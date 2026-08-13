Hội đồng Đội Trung ương yêu cầu chấn chỉnh nghi thức Đội tại Thanh Hóa

Buổi làm việc được tổ chức vào ngày 11/8 do anh Lê Anh Quân - Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Huấn luyện Trung ương, Tổ trưởng Tổ công tác - chủ trì.

Tham dự có đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Hội đồng Đội tỉnh cùng cán bộ Đoàn, giáo viên làm Tổng phụ trách Đội tại các địa bàn, cơ sở giáo dục liên quan.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung nắm bắt tình hình, trao đổi và làm rõ những nội dung đang được dư luận quan tâm, đồng thời phân tích nguyên nhân, đánh giá công tác chỉ đạo, hướng dẫn, tập huấn, kiểm tra việc thực hiện nghi thức Đội tại cơ sở.

Những vấn đề phát sinh cũng cần được nhìn nhận thẳng thắn, xác định rõ nguyên nhân để có biện pháp khắc phục, bảo đảm nghi thức Đội được thực hiện nghiêm túc, thống nhất theo quy định.

Sau khi nghe báo cáo của Hội đồng Đội tỉnh Thanh Hóa và ý kiến các đại biểu, anh Lê Anh Quân đề nghị Tỉnh Đoàn, Hội đồng Đội tỉnh nghiêm túc nhìn thẳng vào những tồn tại, không bao biện, né tránh, đồng thời xác định đầy đủ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện tại cơ sở.

“Sai thì phải sửa, chưa đúng thì phải chấn chỉnh. Điều quan trọng là phải nhìn thẳng vào vấn đề, xác định đúng nguyên nhân để khắc phục từ gốc; không để những cách làm chưa đúng trở thành thói quen, nét riêng hay tiếp tục được duy trì dưới danh nghĩa truyền thống của địa phương”, anh Lê Anh Quân nêu.

Đại diễn Tổ công tác nhấn mạnh những nội dung thực hiện chưa đúng phải được kịp thời khắc phục, chấn chỉnh, đồng thời cần rà soát để làm rõ những bất cập trong từng khâu, không để những cách làm chưa phù hợp tiếp tục tồn tại hoặc tái diễn.

Tổ công tác cũng đề nghị Tỉnh Đoàn, Hội đồng Đội tỉnh Thanh Hóa tổ chức rà soát việc thực hiện nghi thức Đội tại các cơ sở Đội trên toàn tỉnh, tăng cường tập huấn, hướng dẫn trực tiếp, kiểm tra, chấn chỉnh, phát huy trách nhiệm của tổ chức Đoàn, Hội đồng Đội và đội ngũ cán bộ phụ trách Đội ở từng cấp.

Lễ diễu hành đúng nghi thức Đội.

Đáng chú ý, công tác tập huấn được yêu cầu chuyển mạnh sang thực hành, chỉ rõ nội dung nào đúng, nội dung nào chưa đúng, thống nhất cách thực hiện để cán bộ phụ trách Đội có đủ năng lực hướng dẫn đội viên.

Trước đó, một số video ghi lại việc thực hiện Nghi thức Đội tại Thanh Hóa được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm và tranh luận. Trong đó, một số đội viên thực hiện động tác hành tiến không đúng quy định, với kiểu bước chân cao thấp, giật cục, thậm chí lắc hông.

Hội đồng Đội Trung ương đã lên tiếng khẳng định Nghi thức Đội là hệ thống nghi lễ thống nhất, việc thực hiện phải bảo đảm đúng quy định, không tùy tiện biến đổi thành cách làm riêng tại từng địa phương, đồng thời công bố quy trình thực hiện lễ diễu hành đúng nghi thức Đội, trong đó yêu cầu thống nhất về đội hình, khẩu lệnh và động tác.