Hồi sinh nụ cười trẻ thơ: AVAKids và Operation Smile triển khai đợt phẫu thuật miễn phí đầu tiên của giai đoạn mới

Ngay từ sáng sớm, khuôn viên hội trường tầng 4 của bệnh viện đã ngập tràn bầu không khí ấm áp và hy vọng. Đây là điểm khởi đầu cho chuỗi hoạt động phẫu thuật nhân đạo diễn ra liên tục từ ngày 18/05 đến ngày 22/05, ưu tiên dành cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước. Đợt mổ này cũng là hành động cụ thể hóa cho cam kết bảo trợ thêm 5,5 tỷ đồng từ Quỹ Nụ Cười AVAKids, nhằm mang lại 550 nụ cười trọn vẹn cho trẻ em dị tật hàm mặt trong giai đoạn 2025–2030. Trước đó, thương hiệu bán lẻ thuộc Tập đoàn Thế Giới Di Động đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh tài trợ 550 ca mổ trong giai đoạn đầu, nâng tổng số trẻ được hỗ trợ lên đến 1.100 em.

Lễ khai mạc đợt phẫu thuật đầu tiên trong giai đoạn mới minh chứng cho cam kết dài hạn và hành động nhân văn của AVAKids hướng về cộng đồng

Đối với những người làm cha, làm mẹ, hành trình đưa con đi tìm lại nụ cười lành lặn chưa bao giờ là dễ dàng. Bồng trên tay đứa con nhỏ còn đang quấy khóc sau chuyến xe khách dài từ Lâm Đồng xuống TP.HCM, anh Tuấn Vũ không giấu được sự xúc động khi nhớ lại cơ duyên biết đến chương trình qua một bài đăng trên mạng xã hội. Anh chia sẻ rằng bản thân luôn đau đáu tìm kiếm một cơ hội để con có được sự tự tin khi trưởng thành, bởi với anh, nụ cười của con chính là tấm vé mở ra tương lai. Người cha trẻ cũng tâm niệm, ngay sau khi con phẫu thuật thành công, anh sẽ chủ động lan tỏa thông tin ý nghĩa này để những gia đình có cùng hoàn cảnh ở quê nhà có thêm cơ hội tiếp cận chương trình.

Hành trình đi tìm diện mạo mới cho con của anh Tuấn Vũ đã được tiếp sức bằng sự nhân ái của đội ngũ y bác sĩ và nhà tài trợ

Tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Nguyệt Hồng - Giám đốc Ngành hàng AVAKids cho biết, việc đồng hành cùng sự phát triển của trẻ em Việt Nam là vinh hạnh lớn của thương hiệu. Nhìn lại chặng đường giai đoạn 1, đội ngũ AVAKids đã trực tiếp đi qua nhiều tỉnh thành từ Hà Nội, Sơn La đến Thái Nguyên để chứng kiến những nụ cười hạnh phúc được tái sinh. Chính những khoảnh khắc lay động đó là động lực to lớn để AVAKids tiếp tục nâng tổng số ca tài trợ lên 1.100 suất. Cột mốc ngày hôm nay đánh dấu sự tiếp tục chung tay, đồng lòng giữa AVAKids, tổ chức Operation Smile Việt Nam cùng đội ngũ y bác sĩ nhằm hiện thực hoá mục tiêu chung: mang lại diện mạo mới và sự tự tin để các em vững bước hòa nhập cuộc sống.

Đại diện Tổ chức Operation Smile Việt Nam cũng bày tỏ niềm xúc động và khẳng định, đối với các bệnh nhi, mỗi vết sẹo sau này sẽ không còn là dấu vết của sự kém may mắn, mà là dấu ấn của sự chữa lành. Đại diện tổ chức nhấn mạnh, hành trình phối hợp cùng bệnh viện và AVAKids hướng tới không chỉ là những ca phẫu thuật an toàn, mà còn là sự điều trị toàn diện để trả lại cho các em một giọng nói tự tin cùng gương mặt rạng rỡ nhất.

Những ca mổ đầu tiên trong giai đoạn mới được thực hiện an toàn, đảm bảo kỹ thuật bởi các chuyên gia của Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TP.HCM

Tinh thần nhân văn của chiến dịch còn được lan tỏa mạnh mẽ đến cộng đồng thông qua hệ thống mạng lưới 95 cửa hàng của AVAKids trên toàn quốc. Bằng cách trích một phần lợi nhuận từ mỗi đơn hàng phát sinh tại hệ thống, thương hiệu biến mỗi giao dịch mua sắm của khách hàng thành một viên gạch hồng góp vào Qu ỹ N ụ Cư ờ i AVAKids , biến tình yêu thương thành dòng chảy kết nối từ xã hội đến tận tay những mảnh đời cần giúp đỡ.

Đợt phẫu thuật đầu tiên mở màn cho giai đoạn hai tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TP.HCM một lần nữa khẳng định triết lý phát triển bền vững của AVAKids. Khi tăng trưởng kinh doanh luôn đi đôi với trách nhiệm xã hội, mỗi nụ cười được hồi sinh từ chương trình chính là minh chứng cho thấy một doanh nghiệp tử tế có thể tạo nên những thay đổi kỳ diệu và bền bỉ cho tương lai Việt Nam.