Hơn 1 tuần sau khi sinh con gái đầu lòng, Ngô Thanh Vân đã phải thốt ra điều này

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên thẳng thắn so sánh cuộc sống trước và sau khi có con. Nếu như trước đây, mỗi tối cô đều trau chuốt chăm sóc bản thân với đủ loại kem dưỡng, quần áo ngủ sang chảnh thì giờ đây, việc rửa mặt hay đánh răng đôi khi cũng phải… để sau. Bộ đồ ngủ lụa mềm mại ngày nào giờ nhường chỗ cho chiếc áo dính sữa, còn mái tóc gọn gàng đã trở thành “tóc chảy ke” vì bận chăm con cả ngày lẫn đêm.

Không chỉ vậy, Ngô Thanh Vân hài hước kể lại những “trận chiến” lúc nửa đêm: Một tay cô bế con, tay còn lại vội vàng chuẩn bị bình sữa, mắt nhắm mắt mở nhưng vẫn cố gắng dỗ bé nín khóc. “Gạo ơi… mới có mấy ngày à con…”, nữ diễn viên viết kèm loạt biểu cảm vừa buồn cười vừa bất lực, thể hiện rõ sự bỡ ngỡ của một người mẹ mới.

Hai bức ảnh kèm theo bài viết cũng gây chú ý. Một là khoảnh khắc Ngô Thanh Vân nghiêng đầu chăm chú bên con trong ánh sáng mờ ảo, toát lên sự dịu dàng của người mẹ. Bức còn lại ghi lại hình ảnh Huy Trần – ông xã kém tuổi – đang ân cần bế con, chứng minh sự đồng hành của anh trong giai đoạn đầy thử thách này.

Bài chia sẻ nhanh chóng nhận được hàng chục nghìn lượt tương tác, cùng vô số bình luận động viên. Nhiều người gửi lời chúc sức khỏe tới “mẹ bỉm” Ngô Thanh Vân và bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tình cảm, sự hỗ trợ hết mình của Huy Trần dành cho vợ.

Có thể thấy, dù đã quen với hình ảnh “đả nữ” mạnh mẽ trên màn ảnh, Ngô Thanh Vân khi trở thành mẹ lại bộc lộ một khía cạnh đời thường, chân thật và vô cùng ấm áp. Những chia sẻ của cô cũng khiến nhiều bà mẹ trẻ đồng cảm, bởi ai từng trải qua giai đoạn chăm con sơ sinh đều hiểu, đó là khoảng thời gian mệt mỏi nhưng cũng đầy yêu thương.