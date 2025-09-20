Học sinh lớp 7 túm tóc, xô ngã cô giáo ở Hà Nội có dấu hiệu stress: Bác sĩ cảnh báo mối nguy tiềm ẩn

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip gây bức xúc dư luận, ghi lại sự việc trong một lớp học tại Trường THCS Đại Kim (phường Định Công, Hà Nội). Trong clip, một nam sinh mặc áo đỏ đã có hành động túm tóc, dúi đầu cô giáo xuống bàn, đồng thời cố giằng co một vật trên tay cô. Đỉnh điểm, em còn xô ngã giáo viên xuống đất trước sự chứng kiến của đông đảo học sinh trong lớp nhưng không ai can ngăn.

Theo hình ảnh từ camera lớp học, sự việc xảy ra vào lúc 15h21 ngày 16/9. Nam sinh trong clip được xác định là Lê Gia B (học sinh lớp 7A4), còn giáo viên bị tác động là cô T.T.T.H. Cô H phát hiện em B chơi đồ chơi sắc nhọn, nguy hiểm nên nữ giáo viên đã tịch thu. Tuy nhiên, em B không đồng ý, túm tay cô xin lại nhưng bị cô từ chối. Sau đó, B có hành động túm tóc cô giáo ghì xuống bàn, xô đẩy cô ngã ra sàn.

Trả lời trên Chuyển động 24h, lãnh đạo nhà trường cho biết, sau sự việc, B đã được đưa đi khám và ghi nhận có dấu hiệu chớm stress.

Ảnh chụp từ Clip.

Vụ việc khiến nhiều người đặt ra câu hỏi: Liệu stress có thể gây nguy hiểm đến mức nào và làm sao để nhận diện sớm?

Stress - phản ứng sinh tồn nhưng tiềm ẩn rủi ro

TS.BS. Dương Minh Tâm, Viện Sức khỏe Tâm thần – Bệnh viện Bạch Mai cho biết, stress là phản ứng căng thẳng về cảm xúc và thể chất khi cơ thể đối mặt với áp lực.

Ở mức độ phù hợp, stress có thể giúp chúng ta hoàn thành công việc hiệu quả, rèn luyện khả năng thích nghi. Nhưng khi vượt quá ngưỡng chịu đựng, stress trở thành tác nhân gây hại cho cả thể chất lẫn tinh thần.

Biểu hiện stress thay đổi tùy theo độ tuổi. Ở trẻ nhỏ, các bé có thể bị rối loạn ăn ngủ, dễ giật mình, chậm nói hoặc hành vi hung hăng. Trẻ từ 3–6 tuổi có thể bị đau đầu, tức ngực, giảm tập trung.

Ở người trưởng thành, biểu hiện stress có thể là dễ mất ngủ, cao huyết áp, lo âu. Người cao tuổi bị stress thường có dấu hiệu mệt mỏi kéo dài, buồn bực, trầm cảm sau khi nghỉ hưu hoặc gặp chuyện buồn mất người thân.

TS.BS. Dương Minh Tâm lưu ý: “Khi stress kéo dài trên 2 tuần kèm theo triệu chứng hoảng loạn, mất ngủ triền miên hay xuất hiện ý nghĩ tự hại bản thân, đó không còn là căng thẳng thông thường mà cần can thiệp y tế ngay”.

Khi nào cần gặp chuyên gia?

Việc tìm đến bác sĩ tâm lý, tâm thần là cần thiết nếu cá nhân có hành vi bạo lực, ý nghĩ tự hại, mất ngủ kéo dài trên 2 tuần hoặc stress ảnh hưởng nghiêm trọng đến học tập, công việc, cuộc sống.

Bác sĩ Dương Minh Tâm khuyến cáo: “Đừng chờ stress trở thành bệnh lý mới đi khám. Khi mọi người cảm thấy mất khả năng kiểm soát cuộc sống, hãy tìm đến sự trợ giúp của chuyên gia càng sớm càng tốt”.

Để phòng ngừa stress mọi người cần học cách đối diện và thay đổi cách phản ứng với căng thẳng. Các chuyên gia đưa ra một số cách như sau:

- Theo dõi cảm xúc: Viết nhật ký để nhận diện tình trạng căng thẳng.

- Thực hành hít thở sâu: Dành 5 phút để hít thở sâu mỗi khi thấy tim đập nhanh, vã mồ hôi.

- Áp dụng kỹ thuật “cắt đứt” stress cấp tốc: Mọi người có thể tập thở bằng phương pháp thở 4-7-8 (hít vào 4 giây, nín thở 7 giây, thở ra 8 giây). Ngoài ra, mọi người có thể ngắt kết nối điện thoại 15 phút hoặc chườm lạnh sau gáy.

- Tăng kết nối xã hội: Chia sẻ vấn đề của bản thân với những người thân thiết.

- Thiết lập vùng an toàn cảm xúc: Dành 30 phút/ngày cho hoạt động thư giãn như nghe nhạc, đọc sách, ngắm nhìn cảnh vật thiên nhiên,...

- Ăn uống lành mạnh: Tăng cường bổ sung thực phẩm giàu magie (như chuối, hạnh nhân) hay omega-3 (như cá hồi, cá ngừ,...) để giúp ổn định thần kinh.

Vụ việc nam sinh lớp 7 xô ngã giáo viên tại Hà Nội là lời cảnh tỉnh về những hệ quả tiềm ẩn khi trẻ rơi vào trạng thái căng thẳng tâm lý. Thay vì chỉ dừng ở việc xử lý kỷ luật, gia đình, nhà trường và xã hội cần quan tâm hơn đến sức khỏe tinh thần của học sinh, từ đó giúp ngăn ngừa những hành động bộc phát gây tổn thương cho cả thầy cô và chính bản thân các em.