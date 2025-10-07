Hà Nội mưa lớn, loạt trường chuyển học online

Sáng 7/10, khu vực Hà Nội mưa to, nhiều tuyến phố ngập sâu do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10. Nhiều học ở Hà Nội phát đi thông báo khẩn, chuyển học trực tuyến.

Trường Tiểu học Tây Mỗ 3 (Nam Từ Liêm) phát đi thông báo khẩn cho biết, hoàn lưu bão số 11 đang gây mưa lớn trên diện rộng tại Thủ đô. Để đảm bảo an toàn, toàn bộ học sinh của trường sẽ học trực tuyến tại nhà.

Trường Tiểu học Kiến Hưng (Hà Đông) thông báo học sinh nghỉ học ngày 7/10. Nhà trường khuyến cáo phụ huynh chủ động theo dõi thông tin thời tiết, giữ liên lạc với giáo viên chủ nhiệm để cập nhật lịch học bù hoặc kế hoạch học trực tuyến khi điều kiện cho phép.

Các trường THCS Chu Văn An (Thanh Trì) , THCS Chu Văn An (Tây Hồ) , THPT Lê Quý Đôn (Đống Đa) , Tiểu học Nghĩa Tân cho học sinh học trực tuyến để đảm bảo an toàn.

Hàng loạt các trường Tiểu học Dịch Vọng B, Tiểu học Vĩnh Quỳnh, Tiểu học Vạn Bảo, THCS Đền Lừ, THCS Châu Quỳ t hông báo khẩn đến học sinh và phụ huynh về việc nghỉ hoặc chuyển sang học trực tuyến.

Trường Tiểu học Ba Đình (Ngọc Hà) thông báo điều chỉnh hình thức học sang trực tuyến. Thông báo ghi rõ: "5h30 sáng 7/10, Bản tin thời tiết của VTV1 dự báo Hà Nội đang mưa to, cảnh báo ngập lụt. Để đảm bảo an toàn cho học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên, nhà trường cho học sinh nghỉ học, chuyển sang học và giao bài trực tuyến”.

Đại diện Ban Giám hiệu cho biết, các giáo viên chủ nhiệm sẽ triển khai kế hoạch học tập online cho từng lớp. Nhà trường sẽ thường xuyên cập nhật tình hình và thông tin tới phụ huynh qua giáo viên chủ nhiệm.

Sáng cùng ngày, nhiều trường đại học trên địa bàn Hà Nội như Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Giáo dục (ĐHQG Hà Nội), Đại học Kinh tế Quốc dân, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền… thông báo tạm dừng các hoạt động giảng dạy trực tiếp, chuyển sang hình thức học trực tuyến để ứng phó với mưa lớn do hoàn lưu bão số 11.

Hà Nội mưa to, ngập sâu, nhiều phụ huynh không thể đưa con đến trường. (Ảnh minh họa)

Chị Nguyễn Minh Anh, phụ huynh có con đang học lớp 10 Trường THPT Lê Quý Đôn (quận Đống Đa) cho biết, sáng nay trường thông báo cho học sinh tạm nghỉ học trực tiếp, chuyển sang học trực tuyến để đảm bảo an toàn. Chị nói: “Trước đó trận mưa ngày 30/9, con tôi phải đi bộ qua đoạn đường ngập sâu mới về được nhà. Việc chuyển sang học trực tuyến giúp phụ huynh yên tâm hơn trong những ngày thời tiết bất ổn”.

Tối 6/10, Sở GD&ĐT Hà Nội ra thông báo khẩn số 3 về việc chủ động ứng phó với mưa lớn do hoàn lưu bão số 11 (Matmo). Sở cho phép hiệu trưởng các trường căn cứ vào tình hình thực tế tại địa bàn và điều kiện cơ sở vật chất để chủ động quyết định hình thức dạy học – trực tiếp, trực tuyến hoặc điều chỉnh thời khóa biểu phù hợp.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lượng mưa trong 6 giờ qua tại Hà Nội phổ biến từ 40-80mm, có nơi cao hơn như Sóc Sơn 116mm, Thượng Cát 91mm. Nguyên nhân do hoàn lưu bão Matmo kết hợp với hội tụ gió phát triển trên cao, tạo ra mưa vừa, mưa to kèm sấm chớp và dông. Dự báo trong sáng nay, thành phố tiếp tục có mưa vừa và mưa to, cục bộ có nơi lượng mưa vượt 100mm.