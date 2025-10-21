Học sinh tiểu học làm bài tập nối từ khiến netizen suýt nhập viện vì cười: Đúng sai cũng kệ, miễn là nói xấu mẹ thành công

Trẻ con luôn có một "vũ trụ logic" riêng - nơi mọi quy tắc ngữ pháp, ngữ nghĩa có thể bị bẻ cong theo cách vừa sai vừa… không thể đáng yêu hơn. Mỗi lần bắt gặp những "tác phẩm ngôn ngữ" đến từ học sinh tiểu học là y như rằng cả cõi mạng lại được phen cười nghiêng ngả. Mới đây, một bài kiểm tra môn Tiếng Việt được lan truyền với tốc độ chóng mặt đã trở thành minh chứng sống động cho trí tưởng tượng "không biên giới" ấy.

Theo đó, trong phần "Nối câu cho đúng", em học sinh này đã tạo ra những "kiệt tác ngôn ngữ" cực sáng tạo. Theo đáp án đúng, các cụm từ cần được nối là:

Cô Nga → là ca sĩ

Mẹ ngồi → vá áo

Hè về ve kêu → ra rả

Tuy nhiên, với trí tưởng tượng bay bổng, hoặc đơn giản là muốn... nói xấu mẹ mình, bạn nhỏ lại "đảo lộn trật tự" đầy ngẫu hứng thành: "Cô Nga là ca sĩ", "Mẹ ngồi ra rả", "Hè về ve kêu vá áo" - nghe sai mà vẫn khiến ai đọc qua cũng bật cười thích thú.

Bài làm văn "bá đạo" của học sinh.

Nhìn cách con làm bài tập, ngay người mẹ cũng phải thốt lên: "Con trai tôi thà để con ve vừa kêu vừa vá áo, chứ mẹ phải 'ngồi ra rả' mới chịu".

Ngay sau khi hình ảnh bài tập tiếng Việt này được chia sẻ, dân mạng nhanh chóng để lại hàng loạt bình luận cười nghiêng ngả. Nhiều người thừa nhận, nhìn vào cách nối câu này thì đúng là sai hoàn toàn, nhưng lại mang nét ngây ngô rất đáng yêu của học sinh tiểu học.

Một số bình luận của dân tình:

- Mẹ xem lại bản thân nha, phải thế nào thì con mới chấp nhận cho con ve vá áo còn mẹ thì nhất quyết phải "ra rả" chứ.

- Giáo viên chấm bài chắc cũng phải cười thành tiếng mất.

- Đây chính là lý do không bao giờ nên chấm bài tiểu học khi đang đau bụng, vì sẽ đau bụng gấp đôi do cười cho xem

- Đúng sai mặc kệ, miễn là nói xấu mẹ thành công, haha.

- Mong sao bố mẹ giữ lại bài này làm kỷ niệm, mấy năm sau đọc lại chắc cười rớt nước mắt.

Cần làm gì khi học sinh "sáng tạo" mọi thứ theo cách riêng của mình?

Những câu trả lời "sai nhưng vui", "ngây ngô mà đỉnh cao" như thế này thật ra không hiếm gặp trong thế giới tiểu học. Ở lứa tuổi mà mọi thứ đều mới mẻ, trẻ con vẫn đang học cách tư duy logic và diễn đạt ngôn ngữ, nên đôi khi việc nối sai câu hay viết sai chính tả lại phản ánh một trí tưởng tượng cực kỳ phong phú. Với các em, từ ngữ không chỉ là quy tắc mà là những mảnh ghép để sáng tạo ra thế giới riêng của mình.

Cũng chính vì thế, nhiều giáo viên khi chấm những bài như vậy thường… không nỡ trừ điểm. Bởi đằng sau câu "Mẹ ngồi ra rả" hay "Hè về ve kêu vá áo" không chỉ là lỗi sai ngữ pháp, mà là cả một cách nhìn hồn nhiên về cuộc sống. Trẻ con thường quan sát và kết nối sự vật xung quanh theo cảm xúc, nên những phát minh ngôn ngữ đôi khi lại khiến người lớn bật cười, rồi thấy lòng nhẹ đi giữa bộn bề công việc.

Thay vì chỉ trích hay cười chê, người lớn nên xem đây là cơ hội để khơi gợi niềm yêu thích học tiếng Việt ở trẻ

Các chuyên gia giáo dục cho rằng, thay vì chỉ trích hay cười chê, người lớn nên xem đây là cơ hội để khơi gợi niềm yêu thích học tiếng Việt ở trẻ. Một bài kiểm tra sai có thể khiến người lớn cau mày, nhưng với học sinh tiểu học, đó lại là cách chúng thử nghiệm, khám phá và dần học cách biểu đạt đúng.

Đôi khi, một chút ngây ngô chính là khởi đầu của sáng tạo, và những "sai lầm nhỏ" ấy lại là điều khiến tuổi thơ trở nên đáng nhớ đến lạ.