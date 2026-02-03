Ngày 3/2, tờ ETtoday đưa tin người mẫu, diễn viên Triệu Văn An đang là cái tên bị "bóc phốt" đời tư ầm ĩ trên MXH Đài Loan (Trung Quốc). Cô vừa bị 1 phu nhân hào môn tag thẳng tài khoản cá nhân chính chủ, tố cáo chuyên làm sugar baby, "săn mồi" trong giới thượng lưu trên Instagram. Người phụ nữ đã tung hàng loạt ảnh chụp màn hình tin nhắn câu dẫn mà Triệu Văn An gửi cho chồng cô với lời lẽ vô cùng táo bạo và khiêu khích như "Em dễ thương hơn anh nghĩ nhiều", "Chúng ta đi ăn tối cùng nhau nhé?", "Nếu anh cần cứ gọi cho em"...

Theo phu nhân hào môn, cô quen biết và kết bạn với Triệu Văn An trong 1 bữa tiệc do thấy nữ người mẫu thân thiện, dễ mến. Sau đó, cô còn giới thiệu kiều nữ showbiz này cho chồng đại gia của mình. Ai ngờ, Triệu Văn An lại lén sau lưng nhắn tin tán tỉnh chồng cô và thậm chí nhắc đối phương phải xóa cuộc trò chuyện này đi để tránh bị "chính thất" phát hiện. "Tôi không ngờ bản thân lại rước tai họa vào nhà vì kết bạn tùy tiện. Triệu Văn An rốt cuộc cô muốn gì, đừng phá hoại gia đình người khác", phu nhân hào môn cảnh cáo nữ diễn viên 25 tuổi.

Triệu Văn An bị 1 phu nhân hào môn tung tin nhắn tán tỉnh, câu dẫn đàn ông đã có vợ lên Instagram. Ảnh: Sohu.

Truyền thông Đài Loan (Trung Quốc) cũng tìm hiểu được Triệu Văn An đang là cái gai trong mắt hội phu nhân nhà giàu. "Giới thượng lưu Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) hiện nay hễ nghe tên cô ta là đều phải khiếp sợ và dè chừng. Cô ta liên tục tìm kiếm đối tượng giàu có bao nuôi mình", 1 phu nhân nói với tờ ETtoday. Không chỉ vậy, Triệu Văn An còn bị tố cáo từng quyến rũ người yêu của bạn thân và bị "cạch mặt".

Sau khi bị phu nhân hào môn "bóc phốt" ầm ĩ, Triệu Văn An lên tiếng xin lỗi, thú nhận sai lầm. Cô cho biết bản thân đang bất ổn tâm lý vì gặp phải nhiều vấn đề tiêu cực trong gia đình và các mối quan hệ nên mới nói năng thiếu suy nghĩ. Người đẹp này cam kết sẽ cắt đứt liên hệ, không dây dưa với người đã có gia đình và thông báo tạm dừng hoạt động.

Vụ việc khiến Triệu Văn An hứng chỉ trích dữ dội từ công chúng. Khán giả đòi đuổi cô khỏi showbiz vì có hành vi trái đạo đức, cố ý phá hoại hạnh phúc của người khác. Trước làn sóng tẩy chay dữ dội, người đẹp này đã chuyển trang cá nhân về chế độ riêng tư để tránh bão.

Người đẹp này lên tiếng xin lỗi, thú nhận sai lầm và thông báo tạm dừng hoạt động nghệ thuật. Ảnh: China Times.

Triệu Văn An là mỹ nhân lai nổi tiếng xứ Đài. Tên tuổi cô được biết đến sau khi tham gia 1 chương trình mai mối, xem mắt vào năm 2019. Sau đó, Triệu Văn An vào showbiz làm người mẫu, đóng phim. Người đẹp từng có mối quan hệ tình cảm ngắn ngủi với tài tử Nguyễn Kinh Thiên - người hơn cô đến 25 tuổi.

Nguồn: ETtoday, China Times