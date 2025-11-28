Nếu con bạn trả lời đúng câu đố tiểu học này trong 20 giây thì xin chúc mừng: Thông minh hơn cả sinh viên!

Một câu đố xuất hiện trong đề thi tuyển sinh tiểu học ở Hồng Kông (Trung Quốc) từng gây bão mạng vì mức độ “gây lú" của nó. Nhìn qua tưởng chừng đơn giản, chỉ là những ô đậu xe với vài con số nhưng chính sự đơn giản này lại làm nhiều người lớn… “toát mồ hôi hột".

Câu hỏi đặt ra rất ngắn gọn: “Chiếc ô tô đang đỗ ở vị trí số mấy?". Điều đáng nói hơn: thí sinh phải trả lời trong vòng 20 giây.

Một câu hỏi tiểu học nhưng làm khó cả phụ huynh và sinh viên đại học

Theo chia sẻ được lan truyền, nhiều phụ huynh khi nhìn vào bài toán đã ngỡ ngàng thừa nhận “mấy năm nay IQ đúng là tuột dốc", bởi loay hoay mãi vẫn không ra đáp án. Thậm chí, khi đưa câu đố này cho nhóm sinh viên đại học, một nửa hoàn toàn bó tay, nửa còn lại phải mất hơn mười phút mới đoán được quy luật.

Thực tế, đây không phải là bài toán tính toán, mà là một thử thách về tư duy không theo lối mòn, yêu cầu người làm phải thay đổi góc nhìn.

Bài toán khiến nhiều sinh viên "bó tay"

Bí mật nằm ở một động tác rất đơn giản: Lật ngược hình lại

Các số trên bãi đậu xe lần lượt là: 16 - 06 - 68 - 88 - (xe) - 98

Nếu nhìn theo cách thông thường, chuỗi số này không hề theo một quy luật tăng giảm nào cả. Nhưng chỉ cần xoay hình 180°, mọi thứ sẽ thay đổi.

Khi lật ngược hình, các con số trở nên hoàn toàn hợp lý:

16 → 91

06 → 90

68 → 89

88 → 88

98 → 86

Sắp xếp lại theo thứ tự từ trái sang phải (khi đã lật hình):

86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91

Lúc này ta thấy ngay, vị trí của chiếc xe chính là số còn thiếu trong dãy số tăng dần đều: 87.

Tư duy không theo lối mòn - “bài kiểm tra" thực sự của đề thi

Điều khiến bài toán này trở thành đề thi tuyển sinh không phải ở việc tính toán, mà là khả năng: thay đổi góc nhìn; suy luận từ hình ảnh; không bị “đánh lừa" bởi cách trình bày ban đầu.

Nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng, đây là dạng câu hỏi nhằm đánh giá sự linh hoạt trong tư duy - yếu tố quan trọng ở lứa tuổi tiểu học.

Đáp án cuối cùng

✔ Chiếc ô tô đang đậu ở vị trí số 87.