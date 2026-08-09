Tối 9/8, Học viện Quân y công bố điểm chuẩn ngành Y khoa hệ quân sự năm 2026. Theo đó, điểm chuẩn với thí sinh nữ miền Nam là 29,76, miền Bắc là 29,6. Với thí sinh nam, điểm chuẩn miền Bắc là 28,39 và miền Nam là 27,75.

Năm 2026, Học viện Quân y tuyển 140 chỉ tiêu ngành Y khoa hệ quân sự bằng các phương thức: Xét tuyển thẳng, xét điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và TP.HCM, xét điểm thi đánh giá năng lực QDA của Bộ Quốc phòng, xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Chi tiết điểm chuẩn:

Nhà trường lưu ý thí sinh đến nhập học cần nộp đủ các giấy tờ sau:

Đơn xin vào học (đến nhập học sẽ được phát); giấy báo nhập học của Học viện Quân y cấp.

Giấy báo đủ tiêu chuẩn sơ tuyển (bản chính).

Lệnh gọi nhập ngũ và lý lịch nghĩa vụ quân sự (đối với học sinh phổ thông).

Giấy chứng nhận có liên quan đến cộng điểm của thí sinh.

Giấy chứng nhận có liên quan đến quy đổi điểm.

Hồ sơ, giấy tờ chứng minh đối tượng ưu tiên theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Bằng tốt nghiệp THPT hoặc bản chính giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT nếu tốt nghiệp năm 2026.

Học bạ THPT.

Giấy khai sinh.

Hồ sơ đảng viên hoặc đoàn viên.

Hồ sơ quân nhân, sổ quân trang, giấy cung cấp tài chính.

Căn cước công dân’

4 ảnh cỡ 3×4, không đội mũ, nền xanh, chụp trong vòng 6 tháng trở lại đây (ghi họ tên và ngày sinh vào mặt sau).

Thí sinh lưu ý thời gian nhập học của nhà trường từ 7h30 - 16h30 ngày 4/9.