Những gì Tesla mô tả không phải là một phát minh cụ thể, mà là một nguyên lý: công nghệ sẽ ngày càng nhỏ gọn nhưng mạnh mẽ hơn.

Nếu chỉ nhìn bề ngoài, nhiều người cho rằng Tesla “dự đoán ra điện thoại thông minh”. Nhưng thực tế, điều ông hình dung sâu sắc hơn là một hệ thống kết nối toàn cầu. Ông tin rằng công nghệ không dây sẽ xóa bỏ khoảng cách địa lý, cho phép truyền tải thông tin tức thời và kết nối con người thành một mạng lưới thống nhất

Ngày nay, internet, mạng di động và các nền tảng số đã biến thế giới thành một “mạng lưới” đúng như cách ông từng mô tả, nơi thông tin di chuyển liên tục và gần như không có giới hạn về không gian.

Dù có những nhận định chính xác đáng kinh ngạc, không phải tất cả ý tưởng của Tesla đều trở thành sự thật. Một số dự án lớn của ông, như truyền điện không dây quy mô toàn cầu, vẫn chưa thể triển khai hiệu quả cho đến ngày nay. Điều này cho thấy Tesla không phải là “nhà tiên tri”, mà là một nhà khoa học có tầm nhìn vượt thời đại, trong đó có những điều đúng, và cũng có những điều chưa thể thành hiện thực.

Giá trị lớn nhất trong dự đoán của Nikola Tesla không nằm ở việc ông mô tả chính xác một chiếc smartphone, mà ở chỗ ông đã nhìn ra một xu hướng cốt lõi rằng công nghệ sẽ tiến về phía kết nối, thu nhỏ và tức thời. Ngày nay, từ điện thoại, internet đến trí tuệ nhân tạo, mọi tiến bộ đều đang đi theo hướng đó