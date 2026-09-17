Học vấn của nữ MC vừa tham gia Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam

MC Khánh Vy vừa được hiệp thương vào Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa IX (nhiệm kỳ 2024-2029) với tư cách cá nhân tiêu biểu trong lĩnh vực nghệ thuật, truyền hình và sáng tạo nội dung. Đây tiếp tục một cột mốc đáng tự hào trong sự nghiệp của cô gái được xem là đại diện cho thế hệ MC trẻ tài năng, năng động và học vấn cao của VTV.

Đỗ 4 trường đại học, nói được 7 thứ tiếng

Sinh năm 1999, Khánh Vy từng là học sinh của THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) và được biết đến là “hot girl nói 7 thứ tiếng”. Năm 2016, cô đạt 28,03 điểm trong kỳ thi THPT quốc gia và đủ điều kiện trúng tuyển 4 trường đại học top đầu gồm Đại học Ngoại thương, Học viện Ngoại giao, Học viện Báo chí & Tuyên truyền, Đại học FPT. Cuối cùng, cô chọn Học viện Ngoại giao và tốt nghiệp loại Giỏi năm 2020.

Với trình độ IELTS 8.0, Khánh Vy ghi dấu ấn ở nhiều hoạt động ngoại khóa quốc tế. Cô từng đại diện thanh niên Việt Nam thuyết trình tại Hội nghị Hành trình tiểu vùng sông Mê Kông lần thứ 13 do Trung Quốc và Thái Lan tổ chức, đồng thời là một trong bốn đại diện châu Á tham gia Ambassador Tour tại Washington (Mỹ).

Sau khi tốt nghiệp, Khánh Vy theo đuổi đam mê MC và sáng tạo nội dung số. Cô dẫn dắt nhiều chương trình về ngoại ngữ như IELTS On The Go, IELTS Face-Off, Crack’Em Up, Follow Us…

Khánh Vy là MC trẻ tuổi nhất “Đường lên đỉnh Olympia”.

Tháng 9/2021, Khánh Vy trở thành MC của Đường lên đỉnh Olympia trên VTV3 , bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp truyền hình. Cô cũng là người dẫn trẻ nhất trong lịch sử sân chơi tri thức này.

Năm 2023, Khánh Vy tiếp tục chứng minh năng lực khi giành học bổng toàn phần hệ thạc sĩ của Chính phủ Anh. Đầu năm 2026, nữ MC tham gia chương trình Tiếp sức mùa thi do Trung ương Đoàn và Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam triển khai với vai trò đại sứ.

Tài sản đáng mơ ước ở tuổi 27

Bên cạnh công việc MC, Khánh Vy còn là một nhà sáng tạo nội dung nổi bật, sở hữu gần 2,2 triệu người theo dõi trên YouTube cùng lượng tương tác lớn trên Facebook và TikTok. Cô thường chia sẻ về học tập, phát triển bản thân, ngoại ngữ và lối sống tích cực, hầu hết là những nội dung truyền cảm hứng cho giới trẻ. Những nền tảng này cũng đem lại khoản thu nhập không nhỏ cho nữ MC xinh đẹp.

Nhờ hình ảnh chuyên nghiệp, ngôn ngữ tinh tế và phong thái hiện đại, Khánh Vy trở thành gương mặt được nhiều nhãn hàng lớn “chọn mặt gửi vàng” trong các chiến dịch quảng bá, hợp tác thương hiệu.

Chính sự cần mẫn, kỷ luật và thông minh trong cách quản lý hình ảnh, tài chính đã giúp Khánh Vy tích lũy khối tài sản đáng kể ở tuổi còn rất trẻ.

Nữ MC sở hữu khối tài sản đáng nể ở tuổi 27.

Năm 19 tuổi, Khánh Vy tự mua chiếc ô tô đầu tiên. Một năm sau, cô mua đất tặng bố mẹ ở quê nhà Nghệ An.

Ở tuổi 27, Khánh Vy đang sở hữu chiếc xe thuộc thương hiệu cao cấp có giá gần 4 tỷ đồng. Ngoài xe cộ, Khánh Vy còn sở hữu ít nhất hai bất động sản tại Hà Nội và TP.HCM. Một căn hộ rộng khoảng 100m2 với ba phòng ngủ được cô trang trí theo phong cách hiện đại, là nơi sinh sống chính tại Hà Nội. Căn còn lại được mua vào đầu năm 2023 tại TP.HCM để thuận tiện cho công việc.

Ngoài ra, nữ MC còn được biết đến với gu thời trang thanh lịch, chuộng hàng hiệu, sở hữu nhiều món đồ từ các thương hiệu lớn như Dior, Chanel, Louis Vuitton.

Dù được truyền thông ca ngợi là “nữ MC giàu có, xinh đẹp”, Khánh Vy hiếm khi khoe tài sản cá nhân. Cô cho biết, điều khiến mình tự hào nhất không phải là vật chất, mà là “được làm nghề tử tế, giữ hình ảnh trong sạch và truyền năng lượng tích cực đến giới trẻ”.