Khuya 2/6, nữ ca sĩ Bảo Uyên bất ngờ đăng tải video dài tố người “cô” của mình và khiến nữ ca sĩ bị hiểu lầm trong chương trình The Voice 2015 khiến cho nữ ca sĩ hụt mất suất Chung kết, bị chèn ép và không thể làm nghề được trong suốt nhiều năm.

Khuya 2/6 Bảo Uyên bất ngờ đăng video tố người "cô" của mình

Trong đó, có một chi tiết khiến cộng đồng mạng cảm thấy tò mò, đó chính là khi Bảo Uyên chia sẻ như sau: “Mình dừng lại ở bán kết, có rất nhiều anh chị vì thương mình nên đã nói với mình tại sao mình không được vào Chung kết, mình không được quán quân vì không được lòng cô. Thứ 2, vì mình là "bản sao" nên có thể soán ngôi cô bất cứ lúc nào, có thể là bản sao của người khác nhưng đừng là của cô. Mọi người nói là, đêm Chung kết, nếu giọng hát của mình cao chót vót mà hát với cô, cô không cao bằng thì sẽ bị so sánh giữa mình với cô".

Không những thế, trong video gây tranh cãi tối 2/6, Bảo Uyên còn tố “cô” hãm hại mình bằng một hình thức tâm linh. Cụ thể, khi nữ ca sĩ đứng trên sân khấu xoay qua nhìn “cô” thì đột nhiên nữ ca sĩ bị đau đầu không thể giải thích được tận hơn 1 tiếng rưỡi sau đó mới bình thường trở lại. Hiện tại, nhiều người hâm mộ vẫn đang nghi ngờ tính xác thực của vụ việc vì Bảo Uyên vẫn chưa đưa ra bằng chứng gì thuyết phục ngoài video đăng tải vào 2/6 vừa qua.

Nữ ca sĩ kể bản thân bị đau đầu khi nhìn "cô"

Cộng đồng mạng đã nhanh chóng so sánh giọng hát của cả hai ca sĩ khi hát cùng một bài hát. Cụ thể, người hâm mộ đã ghép Bảo Uyên và Mỹ Tâm cùng thể hiện ca khúc Nhé Anh trong cùng một video. Ngay lập tức, nhiều ý kiến trái chiều đã nổ ra và cho rằng, nữ ca sĩ tuy có giọng hát nội lực nhưng cô đang quá tin tưởng vào năng lực của bản thân và đồng thời họ cũng cho rằng tài năng của Bảo Uyên chưa đủ để so sánh với một ca sĩ tường thành như Mỹ Tâm.

Bảo Uyên hát ca khúc Nhé Anh tại The Voice 2015

Mỹ Tâm hát Nhé Anh trong một sự kiện âm nhạc

Bảo Uyên là một trong những thí sinh tiềm năng của HLV Mỹ Tâm tại cuộc thi The Voice 2015. Ngay từ Vòng Giấu Mặt, Bảo Uyên đã gây ấn tượng mạnh mẽ với các HLV và những khán giả khi chọn ca khúc Arirang Alone và Mỹ Tâm chính là một trong những người đầu tiên bấm nút lựa chọn Bảo Uyên về đội của mình. Với ca khúc này, nữ ca sĩ khi ấy mới 16 tuổi đã lên được những nốt cao chót vót khiến cho các HLV lẫn khán giả đều bất ngờ.

Bảo Uyên về đội HLV Mỹ Tâm trong The Voice 2015

Lúc đó, nữ ca sĩ còn được nhiều người gọi là “bản sao của Mỹ Tâm” vì tài năng và ngoại hình sáng sân khấu như lúc Mỹ Tâm mới bước chân vào nghề. Ở những vòng thi đấu sau, Bảo Uyên đã thể hiện tài năng của mình và nhanh chóng lọt vào Vòng Bán Kết nhưng lại không may mắn khi phải ra về trước Đức Phúc.

Sau khi bị loại trước thềm Chung Kết The Voice 2015, Bảo Uyên đã cho ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc của riêng mình mang tên Soái Ca, It's You, Tết Xa… Tuy những sản phẩm đầu tay của nữ ca sĩ cũng được đông đảo khán giả đón nhận nhưng bấy nhiêu vẫn chưa đủ để cái tên Bảo Uyên ghi dấu ấn sâu đậm trong làng nhạc Việt.

Dù ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc sau The Voice 2015, Bảo Uyên vẫn mờ nhạt

Bảo Uyên là một ca sĩ tài năng, có giọng hát nhưng chưa thể phát huy thế mạnh. Vpop không thiếu những ca sĩ có tài năng tương tự. Để nổi tiếng, trở thành ngôi sao lớn, ngoài yếu tố tài năng mà còn cần may mắn, tư duy nghệ thuật khác biệt và thái độ làm nghề nghiêm túc. Đây đều là những thứ Bảo Uyên đang thiếu.

Bảo Uyên khiến khán giả nhớ đến những tranh cãi hơn là tài năng

Những tưởng có bước đệm từ The Voice 2015, sự nghiệp ca hát của nữ ca sĩ sẽ rất đáng mong chờ. Tuy nhiên, sau 10 năm, Bảo Uyên lại vô cùng mờ nhạt, dù vẫn ra mắt các sản phẩm âm nhạc riêng của mình nhưng thứ khiến người hâm mộ nhớ đến nữ ca sĩ lại là những drama gây chú ý. Điển hình như việc cố tình đạo concept poster của Lisa trong ca khúc Pink Venom khiến cho fan Việt Nam lẫn fan quốc tế chỉ trích nặng nề. Không những thế, khi nữ ca sĩ phát hành ca khúc Rồi Em Sẽ Ổn Thôi , nữ ca sĩ lại tiếp tục bị tố đạo nhái MV You’re Beautiful của James Blunt.

Bảo Uyên bị chỉ trích vì đạo nhái concept poster của Lisa trong Pink Venom