Ở tuổi 36, anh Lý (sống tại Thâm Quyến, Trung Quốc) gần như đang có trong tay mọi thứ mà thế hệ trẻ khao khát. Từ vị trí giám đốc điều hành của một doanh nghiệp lớn, thu nhập cao, vợ đẹp con ngoan và một tương lai vô cùng rộng mở. Thế nhưng, đằng sau ánh hào quang của chiếc ghế quản lý lại là sự đánh đổi vô cùng lớn anh ít khi chia sẻ với ai.

Đó là những chuỗi ngày ngập trong áp lực công việc đến không thiết ăn uống, những đêm dài thức trắng chạy đua với dự án và đặc biệt là lịch trình tiếp khách dày đặc. Công việc của anh vốn thường xuyên phải gặp khách hàng, việc đi tiệc tùng, ăn uống hay bàn việc trên bàn nhậu vốn là chuyện như "cơm bữa". Nhưng khoảng 1 năm gần đây, tần suất tăng lên đến mức anh ít có dịp về ăn cơm với vợ con. Công thêm những dự án mới quan trọng mà nhân sự ngày càng ngày càng thu hẹp vì chính sách công ty, khiến anh Lý phải tăng ca rất nhiều, dùng rượu bia để giải tỏa căng thẳng.

Uống nhiều rượu bia không chỉ hại gan mà còn tàn phá nhiều cơ quan khác (Ảnh minh họa)

Trước đây, anh Lý luôn tự tin vào sức trẻ của mình, từng có biệt danh "ngàn chén không say" hay "cỗ máy tăng ca". Thế nhưng, đến khi cơ thể bắt đầu đình công dữ dội anh mới hiểu được rằng mình tự tàn phá cơ thể khủng khiếp đến mức nào.

Chỉ trong vòng hai tuần, vị giám đốc trẻ nhận thấy năng lượng cơ thể cạn kiệt, mắt và da chuyển sang màu vàng bủng, kèm theo những cơn nôn mửa liên tục và khó thở đến nghẹt thở. Anh vẫn cố làm việc, cố tỏ ra mình vẫn ổn để tránh vợ con lo lắng. Phải đến khi anh lịm đi trên bàn làm việc và được đưa đến phòng cấp cứu, mọi chuyện mới vỡ lở.

Máu màu lạ như sinh tố bơ và 4 căn bệnh nguy hiểm cùng một lúc

Người vợ kể lại, ngay cả khi nằm trên giường cấp cứu, anh Lý vẫn nghĩ mình chỉ bị kiệt sức do làm việc quá độ. Nhưng kết quả lấy mẫu máu tại chỗ đã khiến toàn bộ ê kíp y bác sĩ phải lạnh gáy: dòng máu rút ra từ tĩnh mạch của anh không còn màu đỏ mà biến đổi thành một thứ dịch lỏng màu trắng xanh đục, đặc quánh như một ly sinh tố bơ.

Kết quả phân tích chuyên sâu cho thấy các chỉ số sinh hóa trong máu của anh Lý đều vượt ngưỡng an toàn và ở mức báo động đỏ. Chỉ số tổng bilirubin (sắc tố mật) tăng vọt lên tới 227 µmol/L, đồng thời nồng độ triglyceride (mỡ máu) đạt mức 17,8 mmol/L. Cả hai chỉ số cốt lõi này đều cao gấp 10 lần so với người bình thường.

Các bác sĩ chẩn đoán vị giám đốc trẻ cùng lúc mắc phải 4 bệnh lý cực kỳ nguy kịch: viêm gan vàng da cấp tính, bệnh gan do rượu, nhiễm toan ceton do tiểu đường và tăng lipid máu nặng.

Hiện tượng máu chuyển màu xanh sữa như sinh tố bơ chính là hệ quả trực tiếp của tình trạng suy gan cấp tính và tổn thương gan cực kỳ nghiêm trọng. Phán tích mẫu bệnh và lối sống cho thấy đây là hậu quả của việc lạm dụng rượu bia quá mức kết hợp với thói quen thức khuya hằng ngày làm suy giảm chức năng chuyển hóa lipid.

Máu của nam giám đốc 36 tuổi chuyển màu lạ, quánh như sinh tố bơ

Độ nhớt trong máu quá cao do lượng mỡ dồi dào cô đặc khiến dòng máu chảy chậm, có nguy cơ làm tắc nghẽn mạch máu bất cứ lúc nào. Tình trạng này đe dọa trực tiếp đến tính mạng anh Lý khi có thể kích hoạt các cơn nhồi máu cơ tim, nhồi máu não hoặc biến chứng viêm tụy cấp trong tích tắc.

Nhận định bệnh nhân đang đứng trước cửa tử, các bác sĩ đã chỉ định thực hiện phương pháp trao đổi huyết tương lọc kép (DFPP) ngay lập tức để làm sạch máu. Một cảnh tượng hãi hùng diễn ra ngay sau khi máy lọc hoạt động: các bác sĩ đã tách và hút ra được nửa túi dịch đặc màu vàng ươm, nhờn dính như dầu mỡ nguyên chất từ trong huyết tương của anh Lý.

Sau khi thoát khỏi nguy kịch và tận mắt nhìn thấy túi mỡ bẩn được lọc ra từ cơ thể mình, vị giám đốc 36 tuổi vô cùng bàng hoàng. Anh rất hối hận về lối sống trước đây và sự chủ quan ỷ lại mình còn trẻ.

Sau gần 2 tuần điều trị tích cực, kết hợp lọc máu liên tục và truyền dịch phục hồi chức năng gan, các chỉ số mỡ máu và bilirubin của anh mới dần hạ về mức an toàn để xuất viện. Trước khi ra viện, anh đã tự tay viết một bản cam kết trước mặt các bác sĩ, thề rằng sẽ từ bỏ hoàn toàn rượu bia và thay đổi thói quen thức khuya để bảo vệ mạng sống.

Tác hại khôn lường của rượu bia đối với chức năng gan mật

Giải thích sâu hơn về hiện tượng "máu sinh tố bơ" đáng sợ này, Bác sĩ Lee Cheuk-kwong, Giám đốc Y tế của Dịch vụ Truyền máu Chữ thập đỏ (Trung Quốc) cho biết, việc ăn uống quá nhiều chất béo kết hợp lạm dụng rượu bia trong thời gian dài sẽ khiến huyết tương và tiểu cầu vốn có màu vàng trong suốt chuyển sang màu vàng đục, đặc quánh lại. Nồng độ triglyceride quá cao sẽ gây tăng lipid máu, dẫn đến viêm tụy, tắc nghẽn mạch máu và làm tăng tối đa nguy cơ mắc bệnh tim, đột quỵ.

Phân tích ở góc độ chuyển hóa, chuyên gia dinh dưỡng Queenie (Trung Quốc) bổ sung thêm, sau khi uống nhiều rượu bia, cơ thể cần thời gian để đào thải. Khi chất độc acetaldehyde không được tế bào gan xử lý hoàn toàn, tình trạng mất nước nhẹ sẽ xảy ra, làm tăng áp suất thẩm thấu trong não và gây ra hàng loạt triệu chứng mệt mỏi, đau đầu, nôn mửa trầm trọng như anh Lý đã gặp phải.

Nam giám đốc dần hồi phục sau quá trình lọc máu và điều trị cấp cứu

Đáng sợ hơn, chuyên gia dinh dưỡng Amy Tsang (Trung Quốc) cảnh báo, ung thư gan chủ yếu do tình trạng viêm nhiễm và tổn thương gan kéo dài gây ra. Thói quen thức khuya, chịu áp lực nặng kèm theo việc thường xuyên nạp vào cơ thể 5 loại thực phẩm nguy hại gồm: rượu bia, nước ngọt, đồ chiên rán, ngũ cốc nhiều đường và trà sữa trân châu sẽ đẩy nhanh tiến trình xơ gan và tiến triển thành ung thư gan với tốc độ chóng mặt.

Qua trường hợp của anh Lý, các chuyên gia khuyến cáo: Để bảo vệ lá gan trước khi quá muộn, những người thường xuyên phải tiếp khách nên chủ động hạn chế tối đa việc tiêu thụ rượu bia hằng ngày. Bên cạnh đó, cần thiết lập lại đồng hồ sinh học bằng cách ngủ sớm, tránh thức khuya và giảm thiểu các loại thực phẩm chứa nhiều chất béo xấu như đồ chiên rán, mỡ động vật hay nước ngọt có ga. Hãy tăng cường uống nhiều nước lọc hoặc nước chanh ấm hằng ngày để hỗ trợ gan đào thải độc tố tốt hơn.

Nguồn và ảnh: TOPick, Sohu, Sunday More