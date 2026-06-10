Hôm nay, hơn 1,2 triệu thí sinh làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT 2026

14h hôm nay 10/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước sẽ có mặt tại các điểm thi để làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 . Đây là bước chuẩn bị quan trọng trước khi các em bước vào hai ngày thi 11-12/6.

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay có 1.223.776 thí sinh đăng ký dự thi, tăng gần 62.000 em so với năm trước, trở thành kỳ thi có số lượng thí sinh tham gia đông nhất từ trước đến nay.

Trong buổi làm thủ tục, thí sinh cần xuất trình thẻ căn cước hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ cùng giấy báo dự thi theo yêu cầu của cán bộ làm nhiệm vụ. Các em cần kiểm tra kỹ các thông tin cá nhân như họ tên, ngày sinh, đối tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên; nếu phát hiện sai sót phải báo ngay cho trưởng điểm thi để được hướng dẫn xử lý.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 là năm đầu tiên tổ chức thống nhất theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Cả nước bố trí khoảng 2.500 điểm thi với gần 50.000 phòng thi, huy động hàng trăm nghìn cán bộ, giáo viên, nhân viên và lực lượng chức năng tham gia phục vụ công tác tổ chức.

Theo Bộ GD&ĐT, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 có hơn 1,2 triệu thí sinh đăng ký dự thi, tăng gần 62.000 em; đây là số lượng thí sinh lớn nhất từ trước tới nay. (Ảnh minh họa: Thí sinh dự thi tốt nghiệp năm 2025)

Bộ GD&ĐT cho biết các địa phương đã hoàn tất công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, nhân lực và các phương án dự phòng nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Khoảng 6.000 cán bộ, giảng viên đại học cũng được điều động tham gia các đoàn kiểm tra, giám sát công tác tổ chức thi tại 34 tỉnh, thành phố.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 diễn ra trong hai ngày 11 và 12/6. Thí sinh dự thi hai môn bắt buộc là Ngữ văn, Toán và hai môn tự chọn theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Bộ GD&ĐT lưu ý, thí sinh chỉ được mang vào phòng thi các vật dụng phục vụ làm bài như bút viết, bút chì, thước kẻ, êke, dụng cụ vẽ hình, máy tính cầm tay không có chức năng soạn thảo văn bản hoặc thẻ nhớ. Các thiết bị thu phát thông tin như điện thoại di động, đồng hồ thông minh, máy tính bảng cùng tài liệu phục vụ gian lận đều bị nghiêm cấm mang vào khu vực thi.

Trong bối cảnh các thiết bị công nghệ cao và trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển mạnh, công tác phòng chống gian lận được các lực lượng chức năng đặc biệt siết chặt, bảo đảm kỳ thi diễn ra công bằng, minh bạch và an toàn.