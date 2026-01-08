Hội mẹ đảm xôn xao trước trào lưu sắm Tết: Mua đồ gia dụng, cơ hội nhận vàng 9999 và iPhone 17 Pro Max

Khi "mẹ đảm" chọn cách sắm Tết thông thái

Những ngày cận Tết, dạo quanh các hội nhóm yêu bếp, nghiện nhà, các trang page… không khó để bắt gặp những topic bàn luận sôi nổi về việc sắm sửa đồ gia dụng. Điểm chung của các "mẹ đảm" hiện đại là không còn sa đà vào việc mua sắm tràn lan. Thay vào đó, họ ưu tiên những món đồ thông minh giúp giải phóng sức lao động và đặc biệt là phải có... khuyến mãi lớn.

Chính vì thế, trào lưu "săn" hàng gia dụng Masuto đang trở nên "hot" hơn bao giờ hết. Không chỉ được lòng chị em nhờ thiết kế tinh tế, công năng hiện đại giúp việc nấu cỗ, dọn nhà hóa nhẹ nhàng, Masuto còn khiến dân tình "đứng ngồi không yên" với chương trình tri ân lớn chưa từng có.

Mang sự thảnh thơi về nhà, nhân thêm niềm vui ngày Tết

Nhiều chị em hào hứng chia sẻ, ban đầu chỉ định mua một chiếc nồi lẩu hấp đa năng hay máy hút bụi cầm tay để đỡ đần việc nhà, nhưng không ngờ lại nhận được niềm vui kép. Đó là cơ hội tham gia chương trình "Vòng quay sum vầy - Lộc đầy gian bếp" với tổng giá trị giải thưởng gần 400 triệu đồng.

Cụ thể, chương trình khuyến mãi được Masuto triển khai từ ngày 1/1/2026 đến hết 25/2/2026, áp dụng cho khách hàng mua sản phẩm Masuto trên toàn quốc. Khách hàng cần hoàn tất quét mã dự thưởng trước 10h ngày 6/3/2026 để đủ điều kiện tham gia quay số và có cơ hội nhận về giải đặc biệt là chiếc iPhone 17 Pro Max 256GB, 03 giải nhì - mỗi giải 01 nhẫn Vàng 9999 tài lộc và hàng trăm sản phẩm gia dụng Masuto khác. Tổng giá trị giải thưởng lên tới gần 400 triệu đồng, hướng tới mang lại không khí may mắn, khởi đầu thuận lợi cho người tiêu dùng trong dịp Tết.

Để cuộc săn quà thêm phần "hời", các mẹ đảm còn mách nhau tận dụng triệt để các ưu đãi tài chính từ Masuto. Hàng ngàn voucher giảm giá tới 50% và chính sách Freeship toàn quốc đang được tung ra đúng dịp này.

Đặc biệt, các dòng sản phẩm "hot hit" như Máy làm sữa hạt, Nồi hấp hay Nồi cơm điện Masuto đang được trợ giá trực tiếp tới 400.000 VNĐ. Riêng "siêu phẩm" dọn nhà là máy hút bụi không dây MSClean cũng được ưu đãi giảm sâu cho khách hàng mới.

Rõ ràng, Tết hiện đại không cần phải "đầu tắt mặt tối" mới là đảm đang. Với sự trợ giúp của Masuto, chị em hoàn toàn có thể thảnh thơi tận hưởng không khí xuân, lại còn có cơ hội rước lộc lớn về nhà.

Masuto – trợ thủ cho gian bếp hiện đại

Masuto là thương hiệu gia dụng phát triển các sản phẩm phục vụ đời sống gia đình hiện đại, với định hướng ứng dụng công nghệ nhằm tối ưu trải nghiệm nấu nướng và sinh hoạt hàng ngày. Các dòng sản phẩm như nồi cơm điện, máy ép chậm, máy hút bụi, máy làm sữa hạt… hướng tới mục tiêu giúp người nội trợ tiết kiệm thời gian và công sức.

Chương trình “Vòng quay sum vầy – Lộc đầy gian bếp” áp dụng cho các đơn hàng mua trước ngày 25/2/2026. Khách hàng cần hoàn tất quét mã dự thưởng trước 10h ngày 6/3/2026 để đủ điều kiện tham gia quay số. Thông tin chi tiết được cập nhật tại website và fanpage chính thức của Masuto.

Box thông tin: Chương trình diễn ra từ 01/01/2026 đến hết 25/02/2026. Độc giả tham khảo chi tiết tại đây

