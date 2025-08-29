Hội đồng Anh mở rộng khóa học “Learning Time with Timmy” cho trẻ từ 3 tuổi

Theo nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Trẻ em Phát triển - Đại học Harvard, giai đoạn 3-5 tuổi là lúc não bộ phát triển nhanh nhất, đặc biệt về khả năng tiếp thu ngôn ngữ và hình thành tư duy. UNICEF cũng chỉ ra rằng việc trẻ được tiếp xúc sớm với ngoại ngữ trong môi trường phù hợp giúp tạo nền tảng học tập lâu dài, phát triển tư duy logic và khả năng giao tiếp.

Ngày càng nhiều phụ huynh mong muốn cho con làm quen ngoại ngữ sớm, nhưng vẫn băn khoăn học qua chơi thiếu lộ trình rõ ràng, trong khi học quá thiên về học thuật có thể gây áp lực. Chính vì vậy, một chương trình cân bằng, vừa giúp trẻ học tiếng Anh tự nhiên vừa để phụ huynh theo dõi tiến bộ, trở thành nhu cầu thiết yếu.





Trước khi mở rộng, Hội đồng Anh đã thí điểm khóa học cho trẻ từ 4 tuổi tại Hà Nội và TP.HCM. Sau một học kỳ, kết quả cho thấy trẻ tiến bộ rõ rệt về phát âm, tự tin sử dụng câu đơn giản trong giao tiếp và hình thành thói quen dùng tiếng Anh trong sinh hoạt hàng ngày.

Ông Neil Roberts, Giám đốc khu vực Chương trình tiếng Anh trẻ em của Hội đồng Anh, nhấn mạnh: "Ở giai đoạn này, trẻ tiếp thu ngôn ngữ tự nhiên qua quan sát, vui chơi và thử nghiệm. Với khóa học mầm non của Hội đồng Anh, trẻ có được nền tảng tiếng Anh vững chắc, tương đương với trẻ ở những quốc gia nói tiếng Anh bản ngữ, nhờ đó việc chuyển tiếp sang môi trường học tập quốc tế dễ dàng hơn."

Hội đồng Anh triển khai khóa học Learning Time with Timmy, giúp trẻ mầm non và tiền tiểu học tiếp cận ngoại ngữ phù hợp với lứa tuổi. Một điểm đặc biệt của khóa học là nhân vật Timmy - chú cừu hoạt hình nổi tiếng trong loạt phim Timmy Time do hãng Aardman sản xuất, vốn là "cha đẻ" của Shaun the Sheep và Wallace & Gromit.

Các câu chuyện về Timmy và bạn bè được lồng ghép bằng nhiều phương pháp như kể chuyện, vận động và âm nhạc. Nhờ đó, trẻ học, ghi nhớ và áp dụng tiếng Anh một cách tự nhiên. Sự quen thuộc của nhân vật cũng tạo sự hứng thú, gắn kết cảm xúc và khuyến khích trẻ tích cực tham gia giờ học.





Learning Time with Timmy sử dụng phương pháp ngữ âm (phonics) để hình thành nền tảng tiếng Anh vững chắc. Song song đó, chương trình rèn kỹ năng mềm quan trọng như tập trung, làm việc nhóm, chia sẻ thông tin và giao tiếp xã hội - hành trang cần thiết để trẻ bước vào lớp một cách tự tin. Các giờ học được giảng dạy bởi đội ngũ giáo viên quốc tế của Hội đồng Anh, sở hữu các chứng chỉ quốc tế uy tín.

Một điểm nổi bật khác là hệ thống báo cáo học tập cá nhân hóa cho từng học viên. Phụ huynh được nhận báo cáo định kỳ, nêu rõ điểm mạnh, lĩnh vực cần cải thiện cùng gợi ý hỗ trợ tại nhà.

Từ ngày 1/8/2025, Hội đồng Anh áp dụng học phí ưu đãi cho khóa học Learning Time with Timmy kéo dài 4 tháng, từ 12,9 triệu đồng tại Hà Nội và 13,3 triệu đồng tại TP.HCM. Thông tin chi tiết tại: www.britishcouncil.vn/hoc-tieng-anh/tre-em-va-thieu-nien/learning-time-timmy.