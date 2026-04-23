Học vấn của dàn diễn viên chính phim Bóng Ma Hạnh Phúc

Nếu nhắc đến một trong những bộ phim truyền hình hot nhất thời điểm hiện tại, sẽ là một thiếu sót không thể lớn hơn nếu không đề cập tới Bóng Ma Hạnh Phúc trên sóng THVL1. Không chỉ gây chú ý bởi loạt tình tiết drama căng thẳng xoay quanh mối quan hệ tay ba giữa Mai (Lê Phương), Dũng (Lương Thế Thành), Trang (Ngân Hòa), bộ phim Bóng Ma Hạnh Phúc còn khiến khán giả quan tâm đặc biệt đến đời tư và nền tảng của dàn diễn viên chính.

Đằng sau những vai diễn nhiều tranh cãi trên màn ảnh, ít ai biết rằng các gương mặt như Lương Thế Thành, Lê Phương hay Ngân Hòa đều sở hữu nền tảng học vấn và quá trình đào tạo bài bản trước khi bước vào con đường nghệ thuật.

Lương Thế Thành

Lương Thế Thành (sinh năm 1982) là một trong những diễn viên thực lực của màn ảnh Việt. Anh sinh ra tại Tiền Giang, trong một gia đình không có truyền thống nghệ thuật, nhưng từ nhỏ đã sở hữu ngoại hình sáng với nụ cười tươi và ánh mắt rạng rỡ.

Nam diễn viên tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM, cái nôi đào tạo nhiều nghệ sĩ tên tuổi của Việt Nam. Chính nền tảng học thuật bài bản tại đây đã giúp anh xây dựng kỹ năng diễn xuất vững chắc trước khi ghi dấu ấn với khán giả với nhiều tác phẩm nổi bật.

Trong sự nghiệp, Lương Thế Thành đã góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình như Miền Đất Phúc, Cổng Mặt Trời, Mùi Ngò Gai, Một Ngày Không Có Em, Ải Mỹ Nhân… và đạt giải Nam diễn viên chính được yêu thích nhất tại HTV Awards 2009, đồng thời nhận đề cử giải Mai Vàng 2015. Bên cạnh truyền hình, anh cũng là gương mặt quen thuộc trên sân khấu kịch.

Bên cạnh sự nghiệp thành công, anh có cuộc hôn nhân hạnh phúc với diễn viên Thúy Diễm. Trong nhiều năm qua, anh lựa chọn lùi lại phía sau để chăm lo gia đình và hỗ trợ vợ phát triển sự nghiệp. Gần đây, Lương Thế Thành trở lại màn ảnh nhỏ với vai Hoàng Dũng trong Bóng Ma Hạnh Phúc, đánh dấu sự tái hợp với Lê Phương sau 10 năm.

Lê Phương

Lê Phương sinh năm 1985 tại Trà Vinh, là nữ diễn viên quen mặt với khán giả truyền hình. Cô tốt nghiệp khoa Diễn viên sân khấu - điện ảnh tại Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM và đặc biệt là thủ khoa đầu ra khóa K8, cho thấy năng lực học tập và nền tảng chuyên môn rất vững vàng.

Sau khi tốt nghiệp, cô bắt đầu sự nghiệp với vai chính trong phim Ký Túc Xá của đạo diễn Châu Huế, trước khi tham gia hàng loạt dự án như Tường Vi Cánh Mỏng, Mây Trắng Ngang Trời, Những Cuộc Tình Trắng Đen,… Tuy nhiên, phải đến vai Nhàn trong Vó Ngựa Trời Nam, cô mới thực sự ghi dấu ấn mạnh mẽ với công chúng. Năm 2020, Lê Phương giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 31 với vai Hương trong Gạo Nếp Gạo Tẻ.

Về đời tư, Lê Phương từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ với Quách Ngọc Ngoan trước khi tái hôn với ca sĩ Trung Kiên vào năm 2017. Chồng cô từng học tại Nhạc viện TP.HCM, đoạt giải Nhất cuộc thi Tiếng hát Truyền hình 2013 và hiện công tác tại Đoàn Nghệ thuật Quân khu 7.

Ngân Hòa

Ngân Hòa (sinh năm 1996) là gương mặt trẻ đang nhận được nhiều sự quan tâm khi vào vai Như Trang trong Bóng Ma Hạnh Phúc. Không xuất thân từ trường đào tạo nghệ thuật, cô tốt nghiệp Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM. Dù vậy, cô vẫn ghi dấu ấn qua các dự án như Vua Bánh Mì, Giấc Mơ Của Mẹ, Trại Hoa Đỏ và phim điện ảnh Mai.

Tuy nhiên, khi đang trên đà phát triển, sự nghiệp của cô bị gián đoạn bởi biến cố sức khỏe nghiêm trọng. Giữa năm 2025, Ngân Hòa công bố mắc suy thận giai đoạn cuối, phải lọc máu định kỳ và chờ ghép thận để duy trì sự sống. Trong thời điểm ghi hình Bóng Ma Hạnh Phúc, tình trạng bệnh chuyển biến nặng khiến cô sụt cân, ngoại hình gầy gò. Dù vậy, nữ diễn viên vẫn nỗ lực hoàn thành các cảnh quay để không ảnh hưởng đến tiến độ đoàn phim.

Trong hành trình điều trị, cô nhận được sự hỗ trợ từ nhiều nghệ sĩ như Trấn Thành, Hồng Vân, Diễm My 9X,... Đặc biệt, Trấn Thành đã trực tiếp ủng hộ 100 triệu đồng và kêu gọi cộng đồng giúp đỡ cô vượt qua bệnh tật.

Hiện tại, Ngân Hòa đang tập trung điều trị bệnh và chưa thể quay lại với các dự án mới. Cô cho biết không dám nhận thêm công việc vì lo ngại sức khỏe không đảm bảo, cô cũng chia sẻ sự ủng hộ từ khán giả cùng đồng nghiệp là động lực lớn nhất giúp cô vượt qua giai đoạn khó khăn.