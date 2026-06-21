Ngày 20-6, Sở Y tế TPHCM cho biết nhờ hội chẩn từ xa của các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu đã phẫu thuật thành công cứu bệnh nhi 11 tuổi bị tai nạn giao thông nguy kịch.

Sau nhiều ngày được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa, bệnh nhi đã cải thiện sức khoẻ

Trước đó, bệnh nhi là bé H. đi xe máy cùng mẹ và em gái thì gặp tai nạn. Trong vụ việc, em bị ngã xuống đường và bị một ô tô cán qua người.

Bệnh nhi được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu trong tình trạng nguy kịch với biểu hiện suy hô hấp, rối loạn tri giác, nguy cơ sốc đa chấn thương đe dọa tính mạng. Qua thăm khám khẩn cấp, các bác sĩ ghi nhận nhiều tổn thương nghiêm trọng vùng ngực và bụng, xác định đây là trường hợp đa chấn thương nặng cần phẫu thuật cấp cứu ngay.

Ê-kíp phẫu thuật đã khẩn trương tiến hành cắt lách, dẫn lưu màng phổi và dẫn lưu ổ bụng nhằm kiểm soát tổn thương, cầm máu và duy trì sự sống cho bệnh nhi. Tuy nhiên, sau phẫu thuật, tình trạng người bệnh tiếp tục diễn biến hết sức nặng nề.

Bệnh nhi rơi vào suy hô hấp tiến triển, tụt huyết áp kéo dài, sốc nặng phải sử dụng thuốc vận mạch liều cao. Trong quá trình điều trị, em còn xuất hiện phù phổi cấp và ngưng tim một lần, phải hồi sức tim phổi liên tục trong khoảng 15 phút.

Trước tình trạng nguy kịch, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu đã khẩn trương kết nối hội chẩn từ xa với các chuyên gia cấp cứu và hồi sức ngoại của Bệnh viện Nhi Đồng 1.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1 đã tham gia hỗ trợ chuyên môn liên tục, theo dõi sát từng diễn biến lâm sàng và hướng dẫn chi tiết các biện pháp hồi sức chống sốc, điều chỉnh dịch truyền, sử dụng thuốc vận mạch, tối ưu thông số máy thở cũng như xử trí các biến chứng phát sinh.

Trong suốt giai đoạn nguy kịch nhất, kênh hội chẩn từ xa giữa hai bệnh viện được duy trì liên tục. Các chuyên gia tuyến cuối theo dõi tình trạng người bệnh theo thời gian thực, đánh giá đáp ứng điều trị và đưa ra chỉ định phù hợp cho từng thời điểm.

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ, tình trạng huyết động và hô hấp của bệnh nhi dần cải thiện, vượt qua giai đoạn nguy hiểm nên bệnh nhi được chuyển viện tiếp tục điều trị.

Bệnh viện Nhi Đồng 1 cũng hướng dẫn chi tiết quy trình vận chuyển cấp cứu, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện và các phương án xử trí trên đường nhằm bảo đảm an toàn tối đa cho người bệnh.

Tại Bệnh viện Nhi đồng 1, bệnh nhi được tiếp nhận trong tình trạng hôn mê sâu, suy hô hấp nặng, rối loạn tuần hoàn và không tự thở.

Qua đánh giá khẩn cấp, các bác sĩ xác định người bệnh bị sốc đa chấn thương, tràn dịch màng tim, tràn khí màng phổi phải và chấn thương lách nặng đã được phẫu thuật cắt lách trước đó.

Bệnh viện tiếp tục kích hoạt báo động đỏ nội viện, huy động nhiều chuyên khoa tham gia cấp cứu. Người bệnh được điều trị tích cực bằng thở máy, thuốc vận mạch liều cao, kháng sinh tĩnh mạch, truyền máu, điều chỉnh rối loạn toan kiềm và hồi sức chuyên sâu tại Khoa Hồi sức Ngoại.

Sau nhiều ngày điều trị tích cực, sức khỏe bệnh nhi đã cải thiện rõ rệt. Hiện em đã được cai máy thở thành công, tỉnh táo, tiếp xúc tốt, các chỉ số sinh tồn ổn định, chức năng hô hấp và tuần hoàn phục hồi. Các vết mổ và vết thương diễn tiến thuận lợi, chưa ghi nhận dấu hiệu nhiễm trùng.