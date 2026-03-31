Hỏi khắp Trung Quốc ai dám tự nhận đẹp hơn mỹ nhân này: Nữ thần của các nữ thần, ngắm ngàn lần không chán

Mới đây, Cổ Lực Na Trát tham gia một sự kiện thương mại và xuất hiện với bộ váy hồng gợi cảm. Ở tuổi 34, Cổ Lực Na Trát vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung, làn da căng mịn, trái ngược với mỹ nhân Tân Cương khác là Địch Lệ Nhiệt Ba.

Vì cùng độ tuổi, có hoàn cảnh xuất thân khá giống nhau, Địch Lệ Nhiệt Ba và Cổ Lực Na Trát thường trở thành đối tượng để so sánh. Nhiệt Ba có lượng người hâm mộ hùng hậu hơn, danh tiếng cao hơn, nhưng nhiều khán giả cho rằng nét đẹp của Nhiệt Ba khá sắc sảo thô cứng, không phù hợp với màn ảnh nhỏ. Trong khi đó, Cổ Lực Na Trát có vẻ đẹp dịu dàng đằm thắm nữ tính hơn, vì vậy cô hợp với tạo hình cổ trang và thường được mời thể hiện các vai diễn đại mỹ nhân.

Cổ Lực Na Trát tỏa sáng tại sự kiện

Hình ảnh chưa qua chỉnh sửa của cô được khen đẹp hoàn hảo

Ngoài ra, Cổ Lực Na Trát cũng là ngôi sao nổi bật trên thảm đỏ. Phong cách thời trang nào mỹ nhân Tân Cương cũng có thể "cân" được, không ít lần cô trở thành nhân vật được đánh giá có tạo hình đẹp nhất sự kiện.

Thời gian gần đây, Cổ Lực Na Trát được yêu thích với phim cổ trang Ngọc Minh Trà Cốt . Tác phẩm vốn không được kỳ vọng khi khai máy, nhưng lúc lên sóng lại có thành tích tốt, giúp Cổ Lực Na Trát cải thiện danh tiếng diễn kém.

Bắt đầu gia nhập làng giải trí từ năm 2011, đến năm 2012 nữ diễn viên đã gây chấn động với vai Tiểu Tuyết trong tác phẩm cổ trang đình đám một thời Hiên Viên Kiếm Thiên Chi Ngân đóng cùng Hồ Ca và Lưu Thi Thi.

Cổ Lực Na Trát thường khiến các minh tinh khác dè chừng vì nhan sắc quá nổi bật

Nữ diễn viên không cần trang điểm nhiều hay sử dụng các công cụ làm đẹp

Bên cạnh vai Tiểu Tuyết, Cổ Lực Na Trát còn có những vai diễn được đánh giá cao về mặt tạo hình, có thể kể tới vai Từ Hữu Dung trong Trạch Thiên Ký . Qua màn thể hiện của Cổ Lực Na Trát, hiện lên trước mắt người xem là một Thánh nữ nhân tộc với vẻ đẹp cao quý, thoát tục. Hay ở trong bộ phim Phong Khởi Nghê Thường , nàng thơ 33 tuổi cũng để lại ấn tượng sâu sắc với tạo hình cổ trang xuất sắc, giống như mỹ nhân từ thời cổ xé sử bước ra.

Cổ Lực Na Trát cũng đóng cả phim hiện đại và lần nào xuất hiện, visual của cô nàng cũng không chê vào đâu được, có thể kể tới một số tác phẩm như N inh Mông Sơ Thượng, 10 Năm 3 Tháng 30 Ngày, Phong Bạo Vũ, Vẻ Đẹp Không Gì Sánh Bằng .

Những năm gần đây, Cổ Lực Na Trát tiếp tục hoạt động nghệ thuật chăm chỉ. Cô xuất hiện ở các bộ phim như Quyến Luyến Hồng Trần, Đại Mộng Quy Ly hay Phó Sơn Hả i.

Với nhan sắc nổi bật, Cổ Lực Na Trát thường được mời đóng vai đại mỹ nhân