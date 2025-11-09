Hội đồng Đề cử Khối Công nghệ - Đổi mới sáng tạo của Next Gen CEO 2025: Quy tụ những chuyên gia và nhà lãnh đạo nổi bật trong kỷ nguyên số

Ngày 9/11, Ban Tổ chức chương trình Next Gen CEO 2025 chính thức công bố danh sách Hội đồng Đề cử Khối Công nghệ - Đổi mới sáng tạo, quy tụ những nhà lãnh đạo, chuyên gia và doanh nhân tiêu biểu trong lĩng vực công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.

Vai trò quan trọng của Hội đồng đề cử Next Gen CEO

Chính thức ra mắt vào Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2025, Next Gen CEO là Chương trình đặc biệt nhằm vinh danh CEO Thế hệ mới; liên kết và cộng hưởng giá trị giữa các thế hệ lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam; đồng hành kiến quốc trong Kỷ nguyên vươn mình của đất nước.

Các gương mặt Next Gen CEO được đề xuất bởi các doanh nhân, Hiệp hội/Hội doanh nhân; được đánh giá và dẫn dắt bởi các chuyên gia uy tín và các nhà lãnh đạo hàng đầu trong nhiều lĩnh vực.

Chương trình đặc biệt này hướng tới việc tôn vinh các CEO tiêu biểu thế hệ mới, đồng thời liên kết và cộng hưởng giá trị giữa các thế hệ lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam, thúc đẩy tinh thần “Dẫn dắt - Tiếp nối - Cộng hưởng giá trị” trong cộng đồng doanh nhân Việt.

Trên hành trình này, Hội đồng Đề cử giữ vai trò quan trọng:

- Giới thiệu, đề cử và bảo chứng chất lượng cho những gương mặt doanh nhân trẻ tiêu biểu, phù hợp với tiêu chí của chương trình.

- Trở thành cầu nối giữa các thế hệ doanh nhân, lan tỏa tri thức, kinh nghiệm và tinh thần “dẫn dắt - tiếp nối - cộng hưởng giá trị”.

- Đồng hành, khích lệ và mở ra cơ hội phát triển, kết nối cho thế hệ CEO trẻ của Việt Nam.

Hội đồng Đề cử Khối Công nghệ - Đổi mới sáng tạo

Hội đồng Đề cử Khối Công nghệ - Đổi mới sáng tạo của Next Gen CEO 2025

Đồng hành cùng tinh thần đổi mới và phát triển bền vững, Hội đồng Đề cử Khối Công nghệ - Đổi mới sáng tạo của Next Gen CEO 2025 quy tụ những doanh nhân, chuyên gia và nhà lãnh đạo tiêu biểu đang kiến tạo dấu ấn trong lĩnh vực công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.

Ông Lê Hồng Quang - Tổng giám đốc MISA

Ông Lê Hồng Quang tốt nghiệp Học viện Tài chính, có 20 năm làm việc tại Misa với nhiều vị trí công việc khác nhau và để lại nhiều dấu ấn.

Ông Lê Hồng Quang gia nhập MISA vào tháng 4/2004 với vai trò nhân viên tư vấn hỗ trợ khách hàng và tư vấn nghiệp vụ sản phẩm. Ông giữ vai trò Giám đốc Văn phòng Hà Nội từ 2014 đến 2017. Sau đó, ông kinh qua các vị trí như Phó tổng giám đốc và Phó tổng giám đốc thường trực trước khi được bổ nhiệm là tổng giám đốc.

Bà Nguyễn Hương Quỳnh - CEO của BambuUP, Nguyên tổng giám đốc Nielsen Việt Nam & Campuchia

Bà Nguyễn Hương Quỳnh là CEO của BambuUP, một nền tảng kết nối Đổi mới sáng tạo. Bà Hương Quỳnh được biết đến là Nguyên Tổng Giám Đốc công ty Nielsen tại thị trường Việt Nam & Campuchia. TGĐ người người Việt đầu tiên, và Tổng giám đốc nữ đầu tiên của Nielsen Việt Nam và Campuchia.

Bà Đoàn Kiều My - Chief Innovation Officer FRENZ Brainband From Earable

Bà Đoàn Kiều My là Chief Innovation Officer của FRENZ Brainband (Earable), là chuyên gia hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Bà từng đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo truyền thông, thương hiệu tại nhiều tập đoàn, công ty lớn.

Bà Nguyễn Khánh Linh - Thạc sĩ ngành Kỹ thuật Tri thức/AI (Đại học Quốc gia Singapore); Chuyên gia GDE về Máy học (Machine Learning); Chuyên gia Google Developer Expert (GDE)

Bà Nguyễn Khánh Linh là người phụ nữ Việt Nam đầu tiên trở thành chuyên gia Google trong chương trình Google Developer Expert vào tháng 3/2025. Bà cũng là chuyên gia Google Developer Expert về Máy Học (Machine Learning) đầu tiên thuộc lĩnh vực AI tạo sinh của năm 2025.

Ông Nguyễn Hoàng Hải - Founder BeginGuru; Forbes 30 Under 30 Asia 2017

Ông Nguyễn Hoàng Hải là nhà sáng lập, CEO BeginGuru - cộng đồng công nghệ giáo dục cho các start-up, đồng thời là doanh nhân với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ, truyền thông và đầu tư khởi nghiệp.

Ông từng được Forbes 30 Under 30 Asia năm 2017 vinh danh ở lĩnh vực "Consumer Technology" và là thành viên hội đồng quản trị của nhiều doanh nghiệp công nghệ và startup, đồng hành cùng các nhà sáng lập trong hành trình gọi vốn và mở rộng quy mô.

Bà Đặng Ngọc Anh - Chủ tịch HĐQT - Công ty cổ phần tập đoàn công nghệ VICO; Chủ tịch sáng lập Cộng đồng doanh nhân Việt Nam VCEO

Bà Đặng Ngọc Anh là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần tập đoàn công nghệ VICO; Chủ tịch sáng lập Cộng đồng doanh nhân Việt Nam VCEO. Bà Ngọc Anh có hơn 16 năm kinh nghiệm trong quản lý, điều hành doanh nghiệp và nghiên cứu phát triển thương mại điện tử tại Việt Nam.

Ông Phạm Xuân Hà - Giám đốc sự kiện cấp cao, Giám đốc mảng nội dung Công nghệ và Xe VCCorp

Ông Phạm Xuân Hà là Giám đốc Sự kiện Cấp cao, Giám đốc Mảng Nội dung Công nghệ & Xe của VCCorp, là người có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông, công nghệ và tổ chức sự kiện quy mô lớn.