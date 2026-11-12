Ly hôn ở tuổi 55, người phụ nữ mua căn hộ 30m² sống một mình: Bước vào bên trong mới hiểu vì sao bà chẳng muốn tái hôn

Không phải ai cũng xem hôn nhân là đích đến duy nhất của hạnh phúc. Với nhiều phụ nữ hiện đại, bước ra khỏi một mối quan hệ không còn phù hợp đôi khi lại là khởi đầu cho hành trình tìm kiếm chính mình, sống theo cách mình mong muốn và tận hưởng những niềm vui giản dị. Họ không còn quá e ngại chuyện ly hôn hay áp lực phải có người đồng hành khi bước vào tuổi trung niên, mà dần học cách trân trọng sự độc lập, tự do và bình yên trong tâm hồn. Tại Thượng Hải (Trung Quốc), câu chuyện của bà Tĩnh Nghi là một ví dụ như vậy. Sau khi kết thúc cuộc hôn nhân, ở tuổi 55, bà quyết định mua một căn hộ rộng 30m² và tự tay sắp xếp, trang hoàng thành tổ ấm theo ý thích. Không cần diện tích lớn hay nội thất đắt tiền, căn nhà vẫn khiến nhiều người trầm trồ bởi vẻ sáng sủa, gọn gàng, từng góc nhỏ đều toát lên cảm giác ấm áp và thư thái. Đây cũng là nơi bà Tĩnh Nghi bắt đầu tận hưởng cuộc sống độc lập, bình yên và trọn vẹn theo cách riêng.

Lối vào nhà

Ngay khi bước vào, ngôi nhà gây thiện cảm với khu vực lối vào được bài trí đơn giản nhưng đẹp mắt. Bà Tĩnh Nghi bố trí tại đây một chiếc tủ cao để lưu trữ đồ đạc, ghế ngồi nhỏ tiện dụng cùng bức tranh treo tường làm điểm nhấn trang trí. Dù diện tích không lớn, góc nhỏ vẫn đáp ứng đầy đủ công năng cần thiết, đồng thời mang đến cảm giác ấm cúng, chỉn chu. Cách sắp xếp này cũng phần nào hé lộ gu thẩm mỹ tinh tế và phong cách sống gọn gàng của gia chủ.

Phòng khách

Dù không sở hữu diện tích quá lớn, phòng khách của bà Tĩnh Nghi vẫn ngập tràn cảm giác thoáng đãng nhờ hệ cửa kính cao rộng dẫn ra ban công, đón trọn ánh sáng tự nhiên vào nhà. Tâm điểm của căn phòng là bộ sofa trắng nệm êm ái kết hợp cùng bàn trà gỗ mộc mạc, bên cạnh là chiếc kệ nhỏ gọn gàng lưu trữ vài cuốn sách yêu thích cùng món đồ trang trí nhỏ nhắn. Những bức tranh nghệ thuật treo tường được điểm xuyết vừa vặn, không phô trương rườm rà nhưng đủ để thổi hồn thanh lịch cho không gian. Mọi đường nét decor đều khiêm nhường, vừa tinh tế tô điểm vừa giữ cho căn phòng sự khoáng đạt, êm dịu. Tổng thể kiến trúc mang tinh thần tối giản, hiện đại, phác họa rõ nét gu thẩm mỹ tinh tế cùng lối sống an yên, thanh nhã mà gia chủ luôn hướng tới.

Phòng bếp + không gian ăn uống

Đối diện với phòng khách là khu vực bếp nấu được bố trí khá rộng rãi, lấy gam trắng tinh khôi làm chủ đạo. Dù không có quá nhiều đồ đạc, căn bếp vẫn đáp ứng đầy đủ nhu cầu sinh hoạt nhờ cách sắp xếp hợp lý. Bà Tĩnh Nghi không sử dụng hệ tủ bếp trên mà chỉ lắp đặt tủ dưới để lưu trữ dụng cụ nấu nướng và các vật dụng cần thiết, giúp không gian thêm thoáng đãng, gọn gàng. Ngay cạnh bếp là bộ bàn ăn nhỏ nhắn với hai chiếc ghế, thuận tiện cho những bữa ăn thường ngày. Tổng thể khu vực này tiếp tục duy trì phong cách tối giản, thanh lịch. Nếu phòng khách được tô điểm bằng những bức tranh nghệ thuật thì ở gian bếp, điểm nhấn lại đến từ hệ thống đèn nhỏ xinh, góp phần tạo nên vẻ ấm áp và duyên dáng cho căn nhà.

Phòng ngủ

Trong căn nhà có diện tích khiêm tốn 30m², việc sắp xếp nội thất hợp lý đóng vai trò rất quan trọng. Bà Tĩnh Nghi lựa chọn bố trí khu vực nghỉ ngơi ngay cạnh phòng khách, với những món đồ cơ bản như chiếc giường rộng rãi và một bàn trà nhỏ. Không gian được thiết kế tối giản, hạn chế nội thất cồng kềnh để giữ sự thông thoáng. Đặc biệt, giữa phòng ngủ và phòng khách có một tấm bình phong gấp linh hoạt, giúp tạo vách ngăn khi gia chủ cần sự riêng tư. Khi không sử dụng, bình phong có thể dễ dàng thu gọn, vừa tiết kiệm diện tích vừa trở thành món đồ trang trí có điểm nhấn cho căn phòng.

Phòng tắm

Phòng tắm tuy sở hữu diện tích nhỏ gọn nhưng vẫn ghi điểm tuyệt đối nhờ gu thẩm mỹ tinh tế với hai tông màu đen - trắng tương phản đầy phong cách. Dù không gian hạn chế, căn phòng vẫn được tích hợp bồn tắm thư thái đi kèm rèm che vừa đảm bảo sự riêng tư, vừa giữ cho khu vực xung quanh luôn khô ráo. Bàn lavabo nhỏ xinh được sắp đặt khéo léo, tối giản mọi chi tiết cầu kỳ mà vẫn toát lên vẻ hiện đại, chỉn chu. Khép lại cuộc hôn nhân cũ để trở về với nhịp sống tự do, góc nhỏ 30m² là đủ trọn vẹn để bà Tĩnh Nghi tận hưởng trọn vẹn sự bình yên trong tâm hồn.