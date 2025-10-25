Học sinh tiểu học tả bố "như siêu nhân" nhưng mẹ đọc xong lại ngượng chín mặt, đến đoạn cuối thì ngã ngửa

Học sinh tiểu học luôn là vua của sự hồn nhiên, với trí tưởng tượng bay bổng và không ngại "bật mí" những bí mật gia đình theo cách ngây thơ nhất. Chính sự thật thà ấy khiến bài văn của các em trở thành "mỏ vàng" hài hước, khiến người lớn đọc mà chỉ biết cười ngặt nghẽo và gật gù đồng cảm.

Mới đây, một bài văn tả bố của cậu nhóc tiểu học bất ngờ bị đào lại và gây sốt trên mạng xã hội. Qua lăng kính của em, người bố hiện lên như "siêu anh hùng" đa năng, việc nhà gì cũng ôm trọn nhưng vẫn phải chùn bước trước một "thế lực" không thể chống lại. Đó chính là người mẹ của em, tức... vợ của bố!

Nguyên văn tuyệt tác ngắn gọn nhưng "chất như nước cất" của cậu bé:

"Bố em có sức mạnh như siêu nhân, làm được nhiều việc cùng một lúc. Bố vừa đi vứt rác, quét nhà, chùi nhà vệ sinh, bồng em bé rồi lại lọ mọ đi nấu ăn. Ấy thế mà mẹ em vẫn chê bố lười.

Em nghe loáng thoáng mỗi tháng bố phải nộp cho mẹ 15 triệu thì mới đủ nuôi 4 cái miệng ăn, bố hiền lắm chẳng bao giờ làm sai ý mẹ. Cùng lắm mỗi khi tức giận quá thì bố ném điện thoại vỡ thôi. Em yêu và thương bố lắm".

Bài văn tuy cách đây 3 năm rồi nhưng đến hiện tại vẫn rất có... tính thời sự

Mở đầu bằng lời ca ngợi "siêu nhân" đầy tự hào từ vứt rác, quét dọn đến bế con, nấu nướng, cậu nhóc vẽ nên hình ảnh ông bố quốc dân đích thực khiến ai đọc cũng xuýt xoa: " Bố kiểu này hiếm lắm!". Thế nhưng, cú twist hài hước ập đến ngay sau đó.

Dù đa-zi-năng là vậy nhưng bố vẫn bị mẹ chê lười, phải nộp nguyên lương 15 triệu để "nuôi 4 miệng ăn" và chỉ dám "phản kháng" bằng... ném điện thoại vỡ khi giận quá. Kết thúc bằng câu "Em yêu và thương bố lắm" thì ấm áp nhưng cũng không kém phần tội tội.

Bài văn nhanh chóng viral trên các group phụ huynh và diễn đàn, nhận về cơn mưa bình luận từ cộng đồng mạng.

Nhiều ông bố cười ra nước mắt: "Đọc mà thấy mình trong gương luôn, siêu nhân gì nổi khi có 'nóc nhà'!", "Phải con trai tôi viết không mà sao giống tả cảnh nhà tôi thế", "Cảm ơn con giai đã nghĩ tốt cho bố, nhưng con viết thế này thì lộ hết bí mật trong nhà rồi", "Hai bố con cứ liệu hồn với mẹ"...

Các bà mẹ thì cười trừ: "Thôi, để con khen bố thế cho vui nhà vui cửa". Còn giáo viên ư? Chắc hẳn phải cố nín cười khi chấm bài, vì sự thật thà "không che đậy" này quá đỗi dễ thương. Đúng là chỉ trẻ con mới dám "vạch trần" bí mật hôn nhân một cách trong sáng đến vậy và nhờ đó, chúng ta lại được nhắc nhở: Hạnh phúc gia đình, đôi khi chỉ cần chút hài hước từ những góc nhìn nhỏ bé!