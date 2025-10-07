Học sinh vùng lũ nhận món quà 'đặc biệt' sau một tuần phải nghỉ học do mưa bão

Do bị cô lập, chia cắt khi nước lũ dâng cao sau bão số 10, ngày 6/10, 399 học sinh Trường Tiểu học Liên Minh (xã Đức Minh, tỉnh Hà Tĩnh) mới trở lại trường sau một tuần tạm nghỉ.

Trong buổi chào cờ đầu tuần, thầy Nguyễn Tiến Đông - Hiệu trưởng nhà trường đã gửi lời động viên đến học sinh và gia đình vì đã gặp phải những thiệt hại, khó khăn do bão lũ gây ra. Đặc biệt nhân dịp Tết Trung thu, thầy cô nhà trường đã chuẩn bị một món quà nhỏ nhưng ý nghĩa dành tặng các em. Đó là mỗi học sinh được nhận một chiếc bánh Trung thu do cô Phạm Thị Kim Tuyến - Tổng phụ trách Đội đứng ra kêu gọi các mạnh thường quân, phụ huynh, thầy cô quyên góp kinh phí mua tặng học sinh.

Sau thời gian dài nghỉ học, khi nhận được món quà, nhiều em bày tỏ sự háo hức, xúc động. Tại buổi lễ chào cờ, lãnh đạo trường cũng gửi lời cảm ơn đến chính quyền địa phương, cơ quan ban ngành, các mạnh thường quân đã hỗ trợ giúp đỡ nhà trường dọn lũ để đón học sinh đi học trở lại.

Học sinh hào hứng nhận quà sau thời gian dài phải nghỉ học.

"Thời gian qua, nhiều địa phương gánh chịu các trận bão, lũ lụt triền miên. Nhiều bản làng bị xóa sổ, học sinh nơi đó mất hết sách vở, quần áo, thậm chí không còn trường lớp để học. Ngày hôm nay, chúng ta được trở lại trường lớp, đó là điều may mắn. Các em hãy cố gắng học thật tốt để không phụ tấm lòng của mọi người", thầy Nguyễn Tiến Đông - Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh tại buổi lễ chào cờ.

Xã Đức Minh bị cô lập trong nước lũ suốt 5 ngày khiến giao thông bị chia cắt.

Lãnh đạo Trường Tiểu học Liên Minh cũng chia sẻ, trước đó bão số 5 đã làm tốc mái sân khấu của trường. Khi chưa khắc phục được thiệt hại cơn bão trước thì bão số 10 đổ bộ khiến nhiều công trình trường học bị thiệt hại. Đặc biệt, sau bão nước lũ dâng cao gây ngập sâu tới 1,5-2m. Nhà trường bị hư hỏng nhiều cây xanh, bàn ghế, sách vở.

Đến ngày 3/10, khi nước lũ rút dần, toàn bộ cán bộ, giáo viên cùng lực lượng chức năng và phụ huynh đã tập trung dọn dẹp, lau rửa bàn ghế, khử khuẩn các phòng học để đón học sinh trở lại.