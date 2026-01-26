Xôn xao hình ảnh nữ sinh ăn mặc phản cảm chụp kỷ yếu: Nhà trường lên tiếng

Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước hình ảnh được cho là ảnh kỷ yếu của một nữ sinh cấp 3 ở Bắc Ninh. Hình ảnh được chụp lại bối cảnh giống như lớp học, có kê bàn ghế học sinh. Trong ảnh, một nữ sinh mặc đồ giống như đồng phục học sinh, nhưng nữ sinh còn lại thì lựa chọn trang phục bị đánh giá là phản cảm.

Đa số ý kiến đều nhận xét nữ sinh này đã lựa chọn trang phục không phù hợp, làm xấu ý nghĩa của bộ ảnh kỷ yếu với những khoảnh khắc hồn nhiên, trong sáng của thời học sinh. Bức ảnh trên được cho là của một học sinh Trường THPT Quế Võ 2, tỉnh Bắc Ninh.

Hình ảnh đang gây xôn xao mạng xã hội.

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi trên báo Dân trí , đại diện Trường THPT Quế Võ 2 cho biết đang xác minh thông tin liên quan. Do buổi sáng, học sinh còn học trên lớp nên dự kiến, chiều nay 26/1, nhà trường sẽ mời phụ huynh, học sinh và giáo viên đến trường để trao đổi, làm rõ thực hư câu chuyện trước khi có thông tin chính thức.