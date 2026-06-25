Hội chị em đi tìm bình yên từ những mẻ bánh do chính tay mình làm

Những giây phút thong thả chuẩn bị nguyên liệu, trộn bột, ngắm nhìn và thưởng thức chiếc bánh do chính tay mình làm ra là một cách hiệu quả để sạc lại năng lượng cho tâm hồn.

Đặc biệt ở phụ nữ giới văn phòng, những người dành khoảng 8 tiếng mỗi ngày trước màn hình máy tính, căng thẳng với deadline và các cuộc họp; điều họ cần nhất chính là khoảng thời gian nghỉ ngơi cho riêng mình, được làm điều mình thích để tạm rời những lo âu trong cuộc sống thường nhật.

Khi gian bếp là trạm sạc năng lượng sau cả tuần làm việc mệt mỏi

Trong rất nhiều liệu pháp để tìm lại cân bằng, việc làm bánh được xem là dễ ứng dụng và mang lại hiệu quả cao đến bất ngờ. Nhiều người từng trải nghiệm làm bánh chia sẻ, cảm giác khi đôi tay chạm vào bột, thực hiện các thao tác nhào, nặn, tạo hình bánh, rồi hồi hộp ngắm nhìn mẻ bánh dần hoàn thiện mang lại niềm phấn khởi và sự hạnh phúc khó tả. Đặc biệt, hương thơm của bánh vừa chín là "liều thuốc" xoa dịu mọi giác quan, giúp đầu óc thả lỏng và gạt bỏ suy tư.

Những gói bột thầm lặng tạo niềm vui bếp núc

Thực tế, việc tìm kiếm sự bình yên nơi góc bếp không phải câu chuyện mới mẻ. Từ xưa, bếp đã là một nơi chốn để người phụ nữ vun vén hạnh phúc cho gia đình. Và trong hành trình giữ lửa đó, những gói bột Tài Ký cũng đã tồn tại suốt 50 năm như một người bạn tri kỷ, âm thầm trợ lực để phái đẹp dễ dàng tạo nên những món ngon chuẩn vị.

Hiểu rằng nhiều người trẻ thích nấu ăn, làm bánh như một phương thức giải tỏa áp lực, nhưng lại bị bó buộc bởi quỹ thời gian quá hạn hẹp, Tài Ký đã mang đến dòng bột bánh pha sẵn tiện lợi. Hiện dòng bột này có hơn 10 sản phẩm là các loại bánh truyền thống với hương vị nguyên bản, song cách làm được đơn giản hóa. Điển hình như bột bánh xèo, bánh cuốn, bánh bò, bánh đúc, bánh da lợn,...

Thay vì mất hàng giờ tự cân đong, tự phối trộn bột và lo lắng thành phẩm bị hỏng, người dùng hiện nay chỉ cần những bước cơ bản để tự tay hoàn thiện một mẻ bánh ngon. Giải pháp này giúp loại bỏ hoàn toàn áp lực "phải khéo tay", giữ lại trọn vẹn phần trải nghiệm thư thái, vui vẻ nhất của việc làm bánh.

Không dừng lại ở những hương vị quen thuộc, để tiếp tục đồng hành cùng thế hệ người dùng mới, Tài Ký chuẩn bị cho ra mắt nhiều dòng bột bánh tiệm cận với xu hướng và khẩu vị của giới trẻ. Bước đi này không chỉ giúp thương hiệu gắn kết với tệp khách trung thành, mà còn mở ra những điểm chạm mới với thế hệ Gen Z và những phụ nữ năng động. Đồng thời, chiến lược biến việc làm bánh trở thành một phong cách sành điệu, thời thượng nhưng vẫn mang đậm bản sắc, giúp hành trình trao truyền vị ngon dân dã Việt Nam được tiếp nối một cách tự nhiên nhất.

Sau một tuần dài mệt mỏi, phụ nữ hãy cho phép bản thân được khép lại lo toan ngoài cánh cửa, mở một gói bột và tự thưởng cho mình một mẻ bánh yêu thích. Dù là 50 năm qua hay nhiều năm sau nữa, Tài Ký vẫn sẽ luôn là người bạn đồng hành thầm lặng cùng người phụ nữ làm nên những "vị ngon hạnh phúc" và những khoảng lặng bình yên trong cuộc sống.

Tài ký - Hành trình 50 năm phát triển

Trải qua 50 năm (1976 - 2026), từ căn bếp Việt đến 34 thị trường quốc tế, thương hiệu không ngừng lan tỏa giá trị ẩm thực Việt, đồng hành cùng người nội trợ trong việc gìn giữ những bữa ăn gia đình. Bên cạnh dòng bột đơn chất, bột chiên,… thương hiệu sở hữu hơn 10 loại bột bánh truyền thống pha sẵn, giữ trọn vị nguyên bản và được tối giản cách chế biến như bánh xèo, bánh cuốn, bánh bò, bánh đúc, bánh da lợn,...

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