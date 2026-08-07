Noo Phước Thịnh 3 lần được đề cử gương mặt đẹp nhất thế giới, 1 Hoa Hậu gọi là "chồng"

Trong số những nam ca sĩ sở hữu ngoại hình nổi bật của Vpop, Noo Phước Thịnh là cái tên nhiều lần được công chúng nhắc đến. Trước khi trở thành ca sĩ, anh từng là gương mặt quen thuộc trên các tạp chí dành cho tuổi teen như Mực Tím , Hoa Học Trò . Gương mặt sáng, chiều cao nổi bật cùng phong cách thời trang hiện đại giúp Noo Phước Thịnh nhanh chóng tạo được dấu ấn trong giai đoạn đầu hoạt động nghệ thuật.

Noo Phước Thịnh là một trong những nam ca sĩ sở hữu ngoại hình nổi bật của Vpop

Khi chuyển hướng sang ca hát, ngoại hình tiếp tục trở thành một trong những yếu tố giúp nam ca sĩ gây chú ý. Tuy nhiên, thay vì thay đổi hình ảnh liên tục theo xu hướng, Noo Phước Thịnh lựa chọn phong cách lịch lãm, tối giản và duy trì trong nhiều năm. Bên cạnh lịch trình biểu diễn, anh cũng thường xuyên tập luyện để giữ gìn vóc dáng. Mỗi lần xuất hiện tại sự kiện, tham gia chương trình truyền hình hay chia sẻ hình ảnh trên mạng xã hội, diện mạo của nam ca sĩ đều nhận được sự quan tâm từ khán giả.

Noo Phước Thịnh còn ba lần góp mặt trong danh sách đề cử Top 100 Gương mặt đẹp trai nhất Thế Giới

Không chỉ được biết đến tại Việt Nam, Noo Phước Thịnh còn ba lần góp mặt trong danh sách đề cử Top 100 Gương mặt đẹp trai nhất Thế Giới do TC Candler công bố vào các năm 2020, 2021 và 2022. Đây là bảng đề cử thường niên quy tụ nhiều nghệ sĩ, diễn viên, người mẫu và nhân vật có tầm ảnh hưởng trên thế giới. Việc xuất hiện liên tiếp trong ba năm giúp Noo Phước Thịnh trở thành một trong số ít nghệ sĩ Việt nhiều lần được đề cử ở hạng mục này.

Gần hai thập kỷ kể từ ngày bước chân vào showbiz, gương mặt điển trai cùng phong độ ổn định của Noo Phước Thịnh vẫn thường xuyên trở thành chủ đề được khán giả bàn luận

Ở tuổi 38, Noo Phước Thịnh vẫn là một trong những nam ca sĩ nhận được nhiều sự quan tâm mỗi khi xuất hiện. Gần hai thập kỷ kể từ ngày bước chân vào showbiz, gương mặt điển trai cùng phong độ ổn định của anh vẫn thường xuyên trở thành chủ đề được khán giả bàn luận trên mạng xã hội. Mỗi lần góp mặt tại sự kiện, biểu diễn trên sân khấu hay đăng tải hình ảnh đời thường, nam ca sĩ đều thu hút sự chú ý nhờ diện mạo trẻ trung và phong cách chỉn chu.

Chuyện tình cảm của Noo Phước Thịnh và Mai Phương Thúy từng được dư luận quan tâm

Bên cạnh sự nghiệp, chuyện tình cảm của Noo Phước Thịnh cũng từng nhận được nhiều sự quan tâm. Năm 2018, nam ca sĩ xác nhận từng có mối quan hệ tình cảm với Hoa hậu Mai Phương Thúy. Sau khi chia tay, cả hai vẫn giữ mối quan hệ thân thiết, thậm chí Mai Phương Thúy nhiều lần hài hước gọi Noo Phước Thịnh là "chồng" trên mạng xã hội. Hiện ở tuổi 38, nam ca sĩ vẫn lựa chọn cuộc sống độc thân, kín tiếng về đời tư và tập trung cho các hoạt động nghệ thuật.

Gần 20 năm hoạt động với nhiều dấu ấn trong âm nhạc

Nếu ngoại hình giúp Noo Phước Thịnh được khán giả chú ý từ những ngày đầu, thì âm nhạc là yếu tố gắn liền với tên tuổi của anh trong suốt chặng đường hoạt động. Sau thời gian làm người mẫu ảnh, Noo Phước Thịnh chính thức theo đuổi con đường ca hát và nhanh chóng được khán giả biết đến qua ca khúc Mất Em . Thành công của sản phẩm này mở ra giai đoạn hoạt động sôi nổi cho nam ca sĩ. Trong những năm tiếp theo, anh liên tục phát hành nhiều ca khúc như Lặng Thầm , Stand By Me , Đổi Thay , Chờ Ngày Mưa Tan , Gạt Đi Nước Mắt , Cause I Love You , Thương Em Là Điều Anh Không Thể Ngờ ... Những bản hit này giúp Noo Phước Thịnh duy trì sức hút trên thị trường nhạc Việt trong nhiều năm liên tiếp.

Noo Phước Thịnh có gần 20 năm hoạt động nổi bật tại Vpop

Bên cạnh hoạt động ca hát, Noo Phước Thịnh còn nhiều lần đảm nhận vai trò huấn luyện viên tại Giọng hát Việt và Giọng hát Việt nhí. Trong sự nghiệp, anh được vinh danh với nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế, nổi bật là giải Nghệ sĩ châu Á xuất sắc nhất tại Việt Nam ở MAMA 2016. Những năm gần đây, Noo Phước Thịnh giảm tần suất phát hành sản phẩm mới, thay vào đó tập trung cho các sân khấu biểu diễn và đầu tư vào những dự án âm nhạc có quy mô hơn.

Đầu tháng 6 năm nay, Noo Phước Thịnh phát hành EP Nhấc Máy với sự tham gia của Chi Pu trong vai trò nữ chính của các MV

Đầu tháng 6 năm nay, Noo Phước Thịnh phát hành EP Nhấc Máy, đánh dấu lần trở lại với định dạng EP sau gần 10 năm kể từ dự án phát hành năm 2016. Thay vì phát hành từng ca khúc riêng lẻ, nam ca sĩ xây dựng một dự án có concept xuyên suốt cả về âm nhạc lẫn hình ảnh. Đáng chú ý, anh mời Chi Pu đảm nhận vai nữ chính xuyên suốt các MV thuộc EP. Sự kết hợp của hai nghệ sĩ nhanh chóng thu hút sự chú ý, đặc biệt khi đây là lần hiếm hoi họ cùng xuất hiện trong một dự án âm nhạc với nhiều phân cảnh tình cảm.

MV Nhấc Máy - Noo Phước Thịnh

Thông qua Nhấc Máy, Noo Phước Thịnh đánh dấu sự trở lại sau nhiều năm chủ yếu tập trung cho các sân khấu biểu diễn trực tiếp. EP được xem là cột mốc mở đầu cho giai đoạn hoạt động mới của nam ca sĩ, tiếp nối hành trình gần hai thập kỷ gắn bó với Vpop bằng một dự án được đầu tư đồng bộ từ âm nhạc đến hình ảnh.

Sau gần 20 năm hoạt động, Noo Phước Thịnh vẫn giữ được sức hút riêng trong làng nhạc Việt

Sau gần 20 năm hoạt động, Noo Phước Thịnh vẫn giữ được sức hút riêng trong làng nhạc Việt. Bên cạnh những dấu ấn từ loạt bản hit và các dự án âm nhạc được đầu tư, nam ca sĩ còn nhiều năm liền được nhắc đến như một trong những gương mặt nổi bật của Vpop. Ở tuổi 38, ngoại hình trẻ trung cùng phong cách chỉn chu tiếp tục giúp Noo Phước Thịnh thu hút sự quan tâm mỗi khi xuất hiện trước công chúng.

Ảnh: FBNV