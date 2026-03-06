Học sinh mang vòng hoa đến trường ngày chụp ảnh kỷ yếu ở Quảng Ninh: Nhà trường lên tiếng

Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước hình ảnh chiếc vòng hoa thường được dùng trong tang lễ lại xuất hiện tại khuôn viên một ngôi trường ở Quảng Ninh. Trên chiếc vòng hoa có dải băng rôn ghi chữ: "Kỷ yếu rực rỡ nhé". Thông tin khiến nhiều người bất ngờ, đánh giá hình ảnh là phản cảm, không phù hợp với môi trường học đường.

" Đúng là nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò, không còn thiếu trò gì để nghịch nữa ", cư dân mạng bình luận. Được biết, sự việc nói trên xảy ra tại Trường THPT Lương Thế Vinh (phường Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh).

Liên quan đến sự việc, trao đổi trên báo VietNamNet , bà Phạm Minh Thúy, Hiệu trưởng Trường THPT Lương Thế Vinh xác nhận sự việc trên xảy ra tại trường. Vị hiệu trưởng thông tin, sự việc xảy ra cách đây khoảng 2 tuần, trong thời điểm học sinh đang nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, có một lớp 12 của trường xin phép vào chụp ảnh kỷ yếu trong thời gian nghỉ lễ.

Hình ảnh chiếc vòng hoa xuất hiện tại trường học lan truyền trên mạng xã hội. (Ảnh: VietNamNet)

Thời điểm này, ngoài cổng trường xuất hiện một nhóm không phải là học sinh của nhà trường mà là học sinh của Trường THPT H.V., mang theo vòng hoa với ý định tặng bạn và trêu đùa. Khi phát hiện sự việc, nhân viên nhà trường đã yêu cầu nhóm này mang vòng hoa ra ngoài. Trong quá trình này, hình ảnh đã được chụp lại và đăng tải lên mạng xã hội.

Ban giám hiệu Trường THPT Lương Thế Vinh cùng Trường THPT H.V. sau đó đã phối hợp với lực lượng công an mời các cá nhân liên quan đến làm việc để làm rõ sự việc. Nhà trường chủ yếu nhắc nhở các em học sinh do thời điểm xảy ra sự việc đã cận Tết. Nhà trường cũng mời phụ huynh của các em đến để phối hợp giáo dục, nhắc nhở con cái về hành vi, đạo đức. Sự việc đã được giải quyết ổn thỏa.

Qua làm việc với nhóm học sinh, lực lượng công an xác định hành động của các em xuất phát từ ý định trêu đùa. Nhóm học sinh này đã được nhắc nhở, tuyên truyền về hành vi chưa phù hợp để rút kinh nghiệm và không tái phạm.